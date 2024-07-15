РУС
Червинскому назначили залог 9 млн гривен, - адвокат Глоба

Полковник Роман Червінський

15 июля суд назначил полковнику Роману Червинскому залог в 9 миллионов гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук адвоката Константина Глобы.

Он отметил, что судебное разбирательство длилось 7 часов, во время которого, по словам адвоката, "обсуждали вопрос, как суд первой инстанции выступление адвокатов в течение трех суток отразил на половине страницы А4 своего решения".

Также Глоба напомнил, что представитель четырех потерпевших по делу полковника Романа Червинского сообщил о расторжении с ними договора.

"Прокурор все больше нервничает и оправдывает свои неудачи вымышленным "давлением со стороны адвокатов". Прокурору все сложнее скрывать и отрицать ключевую роль СБУ в этой операции. Один из представителей потерпевших сегодня поставил под сомнение субъекта расследования дела, заявив: "СБУ расследует дело, фигурантом которого они же и являются..." Судьям все сложнее предоставлять обоснование неприятия доводов защиты Червинского, полемика рефлекторно сводится к примитивной молчаливой реакции судей. 27 народных депутатов и отдельно 51 человек изъявили желание взять на поруки Червинского", - рассказал он о ходе дела.

И добавил, что результатом стал залог в размере 9 миллионов гривен.

Читайте: Все 27 народных депутатов фракции "Европейская Солидарность" готовы взять на поруки Червинского, - заявление

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Читайте: Дело Червинского: Судебное разбирательство будет закрытым

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Кропивницком отклонил заявления поручителей и оставил Червинского под стражей

+69
Вже.
--------------------
"Петро Порошенко уже повідомив, що внесе заставу за Романа Червінського, якого назвав "имволом боротьби з найгіршою рашистською нечистю і символом героїзму українських розвідників"

"Я вирішив внести ту частину суми застави, якої не вистачає для виконання рішення суду щодо застави. Аби після численних судових засідань і відвертих знущань Роман нарешті був на волі і продовжував свою боротьбу вільною людиною - за правду, справедливість і Україну! Народ України завжди гостро відчуває несправедливість. Несправедливо, коли вбивця Цемах на волі в росії, а український герой розвідник Червінський, який його захоплював, за ґратами в Україні. І так ми, наша команда, яка готова була у повному складі взяти Романа Червінського на поруки, будемо боротися за кожного українського військового, за кожного з тих, хто захищає Україну"
- написав Петро Порошенко.
-------------------------
15.07.2024 22:56 Ответить
+46
Справжнє "обличчя" зеленого "правосуддя".

15.07.2024 22:38 Ответить
+45
их кинули за граты во время правления вашего ЗеНевтика
15.07.2024 22:37 Ответить
Зєлю геть. Вибори
16.07.2024 00:50 Ответить
всіх не всіх, але шмарклявих разом з бютанутими таки да, одні зрадники, і опизижи ригівська.
16.07.2024 10:28 Ответить
Вітя. Януковіч. Путєн подовжив тобі ланцюг і ти вже дістаєш до комп'ютера?
16.07.2024 17:24 Ответить
Ющ був найкращий президент, єдина помилка, що тімашонку прем'єршою зробив, і вОна все засрала. ну то таке, вже не повернеш і минуле не зміниш, тому в початку твого ланцюжка є логічна помилка, але продовження, йУля, Зеля.
16.07.2024 21:43 Ответить
тільки увімкнули енергію, прочитав заголовок новини, і хотів написати комент що Порошенко завтра внесе заставу. Але я виявився ***** не орігінальним )
16.07.2024 01:22 Ответить
вважаю і сподіваюся знайдуться люди які цю заставу за пана Червінсьского складуть
і пан Чевінський таки буде на волі.
а зелена шобла яка його тримала півтора року заплатить за знущяня над людиною,
хоч і півтора року життя жодний хрипатий клован йому не поверне....
16.07.2024 04:09 Ответить
i давайте не забувати - зелені здатні на все....
хотілося б яких охоронців біля пана Червінського.
16.07.2024 04:13 Ответить
не мені пана Порошенка вчити...
16.07.2024 07:22 Ответить
Шановна громада ! прийщов час разом с ЕС створювати нове патріотичне обьєднання Червінський Бутусов ,можливо Стерненко .якщо обьєднатися є шанс знищити цих зелених ублюдків з разними сволотами з ДБР кириленко прокуратури , малюками .шмагалями .все антиукраїнське дерьмо повинно бути знищено . Це єдиний шанс виграти у кацапів , бо ці зелені під си вже готують капітуляцію своєю бездіяльностью . Бо був шанс с Залужним , ногуппі не розуміють що він по суті кинув армію .стал інвалідом ,на тепле місце посла , бо він по деяким темам співучасник цієї банди .
16.07.2024 08:41 Ответить
Порошенко-Залужний-Червінський-Чорновіл Тетяна. -Чорновіл Тарас-Бурба ... та інші
16.07.2024 09:33 Ответить
Ви це серйозно про Стерненка, провладного зеленявого підлизувача..?
16.07.2024 12:45 Ответить
Згоден ,що треба сховати пана Червинського ,бо зелена сбу,захоче прибрати свідка варенгейту та списати на кацапів.
16.07.2024 08:44 Ответить
Червінський це вирок Україні. Поки він за гратами, Україна зникає у пащі зеленої шобли. Хай вони всі повиздихують лютою смертю разом з своїми онуками.
16.07.2024 09:00 Ответить
