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Новини
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"Газпром" вперше за 25 років заявив про рекордні збитки. Причина - зупинка постачання до Європи

Газпром має рекордні збитки

Російський газовий монополіст "Газпром" прозвітував про перші за 25 років збитки за міжнародними стандартами фінансової звітності. Корпорація втратила 629 мільярдів рублів (близько $6,8 млрд).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Через різке скорочення постачання до Європи за 2023 рік корпорація втратила 629 мільярдів рублів (близько $6,8 млрд).

Згідно зі звітністю групи компаній, що входять до "Газпрому", за 2023 рік виторг скоротився на 27% порівняно з минулим роком, переважно за рахунок газового бізнесу (-43%). При цьому продаж нафти на внутрішньому та зовнішньому ринках вперше перевищив продаж газу.

Читайте: Експорт російського газу "Газпромом" до Європи продовжує падати

Компанії практично не вдалося скоротити витрати, а їх капітальна частина зросла майже на 10%. Крім того, в Росії корпорації довелося заплатити більше податків через їхнє збільшення.

За розрахунками журналістів, у 2023 році корпорація знизила трубопровідний експорт до Європи більш ніж у 2,5 рази, до 24 млрд кубометрів, проти 62 мільярдів у 2022 році. Постачання ведуться через Україну та Туреччину. Продажем до Китаю їх компенсувати не вдалося.

Також читайте: Транзит російського газу збитковий, – голова "Нафтогазу" Чернишов

Збитки корпорації виявилися помітно перевищили очікування аналітиків. Значно нижчим за очікуваний виявився і обсяг прибутку до вирахування податків (EBITDA).

Звітність "Газпрому" суперечить заявам Путіна про стан корпорації. У жовтні 2023 року у виступі на форумі "Російський енергетичний тиждень" очільник Кремля, що корпорація "почується впевнено, спокійно, справляється" попри зниження поставок і доходів.

Також читайте: Підрив "Північних потоків": Страхові компанії відмовились платити компенсації "Газпрому"

Автор: 

Газпром (3386) Європа (1793) росія (64935) збитки (1422)


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Топ коментарі
+4
Засрашинці завжди брешуть. Якщо визнають "втрати в 629 мільярдів рублів", це означає, що реальні втрати - 2-3 трильйони. Знижка для китаю може бути ще більша, а така "невеличка" сума втрат - просто "намальована" бухгалтерським способом.

Особливо цікава ремарка про "збільшення капітальних витрат на 10%". Переводимо на зрозумілу мову: капітальні витрати зросли на 50% по причині намагання втримати видобуток на тому ж рівні, що і в 2022 році (а це додаткові витрати на зберігання та оплата оренди сховищ), неконсервації родовищ з яких не качається газ (а це часто дорожче, ніж якби там просто все качалось на повну, тупо по обладнанню та матеріалах), оплата повного штату персоналу та забезпечення на виробництвах, які ніхєра (ну, в рази менше від планового) не виробляють/не прокачують, додаткова ціна обслуговування тими нечисленими західними нафтосервісними компаніями, які продовжують працювати в засрашці (очевидно, задравши цінник в рази, бо конкуренції немає, а ризик потрапляння під санкції - величезний).
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03.05.2024 13:24
+2
Ніякий внутрішній ринок не покриє втрати півмільярдного ринку ЕС. Тим більш ринок голожопії.
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03.05.2024 14:07
+1
Ну так в Китай то со скидкой в 30%. И это только начало, там Китай может и ниже с/с добычи выбить
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03.05.2024 13:15
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Ну так в Китай то со скидкой в 30%. И это только начало, там Китай может и ниже с/с добычи выбить
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03.05.2024 13:15 Відповісти
Засрашинці завжди брешуть. Якщо визнають "втрати в 629 мільярдів рублів", це означає, що реальні втрати - 2-3 трильйони. Знижка для китаю може бути ще більша, а така "невеличка" сума втрат - просто "намальована" бухгалтерським способом.

