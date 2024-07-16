Минобороны отменит 11 бумажных журналов, которые нужно вести в подразделениях ВСУ

На следующей неделе Министерство обороны своим приказом отменит 11 бумажных журналов, которые сейчас нужно вести в подразделениях Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Мы точно меняем процесс, потому что оцифровывать существующий процесс нет никакого смысла. Делать цифровыми кучу бюрократических бумаг нет смысла", - сказал Черногоренко.

Она заверила, что все не сведется к тому, что человек просто будет набирать на компьютере то, что вчера писал от руки.

"Мы следуем принципу Mobile First, потому что достаточно сложно на линии боевого соприкосновения даже открыть компьютер. Легче это сделать условно с телефона или планшета. И в эту экосистему мы включим наше приложение Армия+. Мы оптимизируем эти процессы, многое уничтожаем, просто отменяем. Многое накопилось с советских времен", - добавила заместитель министра.

Черногоренко рассказала, что команда цифрового директората МО разработала постановление Кабмина, которое легализирует новую процедуру. "И только эта окончательно оптимальная процедуру переезжает в мобильный телефон, в приложение Армия+. Мы все упростили, не нужно будет за 40 километров ездить где-то подписывать", - пояснили она.