В 30 метрах от украинского берега Тисы обнаружили тело человека, - Госпогранслужба. ФОТО
В Тисе на границе с Румынией, в 30 метрах от украинского берега, обнаружили тело человека.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время осуществления мониторинга участка ответственности пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда заметили в реке человека без признаков жизни. Тело обнаружили в 30 метрах от украинского берега Тисы.
В Госпогранслужбе отметили, что с начала года это уже 16-й утопленник, который пытался преодолеть Тису.
