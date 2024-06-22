На Одещині одразу 47 чоловіків намагалися незаконно виїхати до Молдови, - журналіст Глагола. ФОТО

В Одеській області затримано 47 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України до Молдови.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 14:00 прикордонники спільно з СБУ, ДБР та підрозділом "ГрР" успішно провели спецоперацію на кордоні з Молдовою.

В районі Обжили (Україна) – Плоть (Молдова) виявили 5 транспортних засобів (4 мікроавтобуси і 1 супровідна машина). У цих авто були 47 людей, які намагалися незаконно перетнути кордон, та 7 організаторів.

Зараз тривають слідчі дії та пошуки інших причетних до цього каналу. Як правило, за кожного чоловіка, якого планують переправити організатори беруть від 5 до 10 тисяч доларів", - написав журналіст.

