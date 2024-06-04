7 перевізників відключили від системи "Шлях" за неодноразове порушення військовозобов’язаними правил перетину кордону

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки відключила на три місяці від системи "Шлях" сім перевізників.

Про це повідомили в Укртрансбезпеці, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за матеріалами Державної прикордонної служби України, зазначені перевізники в період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України як водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

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Так, від системи "Шлях" відключено таких перевізників:

ФОП Ключенко Геннадій Вікторович

ФОП Лелюк Тарас Олександрович

ФОП Полежаєв Віталій Валерійович

ФОП Яровий Дмитро Юрійович

ФОП Цірик Володимир Іванович

ФОП Бокоч Юрій Юрійович

ТОВ "ФАНКИ ЛАЙН"

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Також повідомляється, що на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацполіція отримала від ТЦК та СП інформацію про 94,5 тис. осіб, які ухиляються від явки до військкоматів. Понад 20 тис. осіб було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.