На Одещині одразу 47 чоловіків намагалися незаконно виїхати до Молдови, - журналіст Глагола. ФОТО
В Одеській області затримано 47 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України до Молдови.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 14:00 прикордонники спільно з СБУ, ДБР та підрозділом "ГрР" успішно провели спецоперацію на кордоні з Молдовою.
В районі Обжили (Україна) – Плоть (Молдова) виявили 5 транспортних засобів (4 мікроавтобуси і 1 супровідна машина). У цих авто були 47 людей, які намагалися незаконно перетнути кордон, та 7 організаторів.
Зараз тривають слідчі дії та пошуки інших причетних до цього каналу. Як правило, за кожного чоловіка, якого планують переправити організатори беруть від 5 до 10 тисяч доларів", - написав журналіст.
триста тисяч доларів !!
Ділків до буцегарні , з конфіскацією майна ,
а втікачів на службу 😡
а йдуть добровільно, або коли призовуть, або вперто залишаються в Україні і працюють - старші, кому за 40, і хто вихований інакше
