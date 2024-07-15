Изменения в Кабмине наверняка могут быть. Мы занимаемся этим процессом, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский не исключил возможности изменений в Кабмине.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается правительственных изменений, если они будут, если они произойдут - вы будете обязательно об этом знать. Мы не можем говорить о замене премьер-министра. Это говорит о том, что могут быть изменения в правительстве, наверняка могут быть. Мы занимаемся этим процессом. У меня нет много времени на это, честно скажу. Но мы проговариваем с некоторыми министрами те или иные изменения", - сказал он.
"Шмыгаль один из таких важных людей в нашем правительстве. Он премьер-министр, я с ним также переговорю некоторые вещи", - добавил глава государства.
Напомним, ранее народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время ожидается полная смена Кабмина Украины. Могут уволить премьера Дениса Шмыгаля и ряд других министров.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского писало, что глава государства "устал" от премьер-министра Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует уволить его.
Ще варто подумати над змінами Верради та Презукра.
командирів змінють, якщо не відповідають посаді
генералів змініють, якщо не відповідають посаді
міністрів змініють, якщо не відповідають посаді
Навіть бойлери змінюють, якщо зламалися
А от президента, якщо не відповідає посаді, та й ще наносить шкоду, ніяк неможна змінити.
Не МИ, а Андрюша займається. Чи якщо перефразувати покійного Навального (земля йому скловатою, черговому імперцю) - Він Вам не Андрюша!
А Шмигаль незамінний як і д'єрмак.