Изменения в Кабмине наверняка могут быть. Мы занимаемся этим процессом, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский не исключил возможности изменений в Кабмине.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается правительственных изменений, если они будут, если они произойдут - вы будете обязательно об этом знать. Мы не можем говорить о замене премьер-министра. Это говорит о том, что могут быть изменения в правительстве, наверняка могут быть. Мы занимаемся этим процессом. У меня нет много времени на это, честно скажу. Но мы проговариваем с некоторыми министрами те или иные изменения", - сказал он.

"Шмыгаль один из таких важных людей в нашем правительстве. Он премьер-министр, я с ним также переговорю некоторые вещи", - добавил глава государства.

Напомним, ранее народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время ожидается полная смена Кабмина Украины. Могут уволить премьера Дениса Шмыгаля и ряд других министров.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского писало, что глава государства "устал" от премьер-министра Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует уволить его.

