Газпром" впервые за 25 лет заявил о рекордных убытках. Причина - остановка поставок в Европу

Российский газовый монополист "Газпром" отчитался о первых за 25 лет убытках по международным стандартам финансовой отчетности. Корпорация потеряла 629 миллиардов рублей (около $6,8 млрд).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радіо Свобода.

Из-за резкого сокращения поставок в Европу за 2023 год корпорация потеряла 629 миллиардов рублей (около $6,8 млрд).

Согласно отчетности группы компаний, входящих в "Газпром", за 2023 год выручка сократилась на 27% по сравнению с прошлым годом, преимущественно за счет газового бизнеса (-43%). При этом продажа нефти на внутреннем и внешнем рынках впервые превысила продажи газа.

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Компании практически не удалось сократить расходы, а их капитальная часть выросла почти на 10%. Кроме того, в России корпорации пришлось заплатить больше налогов из-за их увеличения.

По расчетам журналистов, в 2023 году корпорация снизила трубопроводный экспорт в Европу более чем в 2,5 раза, до 24 млрд кубометров, против 62 миллиардов в 2022 году. Поставки ведутся через Украину и Турцию. Продажей в Китай их компенсировать не удалось.

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Убытки корпорации заметно превысили ожидания аналитиков. Значительно ниже ожидаемого оказался и объем прибыли до вычета налогов (EBITDA).

Отчетность "Газпрома" противоречит заявлениям Путина о состоянии корпорации. В октябре 2023 года в выступлении на форуме "Российская энергетическая неделя" глава Кремля заявил, что корпорация "чувствует себя уверенно, спокойно, справляется", несмотря на снижение поставок и доходов.

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