"Газпром" вперше за 25 років заявив про рекордні збитки. Причина - зупинка постачання до Європи

Російський газовий монополіст "Газпром" прозвітував про перші за 25 років збитки за міжнародними стандартами фінансової звітності. Корпорація втратила 629 мільярдів рублів (близько $6,8 млрд).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Через різке скорочення постачання до Європи за 2023 рік корпорація втратила 629 мільярдів рублів (близько $6,8 млрд).

Згідно зі звітністю групи компаній, що входять до "Газпрому", за 2023 рік виторг скоротився на 27% порівняно з минулим роком, переважно за рахунок газового бізнесу (-43%). При цьому продаж нафти на внутрішньому та зовнішньому ринках вперше перевищив продаж газу.

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Компанії практично не вдалося скоротити витрати, а їх капітальна частина зросла майже на 10%. Крім того, в Росії корпорації довелося заплатити більше податків через їхнє збільшення.

За розрахунками журналістів, у 2023 році корпорація знизила трубопровідний експорт до Європи більш ніж у 2,5 рази, до 24 млрд кубометрів, проти 62 мільярдів у 2022 році. Постачання ведуться через Україну та Туреччину. Продажем до Китаю їх компенсувати не вдалося.

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Збитки корпорації виявилися помітно перевищили очікування аналітиків. Значно нижчим за очікуваний виявився і обсяг прибутку до вирахування податків (EBITDA).

Звітність "Газпрому" суперечить заявам Путіна про стан корпорації. У жовтні 2023 року у виступі на форумі "Російський енергетичний тиждень" очільник Кремля, що корпорація "почується впевнено, спокійно, справляється" попри зниження поставок і доходів.

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