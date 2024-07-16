РУС
Минобороны отменит 11 бумажных журналов, которые нужно вести в подразделениях ВСУ

заступник міністра оборони Катерина Черногоренко

На следующей неделе Министерство обороны своим приказом отменит 11 бумажных журналов, которые сейчас нужно вести в подразделениях Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Мы точно меняем процесс, потому что оцифровывать существующий процесс нет никакого смысла. Делать цифровыми кучу бюрократических бумаг нет смысла", - сказал Черногоренко.

Она заверила, что все не сведется к тому, что человек просто будет набирать на компьютере то, что вчера писал от руки.

"Мы следуем принципу Mobile First, потому что достаточно сложно на линии боевого соприкосновения даже открыть компьютер. Легче это сделать условно с телефона или планшета. И в эту экосистему мы включим наше приложение Армия+. Мы оптимизируем эти процессы, многое уничтожаем, просто отменяем. Многое накопилось с советских времен", - добавила заместитель министра.

Читайте: При обновлении данных прохождение военно-врачебной комиссии не требуется, - Минобороны

Черногоренко рассказала, что команда цифрового директората МО разработала постановление Кабмина, которое легализирует новую процедуру. "И только эта окончательно оптимальная процедуру переезжает в мобильный телефон, в приложение Армия+. Мы все упростили, не нужно будет за 40 километров ездить где-то подписывать", - пояснили она.

Минобороны (9586) ВСУ (6938) диджитализация (224) Черногоренко Екатерина (127)
+12
А журнал обліку журналів не чипайте.
15.07.2024 23:07 Ответить
+9
Третій рік війни, оце прогрес. Навіщо так швидко? Ми за Вами не встигаємо.
15.07.2024 23:11 Ответить
+8
А наказ "ґлавнокамандуєщево ркка", яким встановлюється форма, розмір та шрифт бірки на чохлі для фляги з водою вже відмінили чи ні?
15.07.2024 23:15 Ответить
15.07.2024 23:07 Ответить
Відчувається робота Залужного
показать весь комментарий
16.07.2024 01:26 Ответить
Серйозніа жіночка.
показать весь комментарий
15.07.2024 23:08 Ответить
"ЗЕлені понти в смартфонє" починаються із купи паперових журналів з печатками та штампами...
показать весь комментарий
15.07.2024 23:10 Ответить
15.07.2024 23:11 Ответить
А кортики носить можно?
показать весь комментарий
15.07.2024 23:12 Ответить
Можно, якщо в журнал обліку носіння кортиків записатися)
показать весь комментарий
15.07.2024 23:16 Ответить
А как же журнал учета журналов?
Это как Вы упустили
показать весь комментарий
15.07.2024 23:39 Ответить
Ага, а потім по архівам через пару років правду шукати...
показать весь комментарий
15.07.2024 23:30 Ответить
якщо я не помиляюсь про це вже піднімали цю тему десь восени 22, і так воно все і затухло!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 23:15 Ответить
15.07.2024 23:15 Ответить
Доповнили розділом, що регламентує матеріал бірки, матеріал та колір ниток, якими мають бути пришиті бірки.
показать весь комментарий
16.07.2024 06:06 Ответить
І у якого нардепа треба на фабриці купити
показать весь комментарий
16.07.2024 08:26 Ответить
Це добровільно. Але сертифіковані МО виробляє тільки одна фабрика.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:14 Ответить
- Товарищ майор, а на гражданке нормальные люди бывают?
- Бывают, прапрорщик, бывают.
- А почему они строем не ходят?
показать весь комментарий
15.07.2024 23:19 Ответить
а в безуглої дозвіл взяли
показать весь комментарий
15.07.2024 23:19 Ответить
І ніодної назви... Нічого конкретного... Назву хоть би одного засраного журналу назвала...
Для чого? Щоб потім звинуватили в брехні.

А так ми все зробили - все чудово!
показать весь комментарий
15.07.2024 23:27 Ответить
Очередная джапаридзе блаблабла
показать весь комментарий
15.07.2024 23:37 Ответить
Це все добре. Ваш застосунок є у Google play? Де його завантажити?
показать весь комментарий
16.07.2024 00:02 Ответить
Головне щоб Армія + не була побудована на ФСБшному додатку Дія
показать весь комментарий
16.07.2024 00:24 Ответить
Это Перемога...
показать весь комментарий
16.07.2024 01:22 Ответить
з них прийнято 8 за часів вови бо невтіка
показать весь комментарий
16.07.2024 01:49 Ответить
Шапіто...
показать весь комментарий
16.07.2024 02:26 Ответить
В медицині також мали зробити все в електронному вигляді....
По факту почали вести електронний облік разом із паперовим 😂
Не маю жодних сумнівів, що тут буде те саме....
показать весь комментарий
16.07.2024 07:37 Ответить
 
 