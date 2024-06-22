Це шість перевізників відключили від системи "Шлях" за системне порушення правил перетину кордону

Шістьох перевізників відключено від системи "Шлях" за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону

передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від системи "Шлях" таких перевізників:

ФОП Гайдайчук Павло Анатолійович;

ФОП Мариняк Антон Юрійович;

ФОП П'янов Віталій Ігорович;

ФОП Єсін Сергій Вікторович;

ТОВ "Шен Ложистік";

ТОВ "Ішбілен Транспорт".

Повідомляється, що за матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України як водіям автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

Також зазначається, що на розгляд комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

