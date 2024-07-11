В 30 метрах от украинского берега Тисы обнаружили тело человека, - Госпогранслужба. ФОТО

В Тисе на границе с Румынией, в 30 метрах от украинского берега, обнаружили тело человека.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время осуществления мониторинга участка ответственности пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда заметили в реке человека без признаков жизни. Тело обнаружили в 30 метрах от украинского берега Тисы.

Также смотрите: Две группы нарушителей границы, одной из которых помогали подростки, планировали пересечь Тису на резиновых лодках, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Госпогранслужбе отметили, что с начала года это уже 16-й утопленник, который пытался преодолеть Тису.

Читайте: Четверо мужчин пытались сбежать из Украины, переплыв Днестр, один из них погиб, - ГПСУ. ФОТО