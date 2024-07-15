В здание ТЦК во Львовской области бросили гранату

РУС
Новости
9 493 65

У будівлю ТЦК на Львівщині кинули гранату

В ночь на 15 июля неизвестный бросил гранату в здание районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города Буск на Львовщине.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Так, около 1:45 15 июля поступило сообщение о взрыве в здании ТЦК в г. Буск, Золочевского района.

Неизвестный бросил гранату в фасад здания и скрылся.

На месте происшествия работают оперативники, криминалисты, взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины

Правоохранители принимают меры для установления личности и задержания злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации события.

Читайте: На Львовщине из-за непогоды обесточены 214 населенных пунктов, - ОВА

граната (1033) ТЦК (762) Львовская область (3023)
Топ комментарии
+43
Держава, влада якої зациклена на покаранні ухилянтів, а не на виробництві ракет, приречена програти війну.
15.07.2024 10:23
+28
Саме цинічне, що тцкуни, судді, плокулоли та менти перейдуть на бік ворога у випадку якщо. Або втічуть на заздалегідь підготовлені позиції десь на берегах Мальорки. Я б їх в першу чергу б мобілізував, по трошкі по різним бригадам вже зараз, бо потім буде пізно
15.07.2024 10:34
+21
Нажаль державі в обличі різного роду чинуш пофіг на цей момент. Головне зрубати профіт в цій історії. Якщо Україна впаде вони благополучно звідси звалять. Триндєц очікує простих українців, які з якихось причин не втечуть чи залишаться.
15.07.2024 10:31
Держава, влада якої зациклена на покаранні ухилянтів, а не на виробництві ракет, приречена програти війну.
15.07.2024 10:23
Нажаль державі в обличі різного роду чинуш пофіг на цей момент. Головне зрубати профіт в цій історії. Якщо Україна впаде вони благополучно звідси звалять. Триндєц очікує простих українців, які з якихось причин не втечуть чи залишаться.
15.07.2024 10:31
Саме цинічне, що тцкуни, судді, плокулоли та менти перейдуть на бік ворога у випадку якщо. Або втічуть на заздалегідь підготовлені позиції десь на берегах Мальорки. Я б їх в першу чергу б мобілізував, по трошкі по різним бригадам вже зараз, бо потім буде пізно
15.07.2024 10:34
ту так !!! 450 тис. метовського лайна є в Україні + 300 тис прокурорів, суддів, митників, податківців, сбушгиків, клерків ОВА/РВА та депутатів обласних рад, ще 300 тис. так званих "ветеранів" силових структур віком 45-60 років, що усе життя окрім рекету, в тому числі на дорогах більши нічим не серйозним не займалися, при цьому отримали від держави квартири і непогаані пенсії !!!
15.07.2024 10:48
Шо ви таке пишете? Якшо їх мобілізувати, то хто ж вас тоді судитиме, виписуватиме штрафи і саджатиме?
15.07.2024 11:02
а треба це робити в час війни ??? я особисто вважаю що наприклад українські водії мають право на своїй Богом даній землі, їздити так і з тією швидкістю яку вважають за потрібне, лиш би не не порушувало права інших учасників дорожнього руху та не призводило до дтп !!! відповідно усі 100% так званої "патрульної поліції" можна кинути на фронт, нехай там кацапам штрафи виписують !!!
15.07.2024 11:43
Якщо вони з камерами і поліцією тисячами гинуть на дорогах, то що ж буде без ПДР ??
15.07.2024 11:46
а ніхто не каже відміняти пдр !!! мова йде про використання так званої "патрульної поліції" в якості навченого, підготовленого мобресурсу, замість трактористів, комбайнерів, сентехніків і тд.тп. !!! а ПЗ так зхваних "дорожніх камер" взагалі кацапське - їх потрібно вимкнути до кінця війни, тобто до капітуляції мацковії !!!
15.07.2024 11:55
угу ...ПЗ було китайське, тепер вже кацапське ... от біда
15.07.2024 19:57
У вас там і так значний прошарок водіїв клав на ПДР з пробором. і в 2014-2021 на дорогах гинуло більше наріду, ніж на полі бою.
Так шо не дуже вдалий аргумент.
15.07.2024 11:47
а давай твою дружину мобілізують - так ти з голоду помреш, бо сам собі готувати не зможеш
15.07.2024 11:39
"ухилянт", "інноагент", "враг народа" - один сценарист вигадував.
15.07.2024 10:44
да ладно - за бабки фсбешные кто-то и кинул, как машины поджигал и распределительные щиты на ЖД
15.07.2024 10:35
ФСБшники сидять в Офісі Президента, та знищують Україну та українців по договорняку з пуйлом.
Єрмак, Татаров та інші, на чолі з боневтіком
15.07.2024 10:58
п"здуй к доктору на процедуры - тебя там сестричка на посту обыскалась
15.07.2024 14:24
Конечно за бабки фсбешные. Чтобы в Украине кто-то не любил отважных и мужственных воинов ТЦК, которые так доблестно выполняет свои боевые задачи на самых опасных участках в тылу по отлову мужиков на улицах и офисах? Даже в голове не укладывается
показать весь комментарий
Справді думаєш, що бійці з фронту менш лояльні будуть при проведенні мобілізаційних заходів ??
15.07.2024 11:40
когда бОшка гавном забита, так ни чего другое уже и не укладывается
показать весь комментарий
100%
показать весь комментарий
Хто буде мстити??? Ті хто вибирали зелень???
Більшість, хто б зміг мстити, до помсти не доживуть.
15.07.2024 10:38
А як, по твоєму, закінчиться ця війна?
15.07.2024 10:42
15.07.2024 10:42 Ответить
Невідомий кинув гранату у фасад будівлі та втік.

