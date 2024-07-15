ПВО уничтожило 4 разведывательных БПЛА РФ на Юге

С начала суток силы противовоздушной обороны уничтожили 4 разведывательных БПЛА РФ на Юге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы.

Так, 15 июля силы ПВО уничтожили 4 разведывательных беспилотника - три "Орлан-10" и один "ZALA".

"А за прошедшие сутки, 14 июля 2024 года, в рамках противодействия вражеской разведдеятельности на юге уничтожено 4 вражеских БпЛА - три - "Орлан-10" и один "ZALA", - добавили в командовании Воздушных сил.

