РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7559 посетителей онлайн
Новости
8 603 116

Пограничник застрелил напавшего на него военного-дезертира в Одесской области - СМИ

Прикордонник застрелив військового-дезертира на Одещині

Военные-дезертиры напали на пограничный отряд в Одесской области, в результате чего один из злоумышленников был застрелен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, вечером, 14 июля, в Марьяновке (15 км от границы с Молдовой. - Ред.) пограничники остановили транспортное средство, в котором кроме водителя находились еще 4 человека.

Двое мужчин начали убегать в разных направлениях, один из них впоследствии напал на военнослужащего. Пограничник был вынужден применить оружие.

Правоохранитель совершил предупредительные выстрелы и в направлении нападающего. Врачи скорой помощи, которых вызвали на место, зафиксировали смерть правонарушителя, а также факт телесных повреждений у военнослужащего.

"Информация, которая начала распространяться на отдельных ресурсах о том, что пограничник открыл стрельбу из пистолета вдогонку беглецу, не соответствует действительности. По данному факту сообщено ГБР, другие правоохранительные органы и подразделения прокуратуры. Продолжаются неотложные следственные действия. Военнослужащих не задерживали.

Отмечу, к сожалению, это уже не первый случай нападения на пограничный наряд нарушителями, в результате которых военнослужащие вынуждены применять оружие для сохранения своей жизни и здоровья", - сказал Демченко.

Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что беглецами были четверо военнослужащих-дезертиров.

Также смотрите: В Тисе на границе с Румынией обнаружили тело мужчины. Это уже 17-е с начала года, - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

граница (5383) Одесская область (3839) стрельба (3307) Демченко Андрей (319)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
возможно они и были "дезертирами" - но это точно не повод стрелять и ещё в 15 км от границы - приграничная зона 5 км. Но как бы там ни было - пограничника нужно посадить! Нельзя так бездумно злоупотреблять властью и оружием!
показать весь комментарий
15.07.2024 09:50 Ответить
+16
Мда. Мізки собі в голову посади спочатку. Що шкуру поганого дезертира цінуєш більше за воїна, що полягти за тебе завтра може?
показать весь комментарий
15.07.2024 09:58 Ответить
+15
почав тікати. тікав тікав а потім напав.
здійснив попереджувальні постріли та у напрямку нападника
факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця - особливу увагу варто звернути на факт отримання тілесних ушкоджень. На якому з етапів події він їх отримав. Попереджувальні постіли здійснював коли йому пошкодження завдавали?
показать весь комментарий
15.07.2024 09:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
*****- не матюк, так що не відмазуйся.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:24 Ответить
Маленький совок не здатний побороти великий совок. Нажаль це не засвоєно ні 2014, ні з повномасштабки. Жаль загиблих і тих кого уже зливають. А можна було задавить підарів руснявих.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:40 Ответить
Шкода,що там Тиса не тиче,на одного "потопельника " було б більше.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:50 Ответить
Все йде до свого логічного кінця. Ще б зрозумів, якби то був прикордонник з іншої сторони, а коли стріляють свої у спину - то звичайний фашизм, як у Німеччині чи Союзі.
Чекаємо осені, після того як Трамп обереться у президенти Сполученим Штатам буде не до України.
Зимою, без допомоги і без світла - все накриється.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:52 Ответить
Я к чему, шо на каазлабаде деется не фашизм - а нацизм. Да здравствует самоопределение народов в темнице народов. Зима с каазламордии нашему кормчему - депеша... В то время, когда вражеские войска принимают решение в течении 8-ми часов, опять попытаться оккупировать Киев, войска дружественных нам НАТО в течении 2-х часов подключаются к нашим оборонительным рубежам, обнажив новую амер ракету , которой еще нет аналогов. Противник накивал пятками и в это время патриарх кирилл прилетает в Киев, к Владимиру Александровичу. Иерарх передает ему конфиденциальное послание от В. Хутина", бо в это время еще и Силы Востока (СВК) оккупировали земли исторической родины - ДВК, СИБИРЬ до Урала . Исторические земли Руси времен Даниила Галицкого, с центром принятия решений все в том же стольном городе Киеве, находятся под прикрытием "парасолек" . Кремль, в очередной раз переигрывает свой приоритет в партнерстве(ПриПа) в "паритет в партнерстве " (ПаПа) - просит в лице патриарха кирилла передать пожелание цапорылии приобщиться к историческим корням(ПИК) Киевской Руси со столицей в вечном граде Киеве. и с киевским улусом москвою. Наступает переломный этап в новейшей истории отечества - отказ от великодержавного синдрома (ОВС), что в свою очередь , влечет Великий Мир и Согласие(ВМС) в Европейском Конгломерате Народов (ЕКН)". Сбывается извечная мечта украинства. С победой, украинцы. Удачи нам в наших светлых начинаниях.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:24 Ответить
Инфа для всех обнуленных: У НIМЕЧЧИНI НIКАДА НЕ БЫЛО ФАШИЗЬМУ и баста здесь блеять кремлевским нарративом. ЗЫ... Хутин пуй, здохни !!! АМИНЬ !!!
показать весь комментарий
15.07.2024 11:45 Ответить
Якщо вони були воєні дезертири, то чому не мали с собою зброю? Хочь одну на чотирьох. Хтось нам бреше.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:18 Ответить
Бо якщо втекли мобіки з полігону, а про це в інших джерелах і пишуть, то зброю на кмб отримують на час занять, а в інший час здають.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:36 Ответить
Бг-ггг... а вы попробуйте перетнути кордон зi зброею...ХЕХ...
показать весь комментарий
15.07.2024 11:49 Ответить
У нас дуже цікаві речи..Полосанув ножем людину-це ***********.Купа придурків били і вбили одного, то шукають хто "останній" вдарив,той і винен.Собаку вбив- не штраф,а кажись до 8 років можно получить..А 3 млн.доларового бабла взяв хабаря і зовсім нічого!А якщо стиріть в "АТБ" пачку макаронів?Пачка макаронів обійдеться дорожче 3 млн.доларового бабла...Просто жуть...А у даному випадку ні бабла ,ні собаки, ні макаронів...Питання одне-чому військові не захищені законами при виконанні службових обов,язків?!Дива! собаку захистили,а ось ЛЮДИНУ на службі?
показать весь комментарий
15.07.2024 11:43 Ответить
"...у Мар'янівці (15 км від кордону з Молдовою. - Ред.) прикордонники зупинили транспортний засіб",-

смуга відповідальності ДПСУ то 5 км до держкордону.
Скільки ж "пАтужних захисників з-под-бахмута" згромадилося на західному кордоні, що для них корита у 15 км від кордону облаштовують?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:23 Ответить
Ще пару редагувань і буде так.
Коли вже припиняться ці небезпечні напади на наших захисників?
Рада збирає робочу групу щоб виправити недоліки в питаннях застосування зброї. Ще щось про війну і особливі повноваження.
Закопали і на могили напис "країна не приймає втікачів, земля всіх прийме".
Прикордонникам премії, нагороди і посади.
показать весь комментарий
15.07.2024 21:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 