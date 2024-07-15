66 человек, в том числе 10 детей, погибли на водоемах в течение выходных, - ГСЧС
В течение выходных на водоемах Украины погибли 66 человек, в том числе 10 детей.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
По словам спасателей, больше всего жертв в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.
"К счастью, 11 человек, в том числе 4 детей, удалось спасти. Всего с начала 2024 года на водных объектах Украины погибли 672 гражданина, из них - 76 детей", - говорится в сообщении.
