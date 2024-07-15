РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7455 посетителей онлайн
Новости
3 665 9

"Газпрому", потерявшему рынок экспорта в Европе, пришлось повысить внутренние цены на газ, - британская разведка

газ,газпром

Потеря рынка ЕС стала следствием санкций против России за вторжение в Украину, а также намеренного сокращения Россией поставок газа в Европу в ответ. В 2023 году чистый годовой убыток "Газпрома" составил примерно 6,9 млрд долларов, что стало его самым большим годовым убытком за 25 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Газпром", одна из российских государственных энергетических компаний, считается монополистом на внутреннем рынке поставок газа. Таким образом, рост цен регулируется российским правительством, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, инфляция в России, скорее всего, останется выше целевого показателя центрального банка России в 4% во второй половине 2024 года. Частично это связано с ростом внутренних цен на газ наряду с ростом других счетов населения и увеличением государственных расходов, что обусловлено преимущественно ростом военных расходов России в связи с войной в Украине.

"По оценкам, цены на газ для российских домохозяйств выросли почти на 34% с начала вторжения, несмотря на то, что в 2023 году Россия станет вторым по величине производителем природного газа в мире. В 2025 году они вырастут еще на 8,2%, что означает почти наверняка усилит инфляционное давление в российской экономике и ослабит покупательную способность простых жителей России", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газпром" впервые за 25 лет заявил о рекордных убытках. Причина - остановка поставок в Европу

Автор: 

Великобритания (5144) Газпром (3188) внешняя разведка (412)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Газпрому", який втратив ринок експорту в Європі, довелось підвищити внутрішні ціни на газ

А ми в Україні який ринок втратили?
показать весь комментарий
15.07.2024 12:56 Ответить
1. З 1 грудня 2022 року на 8,5 відсотка.
2. з 1 липня 2024 року на 8% піднімуть ціни на газ

Що то у мене з математикою погано, як вийшло в Новини 34% ???
показать весь комментарий
15.07.2024 16:52 Ответить
"Нафтогаз", який не втратив ринки в ЄС, теж підвищить ціни на газ. Бо олігархи не бажають втрачати гроші.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:56 Ответить
Ти щось напутав - Україна імпортує газ з США через Європу.
Це газові олігофрени вони в росії на чолі з мільярдером путіним підняли ціну на газ російським пенсіонерам.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:40 Ответить
Ти слідкуй за новинами. Після указу Зеленского про заборону піднімати тарифи не раніше як за півроку після закінчення війни, на світло піднімали вже декілька разів. З 90 копійок при барігах, до теперішній 3грн 40 коп. за кіловат. Тепер черга підняття ціни на газ. Хоча ще й на світло піднімуть. Це вже заявлено через тиждень після минулого підняття.
показать весь комментарий
15.07.2024 16:24 Ответить
Україні ВСЕ прощається - їй Гаазький педофіл путін розбомбив Електростанції, а сама Україна бореться за своє Існування.
У кацапів же Газові труби ніхто не бомбив
показать весь комментарий
16.07.2024 13:07 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 13:01 Ответить
узбецький урка за совка
показать весь комментарий
15.07.2024 13:25 Ответить
кацапська банда злочинців окупувала владу в росії і тупо краде ресурси, а кацапський народ за допомогою фсб тримає на кукані
показать весь комментарий
15.07.2024 13:43 Ответить
 
 