А якбі невтік став би "уважаємим чіловекам"
15.07.2024 10:28
"печать уважаємого" і можливого кандидата в прези України ставиться тільки післ четвертої спроби
15.07.2024 10:36
Спочатку слугориги зробили все, щоб нарід зненавидів людину у військовій формі, щоб він від них ховалися, обливаючи брудом воєнкомів, всіх одночсно звільняв і винних і ні в чому не винних, поставив своїх, даючи їм можливість фальшувати документи, сортувати їх по признаках "заплатив гуляй", "не заплатив - на передову", слугориг не чіпать... і заробляти мільйони. Зробив з козаків "сцикінів", щоб були гірше нього, чотирижди відкосника і ухилянта..., а сьогодні будуде розповідти за патріотичність.
15.07.2024 10:30
А хто їх обрав?чи не 73 % довбнів? ось з чого треба починати..
15.07.2024 11:19
Взагалі обрали 37%.... просто у нас на вибори в основному пенсіонери ходять, та перепис ніхто давно не робив і повно мертвих душ в списках або тих хто давно виїхав...

73 то цифра з тих хто прийшов
15.07.2024 11:26
46 %
15.07.2024 11:41
Надзвичайно рідко на це звертають увагу. Що власне президент обраний далеко не більшістю формальних виборців. Але, на жаль, соціологічно має до цього часу 50%+ підтримку.
15.07.2024 12:13
Ну що ж, цей безумовно злочин спричинений теж безумовно хибною політикою влади. Рощумні зроблять висновки і внесуть зміни, дурні продовжать в тому ж дусі, хіба що влада свідомо провокує хаос.
15.07.2024 10:34
все по-плану...по-оманському плану....
15.07.2024 10:49
Убитых и раненых нет?
15.07.2024 10:35
убитых нет, теперь тамтэшные тэцэкуны в полном составе будут называть себя "после контузий на ноле"
15.07.2024 11:44
Комендатська година не діє де патрулі на закарпаття і львівщину перебралося стільки кацапського гімна на парашку вони не поїхали а Україна їм як кістка поперек горла не мішалоб їх пепевірити сбу мої діти воюють а оце мно ховається хоч раніше верещали біндєри мі вас кормім і били і вбивали всіх хто з заходу країни тварі
15.07.2024 10:35
гниди кацапоїдні
15.07.2024 11:06
засіли в ТЦК
15.07.2024 11:11
якась падлюка спокусившись на грошики фсб....поки сбу за журналістами підглядає....
15.07.2024 10:58
Зеленський, єрмак і шобла від цієї новини оримли велике задоволення
15.07.2024 11:00
Всі хто підтримує такі дії чи виправдовує - байстрюк і ворог україньства. Краще допомагати народу чим можеш на своєму місці , коли не можеш на фронті. А не роздмухувати ворожі іпсо. Влада владою, але за такими бла-бла стоїть комплекс ухилянта, котрий буде переслідувати і твоїх дітей, якщо вони не стануть покидьками. Совість, то вона є (тільки не у кацапів!!). А коли ти не можеш визнати сміливо і йти далі, то це огидне почуття перетворюється на монстра, котрий жере тебе з середини... Потрібно визнати для себе: так я всрався на фронт або не можу за віком, алея за свій нарід і за перемогу іт.д. А не бризкати своїм лайном, тільки через те, що тобі підсвідомо шепче твій ворог "ти лайно, ти лайно..."
