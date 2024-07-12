В Тисе на границе с Румынией обнаружили тело мужчины. Это уже 17-е с начала года, - ГПСУ. ФОТО
Вчера днем, 11 июля, пограничники нашли в реке Тиса, на границе с Румынией, тело мужчины. Погибшего вытащили на берег.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что к месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции. Тело достали на берег. Погибшим оказался 33-летний житель Закарпатья.
"С начала года это уже 17 случай обнаружения утопленника, который пытался преодолеть Тису, чтобы незаконным способом пересечь границу", - добавили в ГПСУ.
Всего вчера пограничники обнаружили на границе с Румынией двух утопленников.
Якщо ор.ки захоплять країну, тоді побачите і підвали і клітки і концтабори...
Куйлопадло не має тішитись такими новинами.
Тональність вашого коментаря жахлива та ще й у бік жінки.
Я не маю сумніву в тому, що нас всіх чекає якщо куйло і його куйловійсько переможе, бо все ЦЕ ВЖЕ ВІДЧУЛО БАГАТО ЛЮДЕЙ в РЕАЛЬНОСТІ!
Перемає не страх, а воля!
Від квітучого Маріуполя та курортів Чорного моря до бусифікації та облав ТЦК...
Від Армії, Мови, Віри до сватів, кварталу та ЗЕмарафону...
Від України до стікаючої кров'ю території...
- лише одна галочка в бюлетені.
"Безперечний лідер з кількості нещасних випадків - Дніпро. За літо - 18 загиблих, серед яких одна дитина."
Люди іноді тонуть, це факт.
у 2022 році в тероборону рвалися купа молодиків в нашій тергромаді. Чекали на видачу особистої автоматичної зброї та підготовки в тактиці та стрільбах. але на половині блок постів стояли люди з мисливською зброєю. А вже після здачі Маріуполя, Херсону та інших "успіхів" кварталу бажання вмерти за країну поменшало. Бо перспективи для подальшого життя як у розвинутих країнах стали примарними.
Я виставляю претензії нашим військовим, які у перші хвилини масштабної агресії не взяли владу у свої руки і не арештували всіх, хто розмінував Чонгар. Раз ні президент, ні уряд, ні ВР не реагувала так як треба, то слід було б забрати владу у свої руки військовим. Для того вони і існують, для того їх навчають і утримують, аби вони очолювали опір агресору. а не чекали у позі "чаво ізволітє".