Газпром" впервые за 25 лет заявил о рекордных убытках. Причина - остановка поставок в Европу
Российский газовый монополист "Газпром" отчитался о первых за 25 лет убытках по международным стандартам финансовой отчетности. Корпорация потеряла 629 миллиардов рублей (около $6,8 млрд).
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радіо Свобода.
Из-за резкого сокращения поставок в Европу за 2023 год корпорация потеряла 629 миллиардов рублей (около $6,8 млрд).
Согласно отчетности группы компаний, входящих в "Газпром", за 2023 год выручка сократилась на 27% по сравнению с прошлым годом, преимущественно за счет газового бизнеса (-43%). При этом продажа нефти на внутреннем и внешнем рынках впервые превысила продажи газа.
Компании практически не удалось сократить расходы, а их капитальная часть выросла почти на 10%. Кроме того, в России корпорации пришлось заплатить больше налогов из-за их увеличения.
По расчетам журналистов, в 2023 году корпорация снизила трубопроводный экспорт в Европу более чем в 2,5 раза, до 24 млрд кубометров, против 62 миллиардов в 2022 году. Поставки ведутся через Украину и Турцию. Продажей в Китай их компенсировать не удалось.
Убытки корпорации заметно превысили ожидания аналитиков. Значительно ниже ожидаемого оказался и объем прибыли до вычета налогов (EBITDA).
Отчетность "Газпрома" противоречит заявлениям Путина о состоянии корпорации. В октябре 2023 года в выступлении на форуме "Российская энергетическая неделя" глава Кремля заявил, что корпорация "чувствует себя уверенно, спокойно, справляется", несмотря на снижение поставок и доходов.
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Особливо цікава ремарка про "збільшення капітальних витрат на 10%". Переводимо на зрозумілу мову: капітальні витрати зросли на 50% по причині намагання втримати видобуток на тому ж рівні, що і в 2022 році (а це додаткові витрати на зберігання та оплата оренди сховищ), неконсервації родовищ з яких не качається газ (а це часто дорожче, ніж якби там просто все качалось на повну, тупо по обладнанню та матеріалах), оплата повного штату персоналу та забезпечення на виробництвах, які ніхєра (ну, в рази менше від планового) не виробляють/не прокачують, додаткова ціна обслуговування тими нечисленими західними нафтосервісними компаніями, які продовжують працювати в засрашці (очевидно, задравши цінник в рази, бо конкуренції немає, а ризик потрапляння під санкції - величезний).
Невже знов зінка-невістка?
Чи може "проіскі міравога капіталізма та українського нацизма"?!?
Звісно, це ще не "тотально" і навіть не "системно". Але жорна потроху мелють...
Це - внутрішній ринок. Реальна газифікація в засрашці - не більше 30%.
* інвестувати в магістральні розподільчі мережі рівня "область/район/місто";
* знизити ціну підключення/проектів до "копійки";
* розробити програми купівлі газового обладнання в розстрочку;
* субсидувати роботи з прокладання "вуличних та будинкових" мереж.
* розробити тарифні плани типу "контракт" з мінімальними платежами тощо.
І могли б реально ті нещасні 1-2 трильйони втрат через 2-3 роки повернути.
Але це ж - зробити щось реально корисне для населення. А проти цього повстає сама сутність засрашинської влади та менталитету. Тож нічого з мого "плану" - не буде впроваджено гарантовано.
Звісно, це не "мільярд баксів на день" з ринку ЄС. Але... і цього вони не матимуть з населення, бо ... читай вище