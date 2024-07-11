РУС
В 30 метрах от украинского берега Тисы обнаружили тело человека, - Госпогранслужба. ФОТО

В Тисе на границе с Румынией, в 30 метрах от украинского берега, обнаружили тело человека.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время осуществления мониторинга участка ответственности пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда заметили в реке человека без признаков жизни. Тело обнаружили в 30 метрах от украинского берега Тисы.

У Тисі виявили тіло людини

Также смотрите: Две группы нарушителей границы, одной из которых помогали подростки, планировали пересечь Тису на резиновых лодках, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У Тисі виявили тіло людини

В Госпогранслужбе отметили, что с начала года это уже 16-й утопленник, который пытался преодолеть Тису.

Читайте: Четверо мужчин пытались сбежать из Украины, переплыв Днестр, один из них погиб, - ГПСУ. ФОТО

Госпогранслужба (6856) граница (5373)
+7
князев?
11.07.2024 16:38 Ответить
+3
Здається мені, що місцевий кримінналітет так позбавляється від убитих...бо там немає де тонути у тій Тисі., тим більше так інтенннсивно...
11.07.2024 17:16 Ответить
+2
Той в Солотвіно чілить. Його не мобілізують, навіщо йому такий екстрім?
11.07.2024 16:55 Ответить
Ага, алергія від електронного браслету добила.
Слабенький виявився....
11.07.2024 16:54 Ответить
Замикання електрики в браслкті, після контакту з водою, смертельне!
11.07.2024 16:57 Ответить
Гнусявий дав команду, ловити нелегалів і топити їх в річці. Кажуть що прикордонники сформувалися в так звані ОПГ, ловлять хлопців, грабують, вбивають і кидають в річку.
11.07.2024 16:57 Ответить
Многих прямо в тех бусах везут через всю Украину в Тиссе топить. Команде, которая топит "боевые" как на ноле, платят.
Но это не точно
11.07.2024 18:05 Ответить
Іхтіандр)
11.07.2024 16:58 Ответить
Мабуть, на його місці, повинен був бути, або катлєта або отой чесний суддівський без браслету ???…
11.07.2024 17:05 Ответить
І коля-каклєта, і князєв, І дєрьмак з татаровим та гетманцевим. Але очолювати цю кампашку має таки буратінка; він на це заслуговує.
11.07.2024 17:19 Ответить
мабуть помер від страху, ще не дійшовши до води.
11.07.2024 17:07 Ответить
Замістьзахищати рідню ібути прикладом дітям напилося води зтиси чим ця смерть краща за загибель проти окупантів мавби славу а тепер батькам розпач
11.07.2024 17:09 Ответить
Авжеж, а ще у Тисі акули водяться. Ой як страшно. За даними румунів, 12000 перейшло. Ясна річ, нікого назад не видалию. Тому все це побрехеньки наших придурків-прикордонників
11.07.2024 17:36 Ответить
Уже крокодил У Фомы за спиной, Уже крокодил Поперхнулся Фомой; Из пасти у зверя Торчит голова. До берега Ветер доносит слова: "Непра... Я не ве..." Аллигатор вздохнул И, сытый, В зеленую воду нырнул. Трусы и рубашка Лежат на песке. Никто не плывет По опасной реке.
11.07.2024 18:08 Ответить
А чому ніхто не питає чому відгодовані жлоби кварталу 95 і вся їх тупа ліга сміху разом з глядачами цього шоу для аутистів ще не мобілізовані а кривляються на сцені прикриваючись якимись зборами на носки??
11.07.2024 18:37 Ответить
 
 