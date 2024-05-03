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Газпром" впервые за 25 лет заявил о рекордных убытках. Причина - остановка поставок в Европу

Газпром має рекордні збитки

Российский газовый монополист "Газпром" отчитался о первых за 25 лет убытках по международным стандартам финансовой отчетности. Корпорация потеряла 629 миллиардов рублей (около $6,8 млрд).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радіо Свобода.

Из-за резкого сокращения поставок в Европу за 2023 год корпорация потеряла 629 миллиардов рублей (около $6,8 млрд).

Согласно отчетности группы компаний, входящих в "Газпром", за 2023 год выручка сократилась на 27% по сравнению с прошлым годом, преимущественно за счет газового бизнеса (-43%). При этом продажа нефти на внутреннем и внешнем рынках впервые превысила продажи газа.

Также читайте: Польша хочет забрать у РФ долю газопровода "Ямал-Европа"

Компании практически не удалось сократить расходы, а их капитальная часть выросла почти на 10%. Кроме того, в России корпорации пришлось заплатить больше налогов из-за их увеличения.

По расчетам журналистов, в 2023 году корпорация снизила трубопроводный экспорт в Европу более чем в 2,5 раза, до 24 млрд кубометров, против 62 миллиардов в 2022 году. Поставки ведутся через Украину и Турцию. Продажей в Китай их компенсировать не удалось.

Читайте также: Экспорт российского газа в Европу по трубопроводу вырос на 30% в июле, - Reuters

Убытки корпорации  заметно превысили ожидания аналитиков. Значительно ниже ожидаемого оказался и объем прибыли до вычета налогов (EBITDA).

Отчетность "Газпрома" противоречит заявлениям Путина о состоянии корпорации. В октябре 2023 года в выступлении на форуме "Российская энергетическая неделя" глава Кремля заявил, что корпорация "чувствует себя уверенно, спокойно, справляется", несмотря на снижение поставок и доходов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Газпром" сократил транзит газа через Украину на 15%

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Газпром (3183) Европа (1835) россия (95372) убытки (392)


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Топ комментарии
+4
Засрашинці завжди брешуть. Якщо визнають "втрати в 629 мільярдів рублів", це означає, що реальні втрати - 2-3 трильйони. Знижка для китаю може бути ще більша, а така "невеличка" сума втрат - просто "намальована" бухгалтерським способом.

Особливо цікава ремарка про "збільшення капітальних витрат на 10%". Переводимо на зрозумілу мову: капітальні витрати зросли на 50% по причині намагання втримати видобуток на тому ж рівні, що і в 2022 році (а це додаткові витрати на зберігання та оплата оренди сховищ), неконсервації родовищ з яких не качається газ (а це часто дорожче, ніж якби там просто все качалось на повну, тупо по обладнанню та матеріалах), оплата повного штату персоналу та забезпечення на виробництвах, які ніхєра (ну, в рази менше від планового) не виробляють/не прокачують, додаткова ціна обслуговування тими нечисленими західними нафтосервісними компаніями, які продовжують працювати в засрашці (очевидно, задравши цінник в рази, бо конкуренції немає, а ризик потрапляння під санкції - величезний).
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03.05.2024 13:24
+2
Ніякий внутрішній ринок не покриє втрати півмільярдного ринку ЕС. Тим більш ринок голожопії.
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03.05.2024 14:07
+1
Ну так в Китай то со скидкой в 30%. И это только начало, там Китай может и ниже с/с добычи выбить
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03.05.2024 13:15
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Ну так в Китай то со скидкой в 30%. И это только начало, там Китай может и ниже с/с добычи выбить
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03.05.2024 13:15 Ответить
Засрашинці завжди брешуть. Якщо визнають "втрати в 629 мільярдів рублів", це означає, що реальні втрати - 2-3 трильйони. Знижка для китаю може бути ще більша, а така "невеличка" сума втрат - просто "намальована" бухгалтерським способом.

