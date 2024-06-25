Сотню ухилянтів хотіли переправити у Молдову: викрито масштабну схему на Одещині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
ДБР у взаємодії з СБУ викрили на Одещині угрупування, яке організувало масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. До його складу входив правоохоронець.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як працювала схема?
Як зазначається, організував "бізнес" житель Одеської області у травні 2024 року. Він підшукував чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України через соцмережі та домовлявся про оплату. Чоловіків вивозили до державного кордону, який вони надалі перетинали пішки.
Правоохоронець консультував водіїв, як об’їхати блокпости на шляху до кордону.
За день 100 осіб мали намір перетнути кордон
"21 червня 2024 року працівники ДБР задокументували спробу переправлення через державний кордон близько 100 осіб. Зокрема, було зупинено чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися "точки збору", - йдеться у повідомленні.
Скільки коштувала "послуга"?
За свої послуги ділки брали від 5 до 18,5 тис. дол. США з людини, залежно від фінансових можливостей клієнта. Тільки на цій партії ухилянтів ділки розраховували заробити близько 1 млн дол. США.
Підозри учасникам схеми
За даними ДБР, наразі учасників угрупування затримано. Їм повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Організатору та правоохоронцю обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави: організатору - 13,6 млн грн, правоохоронцю - 3 млн грн.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.
Всім затриманим ухилянтам старше 25 років виписано протоколи та доставлено до РТЦК.
Слідство триває, встановлюється повне коло осіб причетних до оборудки.
Як інформував Цензор.НЕТ, на Одещині одразу 47 чоловіків намагалися незаконно виїхати до Молдови.
2. Але ти правий. 10 хвилин думав, що можна зробити з ТМкою з дрона. Просвердлити та вкрутити туди електродетонатор? Не вийде. занадто ризиковано. Не вийде. Точно, не можна.
Навіщо? Що вони хочуть показати українським ворогам і союзникам, цими показовими акціями ?
І звідки в країні стільки наївних дурників, що мають 15 000$ а не мають розуму ?!
Пам'ятайте прйдуть вибори, змініться влада і все спихнуть на виконавців, ДУМАЙте.
Водитель что то напутал, и завёз в прикордоння.