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Дві групи порушників кордону, одній з яких допомагали підлітки, планували перетнути Тису на гумових човнах, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті дві групи порушників, загалом семеро чоловіків, планували перетнути Тису на гумових човнах. Одній групі допомагали підлітки. Четверо із затриманих хотіли потрапити в Угорщину, ще троє – у Румунію.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"За 150 метрів до українсько-угорського кордону військовослужбовці зупинили "квартет" із гумовим човном. Троє із затриманих приїхали на Закарпаття з Львівщини, ще один із Запорізької області. Чоловіків до кордону супроводжували двоє 14-річних підлітків. Їх прикордонники також затримали та повідомили про "дозвілля" дітей їхніх батьків, а про виявлення ознак адмінправопорушення, передбаченого ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.) ще й співробітників поліції", - йдеться в повідомленні.

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Затримано порушників кордону

Як зазначається, відомо, що за такий "сервіс" кожен із човнярів заплатив невідомим особам, які обіцяли їм безперешкодний перетин кордону, по 10 тис. доларів.

Також було затримано ще одну групу порушників. Двоє жителів Рівненщини та один житель Полтавщини планували перепливати Тису, але кінцевим пунктом їхньої подорожі мала стати Румунія. Вартість "вояжу" становила від 8 до 10 тис. доларів з кожного.

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Затримано порушників кордону

Як повідомили в ДПСУ, нині ретельно вивчаються деталі організації обох випадків незаконного переправлення осіб через державний кордон та встановлюється коло причетних осіб. Стосовно усіх затриманих складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Справи скеровано до суду.

Затримано порушників кордону

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6104) кордон (4807) ухилянти (978)


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Топ коментарі
+11
"Яка в мене до нього претензія, якщо вся еліта заховала своїх дітей, заховала сама себе за тим же бронюванням, за тими ж посадами, за своїми можливостями і грошима, а ви бідні дурні ідіть воюйте"
https://www.facebook.com/reel/430593376552210
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27.06.2024 12:46
+10
Выпустите людей с отказом от гражданства..И всё будет честно...
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27.06.2024 12:42
+10
З найвільнішої країни в Європі неможливо вирватись...
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27.06.2024 12:47
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Морські котики
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27.06.2024 12:38 Відповісти
Цеи заплив колись скінчиться?
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27.06.2024 12:40 Відповісти
Выпустите людей с отказом от гражданства..И всё будет честно...
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27.06.2024 12:42 Відповісти
"Яка в мене до нього претензія, якщо вся еліта заховала своїх дітей, заховала сама себе за тим же бронюванням, за тими ж посадами, за своїми можливостями і грошима, а ви бідні дурні ідіть воюйте"
https://www.facebook.com/reel/430593376552210
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27.06.2024 12:46 Відповісти
Ви що, хто ж таку годівницю "чєстно" закриває. Спочатку плати перевізнику, потім плати ТЦК, потім - знову перевізнику. І так по колу. Обрали поржать - ну так ржитє.
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27.06.2024 12:53 Відповісти
От тут згодна з вами , але є одне але ! Здогадайтеся що то за але ? )) Ненавиджу ухилянтів , пристосуванців , але згодна з паном Мишою ))
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27.06.2024 13:46 Відповісти
З найвільнішої країни в Європі неможливо вирватись...
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27.06.2024 12:47 Відповісти
Можна. А коли вирветеся, йдіть прямо на світло в кінці тунелю...
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27.06.2024 12:57 Відповісти
де вони СУКИ такі гроші беруть ,чому не донатять на ЗСУ.?Штрафи за незаконий перетин кордону потрібно збільшити на порядок!!!бо штраф 1000 грн. а платять за перетин 10 -15 тис. доларів.
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27.06.2024 12:49 Відповісти
Так кордон вони ж не перетнули. Планували. Тобто були тільки наміри, зі слів прикордонників. Це означає, що коли ви захочете відлити, вас мають право арештувати за спробу згвалтування.
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27.06.2024 12:56 Відповісти
Преступление было организовано и не свершилось по не зависящим от них обстоятельствам.
Бета любит секс? Кто его не любит.
Он овладел женщиной, а его инструмент орал.
Считается ли это изнасилованием?
Считается.
Можно спросить, забыл фамилию, у депутата ВР.
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27.06.2024 14:35 Відповісти
Яке таке Прєступлєніє? Було рішення суду? Сірожа, надінь панамку.
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27.06.2024 16:35 Відповісти
Не. Никакого преступления не было.
"Не. Не заметят. А как заметят, мы воздухом здесь дышим."
Где написано что в погран. зоне, у реки нельзя гулять с лодкой. Да на Закарпатье, да запорожцу. Да без документа с ТЦК.
Нигде.
Я про секс.
После насилия над женщиной. Он еще не осужден. Но есть ли уже состав преступления?
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27.06.2024 18:01 Відповісти
Це суд вирішує, а не пенсіонер Дорофеєв. Все-таки одінь панамку.
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27.06.2024 18:12 Відповісти
Як зазначається, відомо, що за такий "сервіс" кожен із човнярів заплатив невідомим особам, які обіцяли їм безперешкодний перетин кордону, по 10 тис. доларів.

Стрижуть з баранів бабки аж гай шумить...
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27.06.2024 12:52 Відповісти
Так, прикордонники вже стали справжніми профі
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27.06.2024 12:59 Відповісти
неповнолітні підлітки - найкращі "койоти", бо притягнути їх до кримінальної відповідальності не можно, а іх батьки, будучі власниками цього "бізнесу" почуваються у безпеці. Кругом профіт.
Років через п'ять-десять у прикордонних місцевостях країни будемо мати ******* патриотичну молодь.
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27.06.2024 12:55 Відповісти
Діти вже беруться допомагати врятувати людей?
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27.06.2024 12:55 Відповісти
Треба ж за щось вейпи купувати )
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27.06.2024 12:57 Відповісти
Хто рятує життя людей, той завжди заслуговує на повагу.
Їх ще називають праведниками світу.
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27.06.2024 13:03 Відповісти
Праведники працюють за ідею а не за гроші
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27.06.2024 13:04 Відповісти
Праведникам теж треба харчуватись
Погугліть за які "не за гроші" працювала мать Тереза
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27.06.2024 13:15 Відповісти
Ну тоді це просто бізнес.
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27.06.2024 13:17 Відповісти
Вспомнился старый анекдот

- Святой отец, во время второй мировой войны я прятал семью евреев у
себя дома.
- Тебе не в чем упрекать себя, сын мой. Это не грех.
- Но я брал с них за это деньги...
- Учитывая обстоятельства того времени, это также небольшой грех и я
отпускаю его тебе.
- Огромное спасибо святой отец! Но у меня есть еще один вопрос....
Должен ли я им сказать, что война давно закончилась ?
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27.06.2024 13:31 Відповісти
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27.06.2024 13:36 Відповісти
 
 