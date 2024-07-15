В здание ТЦК во Львовской области бросили гранату
В ночь на 15 июля неизвестный бросил гранату в здание районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города Буск на Львовщине.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Так, около 1:45 15 июля поступило сообщение о взрыве в здании ТЦК в г. Буск, Золочевского района.
Неизвестный бросил гранату в фасад здания и скрылся.
На месте происшествия работают оперативники, криминалисты, взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины
Правоохранители принимают меры для установления личности и задержания злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации события.
+43 Підлога Маккартні
+28 Підлога Маккартні
+21 Михаил Грушевский
