ПВО уничтожило 4 разведывательных БПЛА РФ на Юге
С начала суток силы противовоздушной обороны уничтожили 4 разведывательных БПЛА РФ на Юге.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы.
Так, 15 июля силы ПВО уничтожили 4 разведывательных беспилотника - три "Орлан-10" и один "ZALA".
"А за прошедшие сутки, 14 июля 2024 года, в рамках противодействия вражеской разведдеятельности на юге уничтожено 4 вражеских БпЛА - три - "Орлан-10" и один "ZALA", - добавили в командовании Воздушных сил.
