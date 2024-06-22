Еще шесть перевозчиков отключили от системы "Шлях" за системное нарушение правил пересечения границы

Шесть перевозчиков отключены от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы

Как отмечается, Комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем "Укртрансбезопасности" приняла решение отключить на три месяца от системы "Шлях" таких перевозчиков:

ФЛП Гайдайчук Павел Анатольевич;

ФЛП Мариняк Антон Юрьевич;

ФЛП Пьянов Виталий Игоревич;

ФЛП Есин Сергей Викторович;

ООО "Шен Ложистик";

ООО "Ишбилен Транспорт".

Сообщается, что по материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины как водителям автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

Также отмечается, что на рассмотрение комиссии подано еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

