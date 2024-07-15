РУС
Россияне вывели все свои сторожевые корабли из оккупированного Крыма, - ВМС

корабель ЧФ РФ

Из оккупированного Крыма российские военные выводят последний сторожевой корабль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день", - говорится в сообщении.

Напомним, Силы обороны Украины уничтожили и повредили треть кораблей Черноморского флота РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни один военный корабль России с 2023 года не заходит в северо-западную часть Черного моря, - Неижпапа

корабль (2057) Крым (26485) Черноморский флот РФ (1569) Плетенчук Дмитрий (184)
+1
Міст треба валити, він сам не попливе й не піде..
15.07.2024 12:21 Ответить
+1
Руський корабль,іди....
15.07.2024 12:52 Ответить
+1
Опердил меня... 👍 Я удалил свой пост.
15.07.2024 12:52 Ответить
Лишилося що сторожувати?
15.07.2024 12:04 Ответить
Опердил меня... 👍 Я удалил свой пост.
15.07.2024 12:52 Ответить
Йа случайна))))
15.07.2024 13:41 Ответить
👍
15.07.2024 13:49 Ответить
Им бы в кильватер торпеду.... Я бы даже не опережал более)))
15.07.2024 13:43 Ответить
А коли був українським, то всі кацапські кораблі стояли. І навіть великий крейсер Масква плавав і "отсель грозил всем супостатам". Щось явно пішло не так
15.07.2024 12:07 Ответить
Мацква це центр дайвінгу? Чи пригород барвіхи?)))
15.07.2024 13:46 Ответить
зелені попереділи....
15.07.2024 12:12 Ответить
Міст треба валити, він сам не попливе й не піде..
15.07.2024 12:21 Ответить
Руський корабль,іди....
15.07.2024 12:52 Ответить
 
 