РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8178 посетителей онлайн
Новости Фото
3 866 41

В Тисе на границе с Румынией обнаружили тело мужчины. Это уже 17-е с начала года, - ГПСУ. ФОТО

Вчера днем, 11 июля, пограничники нашли в реке Тиса, на границе с Румынией, тело мужчины. Погибшего вытащили на берег.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции. Тело достали на берег. Погибшим оказался 33-летний житель Закарпатья.

"С начала года это уже 17 случай обнаружения утопленника, который пытался преодолеть Тису, чтобы незаконным способом пересечь границу", - добавили в ГПСУ.

Всего вчера пограничники обнаружили на границе с Румынией двух утопленников.

Читайте также: В 30 метрах от украинского берега Тисы обнаружили тело человека, - Госпогранслужба. ФОТО

У Тисі знайшли тіло чоловіка
У Тисі знайшли тіло чоловіка

Автор: 

Госпогранслужба (6856) граница (5373)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Від гордості за Український Паспорт з Безвізом до потопельників на березі Тиси та відстрілу кріпаків на кордоні...
Від квітучого Маріуполя та курортів Чорного моря до бусифікації та облав ТЦК...
Від Армії, Мови, Віри до сватів, кварталу та ЗЕмарафону...
Від України до стікаючої кров'ю території...

- лише одна галочка в бюлетені.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:45 Ответить
+14
Яку клітку?
Якщо ор.ки захоплять країну, тоді побачите і підвали і клітки і концтабори...
показать весь комментарий
12.07.2024 10:42 Ответить
+13
" Держава, влада якої зациклена на покаранні ухилянтів, а не на виробництві ракет, приречена програти війну.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яку клітку?
Якщо ор.ки захоплять країну, тоді побачите і підвали і клітки і концтабори...
показать весь комментарий
12.07.2024 10:42 Ответить
Що за фуйню рашистську ти верзеш ,ботва
показать весь комментарий
12.07.2024 11:19 Ответить
Шановний, я звертався не до тебе, там мова йшла зовсім про інше
показать весь комментарий
12.07.2024 11:44 Ответить
Якщо бабусі яйця,то вона б була б дідом
показать весь комментарий
12.07.2024 11:02 Ответить
Для мене Україна не росія абсолютно точно. І нею не має стати.

Куйлопадло не має тішитись такими новинами.

Тональність вашого коментаря жахлива та ще й у бік жінки.
Я не маю сумніву в тому, що нас всіх чекає якщо куйло і його куйловійсько переможе, бо все ЦЕ ВЖЕ ВІДЧУЛО БАГАТО ЛЮДЕЙ в РЕАЛЬНОСТІ!

Перемає не страх, а воля!
показать весь комментарий
12.07.2024 11:09 Ответить
этому утопленнику уже нет разницы между орками и мовныкамы
показать весь комментарий
12.07.2024 12:08 Ответить
пнх мраzzеянин...
показать весь комментарий
12.07.2024 12:53 Ответить
Що, всіх жінок вже теж не випускають?
показать весь комментарий
12.07.2024 10:46 Ответить
"Стрєлялі..." (с)
показать весь комментарий
12.07.2024 10:41 Ответить
Це, мабуть, отой князев із чесних суддівських, якого прикордонники зустріли на кордоні, заблукав… без браслету…
показать весь комментарий
12.07.2024 10:43 Ответить
"виявили" - Сами же ПРИСТРЕЛИЛИ, от і усе "виявлення"!
показать весь комментарий
12.07.2024 10:44 Ответить
Та не выдумляй - жара, русалки размножились, вот и тащат под воду!
показать весь комментарий
12.07.2024 10:53 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2024 08:51 Ответить
Зов Тиси
показать весь комментарий
12.07.2024 10:45 Ответить
Від гордості за Український Паспорт з Безвізом до потопельників на березі Тиси та відстрілу кріпаків на кордоні...
Від квітучого Маріуполя та курортів Чорного моря до бусифікації та облав ТЦК...
Від Армії, Мови, Віри до сватів, кварталу та ЗЕмарафону...
Від України до стікаючої кров'ю території...

