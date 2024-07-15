Россияне вывели все свои сторожевые корабли из оккупированного Крыма, - ВМС

Из оккупированного Крыма российские военные выводят последний сторожевой корабль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день", - говорится в сообщении.

Напомним, Силы обороны Украины уничтожили и повредили треть кораблей Черноморского флота РФ.

