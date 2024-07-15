В здание ТЦК во Львовской области бросили гранату

В ночь на 15 июля неизвестный бросил гранату в здание районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города Буск на Львовщине.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Так, около 1:45 15 июля поступило сообщение о взрыве в здании ТЦК в г. Буск, Золочевского района.

Неизвестный бросил гранату в фасад здания и скрылся.

На месте происшествия работают оперативники, криминалисты, взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины

Правоохранители принимают меры для установления личности и задержания злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации события.

