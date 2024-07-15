Евросоюз продлил санкции против Ирана за поддержку агрессии РФ против Украины

Совет Европейского Союза продлил санкции против Ирана до 27 июля 2025 года в связи с военной поддержкой Тегераном агрессии России против Украины и вооруженных группировок на Ближнем Востоке.

Механизм санкций Евросоюза против Ирана планируют пересмотреть через год.

Сейчас режим санкций распространяется на 12 физических и девять юридических лиц, в частности министра обороны Ирана Мохаммада-Резу Гараи Аштиани.

Их активы в ЕС заморожены, им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а лицам в Евросоюзе запрещено оказывать им финансовую или любую другую поддержку.

Напомним, Евросоюз после 2022 года ввел санкции против Ирана из-за поддержки им захватнической войны России.