Пограничник застрелил напавшего на него военного-дезертира в Одесской области - СМИ

Военные-дезертиры напали на пограничный отряд в Одесской области, в результате чего один из злоумышленников был застрелен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, вечером, 14 июля, в Марьяновке (15 км от границы с Молдовой. - Ред.) пограничники остановили транспортное средство, в котором кроме водителя находились еще 4 человека.

Двое мужчин начали убегать в разных направлениях, один из них впоследствии напал на военнослужащего. Пограничник был вынужден применить оружие.

Правоохранитель совершил предупредительные выстрелы и в направлении нападающего. Врачи скорой помощи, которых вызвали на место, зафиксировали смерть правонарушителя, а также факт телесных повреждений у военнослужащего.

"Информация, которая начала распространяться на отдельных ресурсах о том, что пограничник открыл стрельбу из пистолета вдогонку беглецу, не соответствует действительности. По данному факту сообщено ГБР, другие правоохранительные органы и подразделения прокуратуры. Продолжаются неотложные следственные действия. Военнослужащих не задерживали.

Отмечу, к сожалению, это уже не первый случай нападения на пограничный наряд нарушителями, в результате которых военнослужащие вынуждены применять оружие для сохранения своей жизни и здоровья", - сказал Демченко.

Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что беглецами были четверо военнослужащих-дезертиров.

