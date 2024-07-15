Из-за ракетной атаки РФ на Николаевщине горит сухая трава

Утром 15 июля 2024 года войска атаковали ракетой Николаевскую область.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"В области в результате ракетной атаки возник пожар сухой травы, службы на месте", - проинформировал он.

Также читайте: В результате российских обстрелов повреждены ЛЭП и сеть интернет в Очакове