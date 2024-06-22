РУС
Еще шесть перевозчиков отключили от системы "Шлях" за системное нарушение правил пересечения границы

Шесть перевозчиков отключены от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы

Об этом сообщили в "Укртрансбезопасности", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем "Укртрансбезопасности" приняла решение отключить на три месяца от системы "Шлях" таких перевозчиков:

  • ФЛП Гайдайчук Павел Анатольевич;
  • ФЛП Мариняк Антон Юрьевич;
  • ФЛП Пьянов Виталий Игоревич;
  • ФЛП Есин Сергей Викторович;
  • ООО "Шен Ложистик";
  • ООО "Ишбилен Транспорт".

Читайте также: 7 перевозчиков отключили от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения границы

Сообщается, что по материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины как водителям автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

Также отмечается, что на рассмотрение комиссии подано еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

Читайте также: 24 перевозчика, водители которых не вернулись в Украину, отключили от системы "Шлях"

перевозки (519) Укртрансбезопасность (60) уклонисты (1042)
Заборона виїзду за кордон- незаконна!
показать весь комментарий
22.06.2024 20:10 Ответить
Щоби далі не було таких випадків, то необхідео запровадити механізм застави фури перевізника під зобов'язання повернення водіїв з-за кордону.
Якщо не повернувся водій у передбачнний строк, фура у перевізника конфіскується на користь держави.
показать весь комментарий
22.06.2024 23:14 Ответить
Він відкрив ФОП ,заробив міліони і потім можуть відключити , класна держава.
показать весь комментарий
23.06.2024 08:17 Ответить
 
 