Особливо цікава ремарка про "збільшення капітальних витрат на 10%". Переводимо на зрозумілу мову: капітальні витрати зросли на 50% по причині намагання втримати видобуток на тому ж рівні, що і в 2022 році (а це додаткові витрати на зберігання та оплата оренди сховищ), неконсервації родовищ з яких не качається газ (а це часто дорожче, ніж якби там просто все качалось на повну, тупо по обладнанню та матеріалах), оплата повного штату персоналу та забезпечення на виробництвах, які ніхєра (ну, в рази менше від планового) не виробляють/не прокачують, додаткова ціна обслуговування тими нечисленими західними нафтосервісними компаніями, які продовжують працювати в засрашці (очевидно, задравши цінник в рази, бо конкуренції немає, а ризик потрапляння під санкції - величезний).
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03.05.2024 13:24 Ответить
правду они не скажут
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03.05.2024 13:37 Ответить
А що ж такеє трапилось і хто ж це винен?!?

Невже знов зінка-невістка?

Чи може "проіскі міравога капіталізма та українського нацизма"?!?
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03.05.2024 13:16 Ответить
Стратех всіх переграв
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03.05.2024 13:22 Ответить
Причина - це військова агресія проти України, тероризм та воєнні злочини. А наслідки - це поступова відмова Заходу від прямого постачання рашистської сировини.
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03.05.2024 13:19 Ответить
Умовний "захід" вже краник і вторинним продуктам з рашистської сировини почав "підкручувати". Типовий приклад - вторинні санкції на нафтопродукти, вироблені на НПЗ в Індії з рашистської нафти. Або - прямо зараз розгортається низка скандалів щодо імпорту титану з засрашки або виробів третіх країн з засрашинського титану. Або вже цілком реальні домовленості щодо обмеження впливу (залежності від) ядерного пального, виробленого з засрашинської сировини. Аналогічно - вже пройшли пакети санкцій і вторинних санкцій щодо засрашинських алмазів.

Звісно, це ще не "тотально" і навіть не "системно". Але жорна потроху мелють...
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03.05.2024 13:29 Ответить
Найсмішніше, що насправді для їхньої газової галузі є досить великий ринок збуту. Яким вони могли б буквально за 1-2 роки якщо не замінити експортні доходи, то принаймні втримати інфраструктуру та персонал без катастрофічних втрат.

Це - внутрішній ринок. Реальна газифікація в засрашці - не більше 30%.

* інвестувати в магістральні розподільчі мережі рівня "область/район/місто";
* знизити ціну підключення/проектів до "копійки";
* розробити програми купівлі газового обладнання в розстрочку;
* субсидувати роботи з прокладання "вуличних та будинкових" мереж.
* розробити тарифні плани типу "контракт" з мінімальними платежами тощо.

І могли б реально ті нещасні 1-2 трильйони втрат через 2-3 роки повернути.

Але це ж - зробити щось реально корисне для населення. А проти цього повстає сама сутність засрашинської влади та менталитету. Тож нічого з мого "плану" - не буде впроваджено гарантовано.
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03.05.2024 13:39 Ответить
Ніякий внутрішній ринок не покриє втрати півмільярдного ринку ЕС. Тим більш ринок голожопії.
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03.05.2024 14:07 Ответить
Та я ніби так і написав - "якщо не замінити експортні доходи, то принаймні втримати інфраструктуру та персонал". В них справжній рівень газифікації - десь біля 15%. Наприклад, 30'000'000 нових споживачів, 50 кубів в місяць на споживача, 10 рублів за куб = 180 лярдів на рік. І це без опалення газом. Опалення - в рази більше.

Звісно, це не "мільярд баксів на день" з ринку ЄС. Але... і цього вони не матимуть з населення, бо ... читай вище
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03.05.2024 18:00 Ответить
А що, контракт на прокачку газу через українську ГТС ще діє?
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03.05.2024 13:51 Ответить
Міллер трансформується в [У]Сєчіна
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03.05.2024 13:55 Ответить
Це було на 748 сторінці "плана есвео"...
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03.05.2024 14:03 Ответить
А що ж постачання в кітай і північну корею?
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03.05.2024 15:07 Ответить
В прошлом году поставки газа Россией в Европу сократились на 25% Но стоимость газа увеличилась вдвое. Поэтому в прошлом году на продаже газа россия увеличила свою прибыль и в сутки зарабатывает более 1 миллиарда долларов.
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03.05.2024 16:24 Ответить
 
 