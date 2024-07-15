РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7455 посетителей онлайн
Новости Война
304 0

ПВО уничтожило 4 разведывательных БПЛА РФ на Юге

ППО знищили 4 БПЛА РФ на Півдні

С начала суток силы противовоздушной обороны уничтожили 4 разведывательных БПЛА РФ на Юге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы.

Так, 15 июля силы ПВО уничтожили 4 разведывательных беспилотника - три "Орлан-10" и один "ZALA".

"А за прошедшие сутки, 14 июля 2024 года, в рамках противодействия вражеской разведдеятельности на юге уничтожено 4 вражеских БпЛА - три - "Орлан-10" и один "ZALA", - добавили в командовании Воздушных сил.

Также читайте: РФ использует акваторию Азовского моря, чтобы грабить оккупированные территории, - ВМС

Сили ППО на Півдні знищили 4 БПЛА РФ

Автор: 

беспилотник (4320) ПВО (3140) Воздушные силы (2702)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 