- лише одна галочка в бюлетені.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:45 Ответить
Зато без Барыги
показать весь комментарий
12.07.2024 10:57 Ответить
До чого увесь цей пафос про галочки до цього потопельника ? Він сам обрав свою долю замість захисту країни.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:16 Ответить
З новин Дніпропетровщини, 2016-й рік:
"Безперечний лідер з кількості нещасних випадків - Дніпро. За літо - 18 загиблих, серед яких одна дитина."
Люди іноді тонуть, це факт.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:46 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 10:55 Ответить
Після вчорашньої новини про виявлення трупа загоном "Тячів" глянув дані рівня води в районі міста Тячів. Схоже там вбрід перейти можна. При середньому три метра, низькому два, то тепер вже в мінусах! А вище, якщо їх звідкись принесло, то взагалі мілко. І як вони втопились?
показать весь комментарий
12.07.2024 10:56 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 11:00 Ответить
Мабуть, хтось поміг потонути.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:13 Ответить
Всегда говорю: "Не умеешь плавать, не лезь в речку". **** там той Тисы? По сравнению с Днепром, Десной или Бугом это просто ручеек, калюжа. Что-то тут не чисто
показать весь комментарий
12.07.2024 11:06 Ответить
Ці немощі навіть тису переплити не можуть
показать весь комментарий
12.07.2024 11:06 Ответить
Зато по мнению ТЦКунов они могут на изи лихо штурмануть какую-нибудь посадку
показать весь комментарий
12.07.2024 11:10 Ответить
людина стала сталінським гвинтиком на якого владі пофік. нагребли кого попало, сунули на передок, ті загинули без достатнього спорядження, вогневої підтримки, фізичного та психологічгного стану, ну і які претензії до влади? вони ж число забезпечили. а то вже комбриги і комбати винуваті. ну й кацапи трохи.
у 2022 році в тероборону рвалися купа молодиків в нашій тергромаді. Чекали на видачу особистої автоматичної зброї та підготовки в тактиці та стрільбах. але на половині блок постів стояли люди з мисливською зброєю. А вже після здачі Маріуполя, Херсону та інших "успіхів" кварталу бажання вмерти за країну поменшало. Бо перспективи для подальшого життя як у розвинутих країнах стали примарними.
Я виставляю претензії нашим військовим, які у перші хвилини масштабної агресії не взяли владу у свої руки і не арештували всіх, хто розмінував Чонгар. Раз ні президент, ні уряд, ні ВР не реагувала так як треба, то слід було б забрати владу у свої руки військовим. Для того вони і існують, для того їх навчають і утримують, аби вони очолювали опір агресору. а не чекали у позі "чаво ізволітє".
показать весь комментарий
12.07.2024 11:51 Ответить
" Держава, влада якої зациклена на покаранні ухилянтів, а не на виробництві ракет, приречена програти війну.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:09 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 11:12 Ответить
Пора переименовать Тису в Стикс
показать весь комментарий
12.07.2024 11:15 Ответить
А ця влада була приречена на виграш у війні? Покопайтесь у своїх мізках, тільки факти і аналізуйте
показать весь комментарий
12.07.2024 11:17 Ответить
А скільки вже з початку року втопилося в Дніпрі або в Південному Бузі? Чому не публікують статистику для порівняння?
показать весь комментарий
12.07.2024 11:22 Ответить
это результат прекрасно проведенными агентом козырем и его подчмненным-нариком, операции шатун-2, антимайдан-3, ипсо-2
показать весь комментарий
12.07.2024 12:11 Ответить
Нужно открыть границы и все агенты разбегутся, останутся исключительно патриоты, только и всего.
показать весь комментарий
12.07.2024 16:45 Ответить
Мабуть Князев!
показать весь комментарий
12.07.2024 14:05 Ответить
Це виродки які замість того щоб виконувати свій обов'язок і воювати вирішили здохнути як щурі
показать весь комментарий
12.07.2024 22:28 Ответить
 
 