Путину не хватает денег на войну: Российские власти резко повысят налог на иномарки

Доступность автомобилей в России опустилась до исторического минимума, но власти хотят сделать их еще дороже, чтобы пополнить бюджет, поддержать российский автопром и стимулировать китайские концерны развивать производство в России.

Так, с 1 октября в России планируется повысить утилизационный сбор на автомобили - на 70-85%, а затем индексировать еще на 10-20% в год до 2030 года, пишет The Moscow Times со ссылкой на проект постановления российского правительства.

Этот сбор уплачивается со всех машин, ввозимых в страну, и зависит от их возраста и мощности двигателя: чем они больше - тем выше сбор. Повышение сбора будет переведено в цены (по крайней мере, большая его часть).

Повышение утилизационного сбора коснется всех типов автотехники. На самую популярную у массового потребителя категорию новых легковых автомобилей - с двигателем от 1 до 2 литров - утилизационный сбор предлагается увеличить на 85%, с 300,6 тыс. руб. до 556 тыс. руб.

В 2030 году он вырастет в 3,9 раза - до 1,17 млн руб. Сбор на автомобили с двигателями 2-3 литра может с 1 октября вырасти с 844,8 тыс. до 1,56 млн руб., а на самые мощные - с двигателями от 3,5 литра - с 1,2 млн до 2,2 млн руб. На автомобили старше трех лет утилизационный сбор будет еще выше.

Ввоз импортных авто в РФ усложнят

Физлица сохранят право ввозить автомобили для личного пользования с двигателем до 3 литров по льготной ставке - она не будет повышаться.

Однако правила ввоза уже ужесточены - по этой ставке можно ввезти только один автомобиль в год и потом еще 12 месяцев его нельзя передавать другому владельцу.

Кроме того, значительная часть автомобилей, ввозимых через страны Евразийского Союза - а это самый легкий и выгодный путь параллельного импорта марок европейских, американских, корейских и китайских брендов, не подпадают под правила ввоза для личного пользования - а значит, за них нужно платить утилизационный сбор по полной ставке.

Удар по китайскому рынку

Год назад утильсбор уже повышался почти в четыре раза - с 1 августа 2023 года. Тогда китайские компании, которые еще только завоевывали российский рынок, взяли большую часть бремени на себя: так, китайцы давали скидки, сопоставимые с размером повышения.

Сейчас они контролируют более 50% рынка (а в июне на китайские бренды пришлось 63% проданных новых легковых автомобилей), и не факт, что они поведут себя, как год назад.

Отмечается, что утилизационный сбор, а также другие платежи в пользу государства, делают дешевый китайский автомобиль в России вдвое дороже его начальной цены.

Ранее сообщалось, что рост цен на автомобили и дефицит машин западных брендов, ушедших из России, привел к необычной ситуации: машины с возрастом становятся дороже. Так, автомобили, купленные новыми несколько лет назад, сейчас можно продать дороже их первоначальной цены.

Также сообщалось, что россияне стали чаще брать кредиты под залог транспортных средств: за пять месяцев 2024 года граждане РФ заложили в банках 858,2 тыс. автомобилей, мотоциклов и мопедов, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

До того сообщалось, что китайские бренды заняли все места в пятерке самых популярных иномарок в России по итогам 2023 года. После выхода западных автопроизводителей из России доля китайских автомобилей в российском импорте достигала 92%.