На Одещині одразу 47 чоловіків намагалися незаконно виїхати до Молдови, - журналіст Глагола. ФОТО

В Одеській області затримано 47 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України до Молдови.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 14:00 прикордонники спільно з СБУ, ДБР та підрозділом "ГрР" успішно провели спецоперацію на кордоні з Молдовою.

ухилянти затримані на Одещині

В районі Обжили (Україна) – Плоть (Молдова) виявили 5 транспортних засобів (4 мікроавтобуси і 1 супровідна машина). У цих авто були 47 людей, які намагалися незаконно перетнути кордон, та 7 організаторів. 

Зараз тривають слідчі дії та пошуки інших причетних до цього каналу. Як правило, за кожного чоловіка, якого планують переправити організатори беруть від 5 до 10 тисяч доларів", - написав журналіст.

+45
А от журналіст Віталій Глагола не ухилянт - він "героїчно" боронить країну знімаючи втікачів на західних кордонах. У нього все чудово - гарна зарплата, бронь від мобілізації і війна його не стосується, так само, як і не менш "героїчних" захисників західних кордонів, які скромно ховають обличчя, аби раптом, ніхто не дізнався, як ці "герої" воюють.
22.06.2024 02:08 Відповісти
22.06.2024 02:08 Відповісти
+29
а ще хтось в тому сумнівався ??? генетичні совки, діти, внуки нквдистів на ніщо окрім совка більше не здатні !!!




22.06.2024 03:35 Відповісти
22.06.2024 03:35 Відповісти
+28
Судячи з того,що західні кордони краще охороняються і більш захищені чим східні, та й автівки,пікапи для спец служб закупляє держава нові, а для ЗСУ волонтери старий мотлох, то можна подумати, що прості цивільні, більші вороги чим кацапня... Та навіть у кацапів,кордони не закриті, людей ніхто не викрадає... То ми точно не в окупаціїї?
22.06.2024 03:46 Відповісти
22.06.2024 03:46 Відповісти
Стежками Незламності
22.06.2024 10:50 Відповісти
22.06.2024 10:50 Відповісти
Судячи з другого каравану автівок, то їхня не перша мандрівка, а добре налагоджена схема. В цій схемі працює СБУ та прикордонники. Скоріше за все контрабандисти вирішили скрисятнічати або конкуренти слали
22.06.2024 11:01 Відповісти
22.06.2024 11:01 Відповісти
Можливо друга поїздка, або третя. От їх і вирахували.
22.06.2024 11:21 Відповісти
22.06.2024 11:21 Відповісти
Ділки на цій операції заробили приблизно
триста тисяч доларів !!

Ділків до буцегарні , з конфіскацією майна ,
а втікачів на службу 😡
22.06.2024 11:24 Відповісти
22.06.2024 11:24 Відповісти
Ну ось і готове відділення до лав ЗСУ.
22.06.2024 12:18 Відповісти
22.06.2024 12:18 Відповісти
сумно що тікають як раз переважно 90-стики, молоді, хто міг би воювати

