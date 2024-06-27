Дві групи порушників кордону, одній з яких допомагали підлітки, планували перетнути Тису на гумових човнах, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Закарпатті дві групи порушників, загалом семеро чоловіків, планували перетнути Тису на гумових човнах. Одній групі допомагали підлітки. Четверо із затриманих хотіли потрапити в Угорщину, ще троє – у Румунію.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"За 150 метрів до українсько-угорського кордону військовослужбовці зупинили "квартет" із гумовим човном. Троє із затриманих приїхали на Закарпаття з Львівщини, ще один із Запорізької області. Чоловіків до кордону супроводжували двоє 14-річних підлітків. Їх прикордонники також затримали та повідомили про "дозвілля" дітей їхніх батьків, а про виявлення ознак адмінправопорушення, передбаченого ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.) ще й співробітників поліції", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, відомо, що за такий "сервіс" кожен із човнярів заплатив невідомим особам, які обіцяли їм безперешкодний перетин кордону, по 10 тис. доларів.
Також було затримано ще одну групу порушників. Двоє жителів Рівненщини та один житель Полтавщини планували перепливати Тису, але кінцевим пунктом їхньої подорожі мала стати Румунія. Вартість "вояжу" становила від 8 до 10 тис. доларів з кожного.
Як повідомили в ДПСУ, нині ретельно вивчаються деталі організації обох випадків незаконного переправлення осіб через державний кордон та встановлюється коло причетних осіб. Стосовно усіх затриманих складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Справи скеровано до суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/reel/430593376552210
Бета любит секс? Кто его не любит.
Он овладел женщиной, а его инструмент орал.
Считается ли это изнасилованием?
Считается.
Можно спросить, забыл фамилию, у депутата ВР.
"Не. Не заметят. А как заметят, мы воздухом здесь дышим."
Где написано что в погран. зоне, у реки нельзя гулять с лодкой. Да на Закарпатье, да запорожцу. Да без документа с ТЦК.
Нигде.
Я про секс.
После насилия над женщиной. Он еще не осужден. Но есть ли уже состав преступления?
Стрижуть з баранів бабки аж гай шумить...
Років через п'ять-десять у прикордонних місцевостях країни будемо мати ******* патриотичну молодь.
Їх ще називають праведниками світу.
Погугліть за які "не за гроші" працювала мать Тереза
- Святой отец, во время второй мировой войны я прятал семью евреев у
себя дома.
- Тебе не в чем упрекать себя, сын мой. Это не грех.
- Но я брал с них за это деньги...
- Учитывая обстоятельства того времени, это также небольшой грех и я
отпускаю его тебе.
- Огромное спасибо святой отец! Но у меня есть еще один вопрос....
Должен ли я им сказать, что война давно закончилась ?