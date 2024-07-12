УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9571 відвідувач онлайн
Новини Фото
3 866 41

У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло чоловіка. Це вже 17-й від початку року, - ДПСУ. ФОТО

Учора вдень, 11 липня, прикордонники знайшли в річці Тиса, на кордоні з Румунією, тіло людини. Загиблого дістали на берег.

Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції. Тіло дістали на берег. Загиблим виявився 33-річний житель Закарпаття.

"Від початку року це вже 17 випадок виявлення потопельника, який намагався подолати Тису, щоб у незаконний спосіб перетнути кордон", - додали у ДПСУ.

Загалом учора прикордонники виявили на кордоні з Румунією двох.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 30 метрів від українського берега Тиси виявили тіло людини, - Держприкордонслужба. ФОТО 

У Тисі знайшли тіло чоловіка
У Тисі знайшли тіло чоловіка

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6431) кордон (4920)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Від гордості за Український Паспорт з Безвізом до потопельників на березі Тиси та відстрілу кріпаків на кордоні...
Від квітучого Маріуполя та курортів Чорного моря до бусифікації та облав ТЦК...
Від Армії, Мови, Віри до сватів, кварталу та ЗЕмарафону...
Від України до стікаючої кров'ю території...

- лише одна галочка в бюлетені.
показати весь коментар
12.07.2024 10:45 Відповісти
+14
Яку клітку?
Якщо ор.ки захоплять країну, тоді побачите і підвали і клітки і концтабори...
показати весь коментар
12.07.2024 10:42 Відповісти
+13
" Держава, влада якої зациклена на покаранні ухилянтів, а не на виробництві ракет, приречена програти війну.
показати весь коментар
12.07.2024 11:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яку клітку?
Якщо ор.ки захоплять країну, тоді побачите і підвали і клітки і концтабори...
показати весь коментар
12.07.2024 10:42 Відповісти
Що за фуйню рашистську ти верзеш ,ботва
показати весь коментар
12.07.2024 11:19 Відповісти
Шановний, я звертався не до тебе, там мова йшла зовсім про інше
показати весь коментар
12.07.2024 11:44 Відповісти
Якщо бабусі яйця,то вона б була б дідом
показати весь коментар
12.07.2024 11:02 Відповісти
Для мене Україна не росія абсолютно точно. І нею не має стати.

Куйлопадло не має тішитись такими новинами.

Тональність вашого коментаря жахлива та ще й у бік жінки.
Я не маю сумніву в тому, що нас всіх чекає якщо куйло і його куйловійсько переможе, бо все ЦЕ ВЖЕ ВІДЧУЛО БАГАТО ЛЮДЕЙ в РЕАЛЬНОСТІ!

Перемає не страх, а воля!
показати весь коментар
12.07.2024 11:09 Відповісти
этому утопленнику уже нет разницы между орками и мовныкамы
показати весь коментар
12.07.2024 12:08 Відповісти
пнх мраzzеянин...
показати весь коментар
12.07.2024 12:53 Відповісти
Що, всіх жінок вже теж не випускають?
показати весь коментар
12.07.2024 10:46 Відповісти
"Стрєлялі..." (с)
показати весь коментар
12.07.2024 10:41 Відповісти
Це, мабуть, отой князев із чесних суддівських, якого прикордонники зустріли на кордоні, заблукав… без браслету…
показати весь коментар
12.07.2024 10:43 Відповісти
"виявили" - Сами же ПРИСТРЕЛИЛИ, от і усе "виявлення"!
показати весь коментар
12.07.2024 10:44 Відповісти
Та не выдумляй - жара, русалки размножились, вот и тащат под воду!
показати весь коментар
12.07.2024 10:53 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 08:51 Відповісти
Зов Тиси
показати весь коментар
12.07.2024 10:45 Відповісти
Від гордості за Український Паспорт з Безвізом до потопельників на березі Тиси та відстрілу кріпаків на кордоні...
Від квітучого Маріуполя та курортів Чорного моря до бусифікації та облав ТЦК...
Від Армії, Мови, Віри до сватів, кварталу та ЗЕмарафону...
Від України до стікаючої кров'ю території...

