У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло чоловіка. Це вже 17-й від початку року, - ДПСУ. ФОТО

Учора вдень, 11 липня, прикордонники знайшли в річці Тиса, на кордоні з Румунією, тіло людини. Загиблого дістали на берег.

Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції. Тіло дістали на берег. Загиблим виявився 33-річний житель Закарпаття.

"Від початку року це вже 17 випадок виявлення потопельника, який намагався подолати Тису, щоб у незаконний спосіб перетнути кордон", - додали у ДПСУ.

Загалом учора прикордонники виявили на кордоні з Румунією двох.

