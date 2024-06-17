28 кораблей РФ уничтожены и повреждены Силами обороны, - Плетенчук

Силы обороны Украины уничтожили и повредили треть кораблей Черноморского флота РФ.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

"Официально 28. Еще более 10 единиц у них были в ремонте. Но многие из тех кораблей, которые сейчас у них в строю, тоже подверглись повреждениям. Например, оба фрегата "Адмирал Эссен", и "Адмирал Макаров"", - отметил он.

По словам Плетенчука, значительная часть кораблей РФ была атакована и дронами, и ракетами.

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"И некоторые из них уже были восстановлены. Некоторые стоят на ремонтах до сих пор, некоторые еще долго будут стоять из-за серьезных повреждений", - добавил спикер.

Также, отметил Плетенчук, Силы обороны дождались, пока большие десантные корабли привели в порядок, и после этого наносили удары.

"А ремонтировать их было сверхсложно, потому что это 775 проект, они польского производства. А поляки, разумеется, отказываются их обслуживать. И они в обход санкций пытались покупать какие-то детали, заменители. Поэтому я не думаю, что они сейчас будут спешить с ремонтом этих БДК", - пояснил он.

Плетенчук добавил, что из строя выведена треть российского флота в Черном море - "уничтожены и повреждены".

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