Особливо цікава ремарка про "збільшення капітальних витрат на 10%". Переводимо на зрозумілу мову: капітальні витрати зросли на 50% по причині намагання втримати видобуток на тому ж рівні, що і в 2022 році (а це додаткові витрати на зберігання та оплата оренди сховищ), неконсервації родовищ з яких не качається газ (а це часто дорожче, ніж якби там просто все качалось на повну, тупо по обладнанню та матеріалах), оплата повного штату персоналу та забезпечення на виробництвах, які ніхєра (ну, в рази менше від планового) не виробляють/не прокачують, додаткова ціна обслуговування тими нечисленими західними нафтосервісними компаніями, які продовжують працювати в засрашці (очевидно, задравши цінник в рази, бо конкуренції немає, а ризик потрапляння під санкції - величезний).
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03.05.2024 13:24 Відповісти
правду они не скажут
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03.05.2024 13:37 Відповісти
А що ж такеє трапилось і хто ж це винен?!?

Невже знов зінка-невістка?

Чи може "проіскі міравога капіталізма та українського нацизма"?!?
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03.05.2024 13:16 Відповісти
Стратех всіх переграв
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03.05.2024 13:22 Відповісти
Причина - це військова агресія проти України, тероризм та воєнні злочини. А наслідки - це поступова відмова Заходу від прямого постачання рашистської сировини.
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03.05.2024 13:19 Відповісти
Умовний "захід" вже краник і вторинним продуктам з рашистської сировини почав "підкручувати". Типовий приклад - вторинні санкції на нафтопродукти, вироблені на НПЗ в Індії з рашистської нафти. Або - прямо зараз розгортається низка скандалів щодо імпорту титану з засрашки або виробів третіх країн з засрашинського титану. Або вже цілком реальні домовленості щодо обмеження впливу (залежності від) ядерного пального, виробленого з засрашинської сировини. Аналогічно - вже пройшли пакети санкцій і вторинних санкцій щодо засрашинських алмазів.

Звісно, це ще не "тотально" і навіть не "системно". Але жорна потроху мелють...
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03.05.2024 13:29 Відповісти
Найсмішніше, що насправді для їхньої газової галузі є досить великий ринок збуту. Яким вони могли б буквально за 1-2 роки якщо не замінити експортні доходи, то принаймні втримати інфраструктуру та персонал без катастрофічних втрат.

Це - внутрішній ринок. Реальна газифікація в засрашці - не більше 30%.

* інвестувати в магістральні розподільчі мережі рівня "область/район/місто";
* знизити ціну підключення/проектів до "копійки";
* розробити програми купівлі газового обладнання в розстрочку;
* субсидувати роботи з прокладання "вуличних та будинкових" мереж.
* розробити тарифні плани типу "контракт" з мінімальними платежами тощо.

І могли б реально ті нещасні 1-2 трильйони втрат через 2-3 роки повернути.

Але це ж - зробити щось реально корисне для населення. А проти цього повстає сама сутність засрашинської влади та менталитету. Тож нічого з мого "плану" - не буде впроваджено гарантовано.
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03.05.2024 13:39 Відповісти
Ніякий внутрішній ринок не покриє втрати півмільярдного ринку ЕС. Тим більш ринок голожопії.
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03.05.2024 14:07 Відповісти
Та я ніби так і написав - "якщо не замінити експортні доходи, то принаймні втримати інфраструктуру та персонал". В них справжній рівень газифікації - десь біля 15%. Наприклад, 30'000'000 нових споживачів, 50 кубів в місяць на споживача, 10 рублів за куб = 180 лярдів на рік. І це без опалення газом. Опалення - в рази більше.

Звісно, це не "мільярд баксів на день" з ринку ЄС. Але... і цього вони не матимуть з населення, бо ... читай вище
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03.05.2024 18:00 Відповісти
А що, контракт на прокачку газу через українську ГТС ще діє?
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03.05.2024 13:51 Відповісти
Міллер трансформується в [У]Сєчіна
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03.05.2024 13:55 Відповісти
Це було на 748 сторінці "плана есвео"...
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03.05.2024 14:03 Відповісти
А що ж постачання в кітай і північну корею?
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03.05.2024 15:07 Відповісти
В прошлом году поставки газа Россией в Европу сократились на 25% Но стоимость газа увеличилась вдвое. Поэтому в прошлом году на продаже газа россия увеличила свою прибыль и в сутки зарабатывает более 1 миллиарда долларов.
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03.05.2024 16:24 Відповісти
 
 