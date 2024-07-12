В Тисе на границе с Румынией обнаружили тело мужчины. Это уже 17-е с начала года, - ГПСУ. ФОТО

Вчера днем, 11 июля, пограничники нашли в реке Тиса, на границе с Румынией, тело мужчины. Погибшего вытащили на берег.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции. Тело достали на берег. Погибшим оказался 33-летний житель Закарпатья.

"С начала года это уже 17 случай обнаружения утопленника, который пытался преодолеть Тису, чтобы незаконным способом пересечь границу", - добавили в ГПСУ.

Всего вчера пограничники обнаружили на границе с Румынией двух утопленников.

