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7 перевозчиков отключили от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения границы

Перевезення

Комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности отключила на три месяца от системы "Шлях" семь перевозчиков.

Об этом сообщили в Укртрансбезопасности, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

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Так, от системы "Шлях" отключены такие перевозчики:

  • ФЛП Ключенко Геннадий Викторович
  • ФЛП Лелюк Тарас Александрович
  • ФЛП Полежаев Виталий Валерьевич
  • ФЛП Яровой Дмитрий Юрьевич
  • ФЛП Цирик Владимир Иванович
  • ФЛП Бокоч Юрий Юрьевич
  • ООО "ФАНКИ ЛАЙН"

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Также сообщается, что на рассмотрение Комиссии подано еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция получила от ТЦК и СП информацию о 94,5 тыс. человек, которые уклоняются от явки в военкоматы. Более 20 тыс. человек были найдены полицией и доставлены в ТЦК.

Автор: 

граница (5270) перевозки (519) Укртрансбезопасность (60) уклонисты (836)


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Хороша реклама організаторам схем перетину кордону військовозобов'язаними в один кінець.
Через три місяці вимушеного бану від нових клієнтів відбою не буде.
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04.06.2024 17:40 Ответить
ТОВ - лоханувся на жадібності.
А ФОПи тільки посміялися.
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04.06.2024 18:30 Ответить
Це якраз про ті дискусії, що водії залишають фури за кордоном та тікають. Я казав, що на місці власника компанії найняв би бандюків, щоб того втікача знайшли та порвали пополам. Бо він наніс збитки і власнику, і іншим водіям компанії які після бану не зможуть іздити за кордон на фурах фірми. Але тут знайшлося безліч адвокатів втікачів, які стали горою за мальчіков какіє ні хатят ваївать бо баяцца.
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04.06.2024 19:02 Ответить
 
 