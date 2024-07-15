РУС
66 человек, в том числе 10 детей, погибли на водоемах в течение выходных, - ГСЧС

Протягом вихідних 66 осіб загинули на водоймах

В течение выходных на водоемах Украины погибли 66 человек, в том числе 10 детей.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

По словам спасателей, больше всего жертв в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

"К счастью, 11 человек, в том числе 4 детей, удалось спасти. Всего с начала 2024 года на водных объектах Украины погибли 672 гражданина, из них - 76 детей", - говорится в сообщении.

+8
Горілку на спеці жкруть, а потіму воду лізуть. Ось і результат. По цій же причині, за дітьми не дивляться
15.07.2024 10:59 Ответить
+4
Більше чим на війні мирних. Не вмієте плавати як я - не лізьте.
15.07.2024 10:59 Ответить
+1
"плавання по-Тисі" не включати в статистику!
15.07.2024 10:54 Ответить
15.07.2024 10:54 Ответить
"найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях" - Дніпро, куди тій Тисі...
15.07.2024 10:57 Ответить
15.07.2024 10:59 Ответить
15.07.2024 10:59 Ответить
Прийшли в суботу увечері на пляж (Молодіжний, на Десенці, а там тіло накрийте, поліція, швидка. Кажуть, стрибав і може, вдарився об щось.. Взагалі, якщо в річку у спеку лізти, то треба мати голову на плечах, бо спазм судин після лежання на піску ніхто не відміняв. І не звичні ми ще до таких температур. І річка непередбачувана може бути зі своєю течією, та ж сама Десенка.
15.07.2024 11:12 Ответить
Як кiзяла та бiбця: втопися - додому не приходидь.
15.07.2024 11:26 Ответить
Добра в тебе бабця була... Моя казала - сорочку порвеш-втоплю
15.07.2024 11:54 Ответить
якщо люди не цінують своє життя, а тим більше життя своїх дітей, то чому тнедостатньо добровольців у ЗСУ
15.07.2024 13:10 Ответить
Люди просто тупі. Природний відбір працює
15.07.2024 14:04 Ответить
Та куй з ними
15.07.2024 14:03 Ответить
більше чим в вовчанську. тупі курки
15.07.2024 18:24 Ответить
 
 