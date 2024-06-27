Две группы нарушителей границы, одной из которых помогали подростки, планировали пересечь Тису на резиновых лодках, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
На Закарпатье две группы нарушителей, всего семь мужчин, планировали пересечь Тису на резиновых лодках. Одной группе помогали подростки. Четверо из задержанных хотели попасть в Венгрию, еще трое - в Румынию.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"За 150 метров до украинско-венгерской границы военнослужащие остановили "квартет" с резиновой лодкой. Трое из задержанных приехали на Закарпатье из Львовской области, еще один из Запорожской области. Мужчин до границы сопровождали двое 14-летних подростков. Их пограничники также задержали и сообщили о "досуге" детей их родителям, а об обнаружении признаков админправонарушения, предусмотренного ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.) еще и сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
Как отмечается, известно, что за такой "сервис" каждый из лодочников заплатил неизвестным лицам, которые обещали им беспрепятственное пересечение границы, по 10 тыс. долларов.
Также была задержана еще одна группа нарушителей. Двое жителей Ривненской области и один житель Полтавщины планировали переплывать Тису, но конечным пунктом их путешествия должна была стать Румыния. Стоимость "вояжа" составляла от 8 до 10 тыс. долларов с каждого.
Как сообщили в ГПСУ, сейчас тщательно изучаются детали организации обоих случаев незаконной переправки лиц через государственную границу и устанавливается круг причастных лиц. В отношении всех задержанных составлены протоколы о совершенных ими админправонарушениях. Дела направлены в суд.
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Бета любит секс? Кто его не любит.
Он овладел женщиной, а его инструмент орал.
Считается ли это изнасилованием?
Считается.
Можно спросить, забыл фамилию, у депутата ВР.
"Не. Не заметят. А как заметят, мы воздухом здесь дышим."
Где написано что в погран. зоне, у реки нельзя гулять с лодкой. Да на Закарпатье, да запорожцу. Да без документа с ТЦК.
Нигде.
Я про секс.
После насилия над женщиной. Он еще не осужден. Но есть ли уже состав преступления?
Стрижуть з баранів бабки аж гай шумить...
Років через п'ять-десять у прикордонних місцевостях країни будемо мати ******* патриотичну молодь.
Їх ще називають праведниками світу.
Погугліть за які "не за гроші" працювала мать Тереза
- Святой отец, во время второй мировой войны я прятал семью евреев у
себя дома.
- Тебе не в чем упрекать себя, сын мой. Это не грех.
- Но я брал с них за это деньги...
- Учитывая обстоятельства того времени, это также небольшой грех и я
отпускаю его тебе.
- Огромное спасибо святой отец! Но у меня есть еще один вопрос....
Должен ли я им сказать, что война давно закончилась ?