У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло чоловіка. Це вже 17-й від початку року, - ДПСУ. ФОТО
Учора вдень, 11 липня, прикордонники знайшли в річці Тиса, на кордоні з Румунією, тіло людини. Загиблого дістали на берег.
Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що до місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції. Тіло дістали на берег. Загиблим виявився 33-річний житель Закарпаття.
"Від початку року це вже 17 випадок виявлення потопельника, який намагався подолати Тису, щоб у незаконний спосіб перетнути кордон", - додали у ДПСУ.
Загалом учора прикордонники виявили на кордоні з Румунією двох.
Якщо ор.ки захоплять країну, тоді побачите і підвали і клітки і концтабори...
Куйлопадло не має тішитись такими новинами.
Тональність вашого коментаря жахлива та ще й у бік жінки.
Я не маю сумніву в тому, що нас всіх чекає якщо куйло і його куйловійсько переможе, бо все ЦЕ ВЖЕ ВІДЧУЛО БАГАТО ЛЮДЕЙ в РЕАЛЬНОСТІ!
Перемає не страх, а воля!
Від квітучого Маріуполя та курортів Чорного моря до бусифікації та облав ТЦК...
Від Армії, Мови, Віри до сватів, кварталу та ЗЕмарафону...
Від України до стікаючої кров'ю території...
- лише одна галочка в бюлетені.
"Безперечний лідер з кількості нещасних випадків - Дніпро. За літо - 18 загиблих, серед яких одна дитина."
Люди іноді тонуть, це факт.
у 2022 році в тероборону рвалися купа молодиків в нашій тергромаді. Чекали на видачу особистої автоматичної зброї та підготовки в тактиці та стрільбах. але на половині блок постів стояли люди з мисливською зброєю. А вже після здачі Маріуполя, Херсону та інших "успіхів" кварталу бажання вмерти за країну поменшало. Бо перспективи для подальшого життя як у розвинутих країнах стали примарними.
Я виставляю претензії нашим військовим, які у перші хвилини масштабної агресії не взяли владу у свої руки і не арештували всіх, хто розмінував Чонгар. Раз ні президент, ні уряд, ні ВР не реагувала так як треба, то слід було б забрати владу у свої руки військовим. Для того вони і існують, для того їх навчають і утримують, аби вони очолювали опір агресору. а не чекали у позі "чаво ізволітє".