- лише одна галочка в бюлетені.
показати весь коментар
12.07.2024 10:45 Відповісти
Зато без Барыги
показати весь коментар
12.07.2024 10:57 Відповісти
До чого увесь цей пафос про галочки до цього потопельника ? Він сам обрав свою долю замість захисту країни.
показати весь коментар
12.07.2024 11:16 Відповісти
З новин Дніпропетровщини, 2016-й рік:
"Безперечний лідер з кількості нещасних випадків - Дніпро. За літо - 18 загиблих, серед яких одна дитина."
Люди іноді тонуть, це факт.
показати весь коментар
12.07.2024 10:46 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 10:55 Відповісти
Після вчорашньої новини про виявлення трупа загоном "Тячів" глянув дані рівня води в районі міста Тячів. Схоже там вбрід перейти можна. При середньому три метра, низькому два, то тепер вже в мінусах! А вище, якщо їх звідкись принесло, то взагалі мілко. І як вони втопились?
показати весь коментар
12.07.2024 10:56 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 11:00 Відповісти
Мабуть, хтось поміг потонути.
показати весь коментар
12.07.2024 15:13 Відповісти
Всегда говорю: "Не умеешь плавать, не лезь в речку". **** там той Тисы? По сравнению с Днепром, Десной или Бугом это просто ручеек, калюжа. Что-то тут не чисто
показати весь коментар
12.07.2024 11:06 Відповісти
Ці немощі навіть тису переплити не можуть
показати весь коментар
12.07.2024 11:06 Відповісти
Зато по мнению ТЦКунов они могут на изи лихо штурмануть какую-нибудь посадку
показати весь коментар
12.07.2024 11:10 Відповісти
людина стала сталінським гвинтиком на якого владі пофік. нагребли кого попало, сунули на передок, ті загинули без достатнього спорядження, вогневої підтримки, фізичного та психологічгного стану, ну і які претензії до влади? вони ж число забезпечили. а то вже комбриги і комбати винуваті. ну й кацапи трохи.
у 2022 році в тероборону рвалися купа молодиків в нашій тергромаді. Чекали на видачу особистої автоматичної зброї та підготовки в тактиці та стрільбах. але на половині блок постів стояли люди з мисливською зброєю. А вже після здачі Маріуполя, Херсону та інших "успіхів" кварталу бажання вмерти за країну поменшало. Бо перспективи для подальшого життя як у розвинутих країнах стали примарними.
Я виставляю претензії нашим військовим, які у перші хвилини масштабної агресії не взяли владу у свої руки і не арештували всіх, хто розмінував Чонгар. Раз ні президент, ні уряд, ні ВР не реагувала так як треба, то слід було б забрати владу у свої руки військовим. Для того вони і існують, для того їх навчають і утримують, аби вони очолювали опір агресору. а не чекали у позі "чаво ізволітє".
показати весь коментар
12.07.2024 11:51 Відповісти
" Держава, влада якої зациклена на покаранні ухилянтів, а не на виробництві ракет, приречена програти війну.
показати весь коментар
12.07.2024 11:09 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 11:12 Відповісти
Пора переименовать Тису в Стикс
показати весь коментар
12.07.2024 11:15 Відповісти
А ця влада була приречена на виграш у війні? Покопайтесь у своїх мізках, тільки факти і аналізуйте
показати весь коментар
12.07.2024 11:17 Відповісти
А скільки вже з початку року втопилося в Дніпрі або в Південному Бузі? Чому не публікують статистику для порівняння?
показати весь коментар
12.07.2024 11:22 Відповісти
это результат прекрасно проведенными агентом козырем и его подчмненным-нариком, операции шатун-2, антимайдан-3, ипсо-2
показати весь коментар
12.07.2024 12:11 Відповісти
Нужно открыть границы и все агенты разбегутся, останутся исключительно патриоты, только и всего.
показати весь коментар
12.07.2024 16:45 Відповісти
Мабуть Князев!
показати весь коментар
12.07.2024 14:05 Відповісти
Це виродки які замість того щоб виконувати свій обов'язок і воювати вирішили здохнути як щурі
показати весь коментар
12.07.2024 22:28 Відповісти
 
 