$15 тисяч за обіцянку ухилянтам отримати довідку про фіктивну інвалідність: На Миколаївщині викрито двох ділків. ФОТО

У Миколаївській області викрили схему для зняття чоловіків призовного віку з військового обліку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

Схема заробітку

"Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що двоє миколаївців - 20 та 22 років, спланувавши схему незаконного заробітку, змовились спільно надавати послуги чоловікам призовного віку незаконно ухилятися від проходження військової служби.

Один із ділків повинен був підшукувати клієнтів, а інший нібито мав можливість впливати на посадових осіб обласного центру медико-соціальної експертизи. В результаті спільної роботи зловмисників клієнти, сплативши 15 тисяч доларів, отримували обіцянку набути статусу людини з інвалідністю, що, своєю чергою, дозволяє військовозобов’язаним чоловікам перетнути державний кордон", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що після отримання останньої частини коштів у сумі 3000 доларів правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозри ділкам

Правоохоронці повідомили затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди".

Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває досудове розслідування.

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