Новости
Изменения в Кабмине наверняка могут быть. Мы занимаемся этим процессом, - Зеленский. ВИДЕО

шмигаль

Президент Владимир Зеленский не исключил возможности изменений в Кабмине.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается правительственных изменений, если они будут, если они произойдут - вы будете обязательно об этом знать. Мы не можем говорить о замене премьер-министра. Это говорит о том, что могут быть изменения в правительстве, наверняка могут быть. Мы занимаемся этим процессом. У меня нет много времени на это, честно скажу. Но мы проговариваем с некоторыми министрами те или иные изменения", - сказал он.

"Шмыгаль один из таких важных людей в нашем правительстве. Он премьер-министр, я с ним также переговорю некоторые вещи", - добавил глава государства.

Напомним, ранее народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время ожидается полная смена Кабмина Украины. Могут уволить премьера Дениса Шмыгаля и ряд других министров.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского писало, что глава государства "устал" от премьер-министра Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует уволить его.

Читайте также: За полгода в Украине разминировали около 157 тысяч гектаров сельхозземель, - Шмыгаль

Зеленский Владимир (22060) Кабмин (14124) кадры (619) Шмыгаль Денис (2864)
+3
Только аккуратно передвигайте кровати по борделю,не поцарапайте паркет,после вас еще другим там работать.
15.07.2024 14:33 Ответить
+3
Переставлятимуть ліжка в борделі.
А Шмигаль незамінний як і д'єрмак.
15.07.2024 14:45 Ответить
+1
можливості змін у Кабміні

Ще варто подумати над змінами Верради та Презукра.
15.07.2024 14:31 Ответить
можливості змін у Кабміні

Ще варто подумати над змінами Верради та Презукра.
15.07.2024 14:31 Ответить
Цікаво, що
командирів змінють, якщо не відповідають посаді
генералів змініють, якщо не відповідають посаді
міністрів змініють, якщо не відповідають посаді
Навіть бойлери змінюють, якщо зламалися
А от президента, якщо не відповідає посаді, та й ще наносить шкоду, ніяк неможна змінити.
15.07.2024 14:45 Ответить
ніколи,там все згідно домовленностям
15.07.2024 14:35 Ответить
15.07.2024 14:31 Ответить
Ваші зміни, то путівка до пекла та зникнення.
15.07.2024 14:33 Ответить
Только аккуратно передвигайте кровати по борделю,не поцарапайте паркет,после вас еще другим там работать.
15.07.2024 14:33 Ответить
що всіх старих розстріляють чи послами до Аргентини відправлять??да і нема сенсу міняти одних мерзених виродків на іеших,бо нові прийдуть будуть більш голодні,мерзені і бридкіші
15.07.2024 14:34 Ответить
Яким чином Зєлєнскій, як представник певної гілки влади може анонсувати зміни, чи впливати на зміни у окремій незалежній гілці влади, де він має вплив лише на двох міністрів? Знову на Конституцію зелень кладе?
15.07.2024 14:38 Ответить
Ми займаємось цим процесом.???
Не МИ, а Андрюша займається. Чи якщо перефразувати покійного Навального (земля йому скловатою, черговому імперцю) - Він Вам не Андрюша!
15.07.2024 14:40 Ответить
Переставлятимуть ліжка в борделі.
А Шмигаль незамінний як і д'єрмак.
15.07.2024 14:45 Ответить
так, це саме те чого очікує народ України
15.07.2024 15:25 Ответить
Воно ще точно не знає. Бідолашне... Єрмак поки не сказав.
15.07.2024 16:39 Ответить
 
 