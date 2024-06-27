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Две группы нарушителей границы, одной из которых помогали подростки, планировали пересечь Тису на резиновых лодках, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На Закарпатье две группы нарушителей, всего семь мужчин, планировали пересечь Тису на резиновых лодках. Одной группе помогали подростки. Четверо из задержанных хотели попасть в Венгрию, еще трое - в Румынию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"За 150 метров до украинско-венгерской границы военнослужащие остановили "квартет" с резиновой лодкой. Трое из задержанных приехали на Закарпатье из Львовской области, еще один из Запорожской области. Мужчин до границы сопровождали двое 14-летних подростков. Их пограничники также задержали и сообщили о "досуге" детей их родителям, а об обнаружении признаков админправонарушения, предусмотренного ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.) еще и сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

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Затримано порушників кордону

Как отмечается, известно, что за такой "сервис" каждый из лодочников заплатил неизвестным лицам, которые обещали им беспрепятственное пересечение границы, по 10 тыс. долларов.

Также была задержана еще одна группа нарушителей. Двое жителей Ривненской области и один житель Полтавщины планировали переплывать Тису, но конечным пунктом их путешествия должна была стать Румыния. Стоимость "вояжа" составляла от 8 до 10 тыс. долларов с каждого.

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Затримано порушників кордону

Как сообщили в ГПСУ, сейчас тщательно изучаются детали организации обоих случаев незаконной переправки лиц через государственную границу и устанавливается круг причастных лиц. В отношении всех задержанных составлены протоколы о совершенных ими админправонарушениях. Дела направлены в суд.

Затримано порушників кордону

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотню уклонистов хотели переправить в Молдову: разоблачена масштабная схема на Одесщине, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6546) граница (5297) уклонисты (907)


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Топ комментарии
+11
"Яка в мене до нього претензія, якщо вся еліта заховала своїх дітей, заховала сама себе за тим же бронюванням, за тими ж посадами, за своїми можливостями і грошима, а ви бідні дурні ідіть воюйте"
https://www.facebook.com/reel/430593376552210
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27.06.2024 12:46
+10
Выпустите людей с отказом от гражданства..И всё будет честно...
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27.06.2024 12:42
+10
З найвільнішої країни в Європі неможливо вирватись...
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27.06.2024 12:47
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Морські котики
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27.06.2024 12:38 Ответить
Цеи заплив колись скінчиться?
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27.06.2024 12:40 Ответить
Выпустите людей с отказом от гражданства..И всё будет честно...
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27.06.2024 12:42 Ответить
"Яка в мене до нього претензія, якщо вся еліта заховала своїх дітей, заховала сама себе за тим же бронюванням, за тими ж посадами, за своїми можливостями і грошима, а ви бідні дурні ідіть воюйте"
https://www.facebook.com/reel/430593376552210
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27.06.2024 12:46 Ответить
Ви що, хто ж таку годівницю "чєстно" закриває. Спочатку плати перевізнику, потім плати ТЦК, потім - знову перевізнику. І так по колу. Обрали поржать - ну так ржитє.
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27.06.2024 12:53 Ответить
От тут згодна з вами , але є одне але ! Здогадайтеся що то за але ? )) Ненавиджу ухилянтів , пристосуванців , але згодна з паном Мишою ))
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27.06.2024 13:46 Ответить
З найвільнішої країни в Європі неможливо вирватись...
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27.06.2024 12:47 Ответить
Можна. А коли вирветеся, йдіть прямо на світло в кінці тунелю...
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27.06.2024 12:57 Ответить
де вони СУКИ такі гроші беруть ,чому не донатять на ЗСУ.?Штрафи за незаконий перетин кордону потрібно збільшити на порядок!!!бо штраф 1000 грн. а платять за перетин 10 -15 тис. доларів.
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27.06.2024 12:49 Ответить
Так кордон вони ж не перетнули. Планували. Тобто були тільки наміри, зі слів прикордонників. Це означає, що коли ви захочете відлити, вас мають право арештувати за спробу згвалтування.
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27.06.2024 12:56 Ответить
Преступление было организовано и не свершилось по не зависящим от них обстоятельствам.
Бета любит секс? Кто его не любит.
Он овладел женщиной, а его инструмент орал.
Считается ли это изнасилованием?
Считается.
Можно спросить, забыл фамилию, у депутата ВР.
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27.06.2024 14:35 Ответить
Яке таке Прєступлєніє? Було рішення суду? Сірожа, надінь панамку.
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27.06.2024 16:35 Ответить
Не. Никакого преступления не было.
"Не. Не заметят. А как заметят, мы воздухом здесь дышим."
Где написано что в погран. зоне, у реки нельзя гулять с лодкой. Да на Закарпатье, да запорожцу. Да без документа с ТЦК.
Нигде.
Я про секс.
После насилия над женщиной. Он еще не осужден. Но есть ли уже состав преступления?
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27.06.2024 18:01 Ответить
Це суд вирішує, а не пенсіонер Дорофеєв. Все-таки одінь панамку.
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27.06.2024 18:12 Ответить
Як зазначається, відомо, що за такий "сервіс" кожен із човнярів заплатив невідомим особам, які обіцяли їм безперешкодний перетин кордону, по 10 тис. доларів.

Стрижуть з баранів бабки аж гай шумить...
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27.06.2024 12:52 Ответить
Так, прикордонники вже стали справжніми профі
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27.06.2024 12:59 Ответить
неповнолітні підлітки - найкращі "койоти", бо притягнути їх до кримінальної відповідальності не можно, а іх батьки, будучі власниками цього "бізнесу" почуваються у безпеці. Кругом профіт.
Років через п'ять-десять у прикордонних місцевостях країни будемо мати ******* патриотичну молодь.
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27.06.2024 12:55 Ответить
Діти вже беруться допомагати врятувати людей?
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27.06.2024 12:55 Ответить
Треба ж за щось вейпи купувати )
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27.06.2024 12:57 Ответить
Хто рятує життя людей, той завжди заслуговує на повагу.
Їх ще називають праведниками світу.
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27.06.2024 13:03 Ответить
Праведники працюють за ідею а не за гроші
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27.06.2024 13:04 Ответить
Праведникам теж треба харчуватись
Погугліть за які "не за гроші" працювала мать Тереза
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27.06.2024 13:15 Ответить
Ну тоді це просто бізнес.
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27.06.2024 13:17 Ответить
Вспомнился старый анекдот

- Святой отец, во время второй мировой войны я прятал семью евреев у
себя дома.
- Тебе не в чем упрекать себя, сын мой. Это не грех.
- Но я брал с них за это деньги...
- Учитывая обстоятельства того времени, это также небольшой грех и я
отпускаю его тебе.
- Огромное спасибо святой отец! Но у меня есть еще один вопрос....
Должен ли я им сказать, что война давно закончилась ?
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27.06.2024 13:31 Ответить
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27.06.2024 13:36 Ответить
 
 