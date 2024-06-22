Еще шесть перевозчиков отключили от системы "Шлях" за системное нарушение правил пересечения границы
Шесть перевозчиков отключены от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы
Об этом сообщили в "Укртрансбезопасности", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем "Укртрансбезопасности" приняла решение отключить на три месяца от системы "Шлях" таких перевозчиков:
- ФЛП Гайдайчук Павел Анатольевич;
- ФЛП Мариняк Антон Юрьевич;
- ФЛП Пьянов Виталий Игоревич;
- ФЛП Есин Сергей Викторович;
- ООО "Шен Ложистик";
- ООО "Ишбилен Транспорт".
Сообщается, что по материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины как водителям автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.
Также отмечается, что на рассмотрение комиссии подано еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.
Якщо не повернувся водій у передбачнний строк, фура у перевізника конфіскується на користь держави.