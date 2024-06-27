$15 тысяч за обещание укорнистам получить справку о фиктивной инвалидности: На Николаевщине разоблачены два дельца. ФОТО

В Николаевской области разоблачили схему для снятия мужчин призывного возраста с воинского учета.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

Схема заработка

"Во время досудебного расследования полицейские установили, что двое николаевцев - 20 и 22 лет, спланировав схему незаконного заработка, сговорились совместно предоставлять услуги мужчинам призывного возраста незаконно уклоняться от прохождения военной службы.

Один из дельцов должен был подыскивать клиентов, а другой якобы имел возможность влиять на должностных лиц областного центра медико-социальной экспертизы. В результате совместной работы злоумышленников клиенты, заплатив 15 тысяч долларов, получали обещание приобрести статус человека с инвалидностью, что, в свою очередь, позволяет военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после получения последней части средств в сумме 3000 долларов правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Подозрения дельцам

Правоохранители сообщили задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды".

Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Продолжается досудебное расследование.

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