Червинскому назначили залог 9 млн гривен, - адвокат Глоба

15 июля суд назначил полковнику Роману Червинскому залог в 9 миллионов гривен.

Он отметил, что судебное разбирательство длилось 7 часов, во время которого, по словам адвоката, "обсуждали вопрос, как суд первой инстанции выступление адвокатов в течение трех суток отразил на половине страницы А4 своего решения".

Также Глоба напомнил, что представитель четырех потерпевших по делу полковника Романа Червинского сообщил о расторжении с ними договора.

"Прокурор все больше нервничает и оправдывает свои неудачи вымышленным "давлением со стороны адвокатов". Прокурору все сложнее скрывать и отрицать ключевую роль СБУ в этой операции. Один из представителей потерпевших сегодня поставил под сомнение субъекта расследования дела, заявив: "СБУ расследует дело, фигурантом которого они же и являются..." Судьям все сложнее предоставлять обоснование неприятия доводов защиты Червинского, полемика рефлекторно сводится к примитивной молчаливой реакции судей. 27 народных депутатов и отдельно 51 человек изъявили желание взять на поруки Червинского", - рассказал он о ходе дела.

И добавил, что результатом стал залог в размере 9 миллионов гривен.

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

