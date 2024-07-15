РУС
Из-за ракетной атаки РФ на Николаевщине горит сухая трава

Удар по рятувальниках на Миколаївщині

Утром 15 июля 2024 года войска атаковали ракетой Николаевскую область.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"В области в результате ракетной атаки возник пожар сухой травы, службы на месте", - проинформировал он.

Также читайте: В результате российских обстрелов повреждены ЛЭП и сеть интернет в Очакове

Николаевская область (2214) пожар (6040) ракеты (3725)
Мда,атака ракет на перекотиполе. Але чому потім Кім рахунки виставляє. На мільйони
показать весь комментарий
15.07.2024 09:23 Ответить
Це точно Перекоти поле я теж його впізнала ❤
показать весь комментарий
15.07.2024 09:53 Ответить
 
 