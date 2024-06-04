7 перевозчиков отключили от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения границы
Комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности отключила на три месяца от системы "Шлях" семь перевозчиков.
Об этом сообщили в Укртрансбезопасности, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.
Так, от системы "Шлях" отключены такие перевозчики:
- ФЛП Ключенко Геннадий Викторович
- ФЛП Лелюк Тарас Александрович
- ФЛП Полежаев Виталий Валерьевич
- ФЛП Яровой Дмитрий Юрьевич
- ФЛП Цирик Владимир Иванович
- ФЛП Бокоч Юрий Юрьевич
- ООО "ФАНКИ ЛАЙН"
Также сообщается, что на рассмотрение Комиссии подано еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.
Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция получила от ТЦК и СП информацию о 94,5 тыс. человек, которые уклоняются от явки в военкоматы. Более 20 тыс. человек были найдены полицией и доставлены в ТЦК.
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А ФОПи тільки посміялися.