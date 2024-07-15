"Газпрому", потерявшему рынок экспорта в Европе, пришлось повысить внутренние цены на газ, - британская разведка
Потеря рынка ЕС стала следствием санкций против России за вторжение в Украину, а также намеренного сокращения Россией поставок газа в Европу в ответ. В 2023 году чистый годовой убыток "Газпрома" составил примерно 6,9 млрд долларов, что стало его самым большим годовым убытком за 25 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
"Газпром", одна из российских государственных энергетических компаний, считается монополистом на внутреннем рынке поставок газа. Таким образом, рост цен регулируется российским правительством, говорится в сообщении.
По данным британской разведки, инфляция в России, скорее всего, останется выше целевого показателя центрального банка России в 4% во второй половине 2024 года. Частично это связано с ростом внутренних цен на газ наряду с ростом других счетов населения и увеличением государственных расходов, что обусловлено преимущественно ростом военных расходов России в связи с войной в Украине.
"По оценкам, цены на газ для российских домохозяйств выросли почти на 34% с начала вторжения, несмотря на то, что в 2023 году Россия станет вторым по величине производителем природного газа в мире. В 2025 году они вырастут еще на 8,2%, что означает почти наверняка усилит инфляционное давление в российской экономике и ослабит покупательную способность простых жителей России", - отмечают в Минобороны Великобритании.
А ми в Україні який ринок втратили?
2. з 1 липня 2024 року на 8% піднімуть ціни на газ
Що то у мене з математикою погано, як вийшло в Новини 34% ???
Це газові олігофрени вони в росії на чолі з мільярдером путіним підняли ціну на газ російським пенсіонерам.
У кацапів же Газові труби ніхто не бомбив