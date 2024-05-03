"Газпром" вперше за 25 років заявив про рекордні збитки. Причина - зупинка постачання до Європи
Російський газовий монополіст "Газпром" прозвітував про перші за 25 років збитки за міжнародними стандартами фінансової звітності. Корпорація втратила 629 мільярдів рублів (близько $6,8 млрд).
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Через різке скорочення постачання до Європи за 2023 рік корпорація втратила 629 мільярдів рублів (близько $6,8 млрд).
Згідно зі звітністю групи компаній, що входять до "Газпрому", за 2023 рік виторг скоротився на 27% порівняно з минулим роком, переважно за рахунок газового бізнесу (-43%). При цьому продаж нафти на внутрішньому та зовнішньому ринках вперше перевищив продаж газу.
Компанії практично не вдалося скоротити витрати, а їх капітальна частина зросла майже на 10%. Крім того, в Росії корпорації довелося заплатити більше податків через їхнє збільшення.
За розрахунками журналістів, у 2023 році корпорація знизила трубопровідний експорт до Європи більш ніж у 2,5 рази, до 24 млрд кубометрів, проти 62 мільярдів у 2022 році. Постачання ведуться через Україну та Туреччину. Продажем до Китаю їх компенсувати не вдалося.
Збитки корпорації виявилися помітно перевищили очікування аналітиків. Значно нижчим за очікуваний виявився і обсяг прибутку до вирахування податків (EBITDA).
Звітність "Газпрому" суперечить заявам Путіна про стан корпорації. У жовтні 2023 року у виступі на форумі "Російський енергетичний тиждень" очільник Кремля, що корпорація "почується впевнено, спокійно, справляється" попри зниження поставок і доходів.
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Особливо цікава ремарка про "збільшення капітальних витрат на 10%". Переводимо на зрозумілу мову: капітальні витрати зросли на 50% по причині намагання втримати видобуток на тому ж рівні, що і в 2022 році (а це додаткові витрати на зберігання та оплата оренди сховищ), неконсервації родовищ з яких не качається газ (а це часто дорожче, ніж якби там просто все качалось на повну, тупо по обладнанню та матеріалах), оплата повного штату персоналу та забезпечення на виробництвах, які ніхєра (ну, в рази менше від планового) не виробляють/не прокачують, додаткова ціна обслуговування тими нечисленими західними нафтосервісними компаніями, які продовжують працювати в засрашці (очевидно, задравши цінник в рази, бо конкуренції немає, а ризик потрапляння під санкції - величезний).
Невже знов зінка-невістка?
Чи може "проіскі міравога капіталізма та українського нацизма"?!?
Звісно, це ще не "тотально" і навіть не "системно". Але жорна потроху мелють...
Це - внутрішній ринок. Реальна газифікація в засрашці - не більше 30%.
* інвестувати в магістральні розподільчі мережі рівня "область/район/місто";
* знизити ціну підключення/проектів до "копійки";
* розробити програми купівлі газового обладнання в розстрочку;
* субсидувати роботи з прокладання "вуличних та будинкових" мереж.
* розробити тарифні плани типу "контракт" з мінімальними платежами тощо.
І могли б реально ті нещасні 1-2 трильйони втрат через 2-3 роки повернути.
Але це ж - зробити щось реально корисне для населення. А проти цього повстає сама сутність засрашинської влади та менталитету. Тож нічого з мого "плану" - не буде впроваджено гарантовано.
Звісно, це не "мільярд баксів на день" з ринку ЄС. Але... і цього вони не матимуть з населення, бо ... читай вище