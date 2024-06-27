Дві групи порушників кордону, одній з яких допомагали підлітки, планували перетнути Тису на гумових човнах, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті дві групи порушників, загалом семеро чоловіків, планували перетнути Тису на гумових човнах. Одній групі допомагали підлітки. Четверо із затриманих хотіли потрапити в Угорщину, ще троє – у Румунію.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"За 150 метрів до українсько-угорського кордону військовослужбовці зупинили "квартет" із гумовим човном. Троє із затриманих приїхали на Закарпаття з Львівщини, ще один із Запорізької області. Чоловіків до кордону супроводжували двоє 14-річних підлітків. Їх прикордонники також затримали та повідомили про "дозвілля" дітей їхніх батьків, а про виявлення ознак адмінправопорушення, передбаченого ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.) ще й співробітників поліції", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, відомо, що за такий "сервіс" кожен із човнярів заплатив невідомим особам, які обіцяли їм безперешкодний перетин кордону, по 10 тис. доларів.

Також було затримано ще одну групу порушників. Двоє жителів Рівненщини та один житель Полтавщини планували перепливати Тису, але кінцевим пунктом їхньої подорожі мала стати Румунія. Вартість "вояжу" становила від 8 до 10 тис. доларів з кожного.

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Як повідомили в ДПСУ, нині ретельно вивчаються деталі організації обох випадків незаконного переправлення осіб через державний кордон та встановлюється коло причетних осіб. Стосовно усіх затриманих складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Справи скеровано до суду.

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