а йдуть добровільно, або коли призовуть, або вперто залишаються в Україні і працюють - старші, кому за 40, і хто вихований інакше
22.06.2024 13:05 Відповісти
22.06.2024 13:05 Відповісти
А в твою голову не приходила думка, що молодих тут ніщо не тримає. Вони не мають бізнесів, нерухомості, трьох дітей, тещі, кар`єри, та всього іншого "коріння". Тому і тікають. Немає що втрачати, немає що захищати, немає віри в державу, і немає совєтскаго абразаванія, де нужно родіну мать защіщать
23.06.2024 09:19 Відповісти
23.06.2024 09:19 Відповісти
Воевать будут все. Либо сейчас за Украину, либо потом за сосию. Лучше убивайте русню. Донатье на дроны. Чем больше дохлых рускиз тем лучше!
22.06.2024 13:35 Відповісти
22.06.2024 13:35 Відповісти
Ти чого не вбиваєш русню? Чого втік, патріот?
22.06.2024 13:58 Відповісти
22.06.2024 13:58 Відповісти
Убиваю. Уверен, что дроны которые я покупаю для ЗСУ забаранили не одну рускую скотину.
22.06.2024 14:03 Відповісти
22.06.2024 14:03 Відповісти
Ага, ага. Розказуй нам. Таких нафронтовиків зараз як гівна. Втекло від мобілізації і пузирі з носа пускає.
22.06.2024 14:09 Відповісти
22.06.2024 14:09 Відповісти
Ще раз питаю, чому злиняв в Германію? Чому за тебе інші мають в окопах гнити? Що це за патріотизм такий ? У самого срака в теплі, а інших агітуєш посадки штурмувати? Ти дуже на бувшого мента схожий.
22.06.2024 14:23 Відповісти
22.06.2024 14:23 Відповісти
Ответь как ты помогаешь Украине убивать русню и я отвечу на твой вопрос. Последний шанс для тебя, *****.
22.06.2024 14:26 Відповісти
22.06.2024 14:26 Відповісти
Всё ясно) Тебя на какой помойке нашли? Ты ж даже в самое тупое ипсо не можешь. Давай попробуем ещё один раз. Отвечаешь на вопрос, как ты помогаешь Украине убивать русню и я отвечу на все твои вопросы. Всё понятно? Не волнуйся, сосредоточься. Вопрос не сложный.
22.06.2024 14:34 Відповісти
22.06.2024 14:34 Відповісти
"Еврейские альпинисты успешно обойшли Эверест" - це про таких як ти? )))
22.06.2024 14:37 Відповісти
22.06.2024 14:37 Відповісти
Залишайся при своїй думці, будь-ласка. Вона дуже важлива для мене. )))
22.06.2024 14:50 Відповісти
22.06.2024 14:50 Відповісти
Кароче, Владік: я відлучусь на годинку, потусуйся сам, не пропадай.
22.06.2024 14:52 Відповісти
22.06.2024 14:52 Відповісти
Друже, я в захваті від твоєї нервовоі системи)) Стільки часу розмовляти, дискутувати с такою гидотой. Особисто я не бачу сенсу, через 3 хвилини послав би на ***
22.06.2024 15:13 Відповісти
22.06.2024 15:13 Відповісти
Це точно про тебе.
23.06.2024 08:55 Відповісти
23.06.2024 08:55 Відповісти
пол роты есть.....
22.06.2024 13:39 Відповісти
22.06.2024 13:39 Відповісти
От така реальність-українці не хочуть захищати Україну, не хочуть воювати. А к@ц@пи -хочуть! лізуть і лізуть до нас...Що і робити в такій ситуації?
22.06.2024 14:12 Відповісти
22.06.2024 14:12 Відповісти
А українки хочуть, я не кажу про окопи, чи єта другоє. Сотні тисяч молодих українок бездітних гріють дупи по країнах західної Європи, Канадах та Сполучених Штатах. Бо виходить що українкам Україна не потрібна, все що вони можуть це на аватарі в соцмережі прапорець український притулити, чи на світлині десь закордоном обмотатися, тим же таки прапором.
22.06.2024 14:46 Відповісти
22.06.2024 14:46 Відповісти
Дивує інше : як може 47 бичків, маминькіних синочків їхати цілою колоною(!!!) на виїзд з України ??? Це що вони на екскурсію вирішили поїхати розвіятись , на що розраховували в такий вояж??? Це п...ц !!! От зібралися і вирішили поїхати... А виявляється що МОЖУТЬ.
22.06.2024 15:56 Відповісти
22.06.2024 15:56 Відповісти
Розраховували вони все правильно. Там постійно такі колони виїзджають. Це один раз зупинили, бабки збити додатково. Кількість українських чоловіків за кордоном зростає великими темпами. І це ще не всі там реєструються.
22.06.2024 18:27 Відповісти
22.06.2024 18:27 Відповісти
Кацапчик вчи українську , бо ми тебе не розуміємо .
22.06.2024 20:33 Відповісти
22.06.2024 20:33 Відповісти
А шо він сказав не так? Не на той мові? А ти, до речи, в якому окопі, сини, чоловік...? Чи так, подоляцьке лайно?
22.06.2024 21:18 Відповісти
22.06.2024 21:18 Відповісти
Киевский симфонический оркестр в полном составе (73 человека) сбежал из Украины вместе с музыкальными инструментами и получил убежище в Германии. Об этом сообщают СМИ.

Сообщается, что оркестр, в составе которого две трети составляют мужчины мобилизационного возраста, выехал для участия в фестивале, однако на родину уже не вернулся. Музыкантам вместе с семьями предложили жилье и убежище власти города Монхайм-на-Рейне в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Мэр города пообещал оркестру из Киева идеально подходящий концертный зал со следующего года. Политик назвал решение пригласить оркестр в Монхайм-на-Рейне примером конкретных действий по защите украинской культуры.
22.06.2024 20:40 Відповісти
22.06.2024 20:40 Відповісти
Я скажу честно, мне вообще до фонаря этот оркестр, суть в том что скрипачи и все остальные музыканты проживут на передке несколько часов, а Украине могли нести пользу годами, причём по всему миру прославлять государство.
22.06.2024 21:24 Відповісти
22.06.2024 21:24 Відповісти
Абсолютно верно, всё так и есть.
22.06.2024 21:57 Відповісти
22.06.2024 21:57 Відповісти
А ти, гнида московська, яким мікроскопом працюєш? Теж воювати не можеш бо з аристократів-запроданців?
23.06.2024 09:01 Відповісти
23.06.2024 09:01 Відповісти
Виртуозы классической музыки это эксклюзивные музыканты, не зря немцы вцепились в них с такой жадностью.
22.06.2024 21:36 Відповісти
22.06.2024 21:36 Відповісти
Музыкантов-виртуозов из немецких симфонических оркестров не призывали в вермахт даже в 1944 году.
22.06.2024 22:51 Відповісти
22.06.2024 22:51 Відповісти
23.06.2024 00:38 Відповісти
23.06.2024 00:38 Відповісти
Ухилянти вже цілими колонами біжать з країни??? Це говорить що в країні та на кордоні повний криндець.
23.06.2024 09:03 Відповісти
23.06.2024 09:03 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 