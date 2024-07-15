Пограничник застрелил напавшего на него военного-дезертира в Одесской области - СМИ
Военные-дезертиры напали на пограничный отряд в Одесской области, в результате чего один из злоумышленников был застрелен.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
По его словам, вечером, 14 июля, в Марьяновке (15 км от границы с Молдовой. - Ред.) пограничники остановили транспортное средство, в котором кроме водителя находились еще 4 человека.
Двое мужчин начали убегать в разных направлениях, один из них впоследствии напал на военнослужащего. Пограничник был вынужден применить оружие.
Правоохранитель совершил предупредительные выстрелы и в направлении нападающего. Врачи скорой помощи, которых вызвали на место, зафиксировали смерть правонарушителя, а также факт телесных повреждений у военнослужащего.
"Информация, которая начала распространяться на отдельных ресурсах о том, что пограничник открыл стрельбу из пистолета вдогонку беглецу, не соответствует действительности. По данному факту сообщено ГБР, другие правоохранительные органы и подразделения прокуратуры. Продолжаются неотложные следственные действия. Военнослужащих не задерживали.
Отмечу, к сожалению, это уже не первый случай нападения на пограничный наряд нарушителями, в результате которых военнослужащие вынуждены применять оружие для сохранения своей жизни и здоровья", - сказал Демченко.
Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что беглецами были четверо военнослужащих-дезертиров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чекаємо осені, після того як Трамп обереться у президенти Сполученим Штатам буде не до України.
Зимою, без допомоги і без світла - все накриється.
смуга відповідальності ДПСУ то 5 км до держкордону.
Скільки ж "пАтужних захисників з-под-бахмута" згромадилося на західному кордоні, що для них корита у 15 км від кордону облаштовують?
Коли вже припиняться ці небезпечні напади на наших захисників?
Рада збирає робочу групу щоб виправити недоліки в питаннях застосування зброї. Ще щось про війну і особливі повноваження.
Закопали і на могили напис "країна не приймає втікачів, земля всіх прийме".
Прикордонникам премії, нагороди і посади.