15.07.2024 11:02
Як бачимо на подоляцьку ботофермц нові методички завезли. Вже не вперше читаю цей наративи про "не зважайте що робить влада, все одно складіть здоров'я та життя, а якщо ні - ворог народу". Дуже тупо і примітивно, але зелена шобла інакше не може.
15.07.2024 11:10
Не пересмикуй ..людина діло каже..
15.07.2024 11:20
Ніт ,він тупі лайновкиди робить. 100% старий совковий дід за 60 років з комплексом нафронтництва, і який сумує за твердою рукою чекистів.
16.07.2024 14:20
А куди йти? До тих командирів, хто не розуміється у ситуації, тільки на мапі хто не цінує особливий склад, і ставиться, як до лайна, ще подвезуть нових? Що хизуются кількістю втрат? Саме вони( комбриги і вище, ОТУВ ,ОСУВ) і винні, а риба гниє з голови, починаючи с ЗЕленського, бо він керує ЗСУ "в ручному режимі,"

Про це Бутусов писав великий пост:

Чому якість ухвалення рішень в армії загалом погіршується, а не покращується з кожним місяцем?

Джерело:
15.07.2024 11:55
то все бла-бла і вписується в мій комент, про комплекс ухилянта. Хто хоче - шукає варіанти, а не виправдання...
16.07.2024 11:45
Бутусов ухилянт? Геть звідси зелена потвора!! Ніхто не любить, коли його в ЗСУ з лайном будуть мішати. Якийсь совковий командир -дід, на мене буде голос підімать? Я його на місці застрелю.
16.07.2024 14:19
я про тебе казав, а до чого тут Бутусов. От я й хотів сказати, шо той у кого комплекс, завжди десь переведе акцент... ше з 90 знаємо - останній аргумент шпани "ти хто такой"...
16.07.2024 16:53
Ви ту статтю хочаб прочитали спочатку , там Бутусов написав, чому в нас дуже погане керують в ЗСУ. у мене не комплекс- у мене лють. Що через Зелю з Єрмаком і совкових генералів ми програємо цю війну. Бо риба гніє з Голови , вже Кринки і Урожайне втратили. Бахмут, Марінку, Авдіівчку, Вовчанськ. Це почалося тоді, коли Зе почав керувати армією в ручному режимі і знищив козацький дух.
16.07.2024 22:44
Хтось поставив у церкві свічку, щоб його "справа у ТЦК загубилась".
15.07.2024 11:16
з ботофермами у коментах хтось планує боротись?
15.07.2024 11:24
вибори не за горами, Арештович вже з-за кордону вєщає, що йде у Президенти. Навесні.
Мало того, вже партію собі майструє - СН № 2.
15.07.2024 11:44
СН № 2. Майже, як формула спирту.

15.07.2024 11:53
воєнний стан продовжують кожні 3 місяці. Рада легитимна - у Конституції цей випадок передбачений.

З Президентом складніше, але теж прийнятно. У Світі скрізь приймають, ніхто не жаліється.
15.07.2024 20:00
Влада хотіла щоб працював закон вулиці - потрохи до цього йде ..
Може з людини зробили "епілептіка", він і помстився.....
15.07.2024 21:07
 
 