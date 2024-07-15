РУС
Одеcчину враг ночью атаковал "Искандером-М"

іскандер-м

В ночь на 15 июля оккупанты атаковали Одесскую область баллистической ракетой - вероятно "Искандер-М".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Одесском городском совете со ссылкой на ОК "Південь".

"Ночью российские оккупационные войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

