Россияне вывели все свои сторожевые корабли из оккупированного Крыма, - ВМС
Из оккупированного Крыма российские военные выводят последний сторожевой корабль.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.
"Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день", - говорится в сообщении.
Напомним, Силы обороны Украины уничтожили и повредили треть кораблей Черноморского флота РФ.
+1 Марина Нєчаєва #561431
15.07.2024 12:21
+1 Світлана #580894
15.07.2024 12:52
+1 Nick Nemo
15.07.2024 12:52
Владислав Сварчевський
15.07.2024 12:04
Nick Nemo
15.07.2024 12:52
Владислав Сварчевський
15.07.2024 13:41
Nick Nemo
15.07.2024 13:49
Владислав Сварчевський
15.07.2024 13:43
Dmitry Klaus
15.07.2024 12:07
Владислав Сварчевський
15.07.2024 13:46
Roman Stambul
15.07.2024 12:12
Марина Нєчаєва #561431
15.07.2024 12:21
✘
Світлана #580894
15.07.2024 12:52
