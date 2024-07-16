"Слуги народа" повысили зарплаты помощников депутатов в полтора раза

Верховная Рада внесла изменения в постановление "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов" относительно оплаты труда помощников-консультантов народных депутатов.

Соответствующий проект постановления №11384 на заседании во вторник, 16 июля, поддержали 264 депутата, сообщается на сайте парламента.

В том числе постановление поддержали 189 депутатов от "Слуги народа", 13 - от "Голоса", по 12 - от ВО "Батькивщина" и групп "Восстановление Украины" и "Доверие", 8 - от "Платформы За жизнь и мир", 7 - от "Европейской солидарности" и группы "Партия "За будущее", а также 4 внефракционных.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что по закону "О статусе народного депутата Украины" каждый нардеп может иметь до 31 помощника-консультанта. В то же время фонд оплаты труда на всех помощников-консультантов, работающих по срочному трудовому договору, в 2024 году установлен на уровне 29,2 прожиточного минимума или 88,4 тыс. грн в месяц.

"Это приводит к потере устойчивости системы сопровождения законотворческого процесса и затрудняет содержание профессионального персонала народными депутатами Украины", - считает инициатор проекта постановления, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова.

Следовательно, постановление предусматривает увеличение с 1 июля 2024 года месячного фонда оплаты труда помощников нардепов до 43,8 прожиточного минимума или 132,63 тыс. грн.

Увеличение фонда оплаты труда помощников предусматривается за счет экономии расходов на оплату отпусков народных депутатов, на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, и уменьшения расходов на оплату труда работников Аппарата Верховной Рады.

Как сообщалось, ранее инициатор постановления Галина Третьякова обвинила сотрудников Аппарата ВР во вмешательстве в электронную систему, чтобы помешать перенаправлению средств с финансирования Аппарата на выплаты помощникам депутатов.

По ее словам, сейчас в Аппарате ВР 200 свободных должностей, средства, предусмотренные на их содержание, перераспределяются на доплаты руководству. В то же время депутаты предлагали направить их на увеличение фонда оплаты труда своих помощников.

Сколько тратит государство на содержание депутатов

Смета Верховной Рады на 2024 год предусматривает бюджетное финансирование для Управления делами Аппарата ВР на общую сумму 2,95 млрд грн, это более чем на 300 млн грн больше, чем предполагалось на прошлый год.

Увеличение расходов в парламенте объясняли в частности тем, что выплаты народным депутатам зависят от размера прожиточного минимума, который с 1 января 2024 года вырастет до 3 028 грн (в текущем бюджетном периоде он составляет 2 684 грн).

В частности, на осуществление законотворческой деятельности планируется направить 1,41 млрд грн, в том числе на оплату труда с начислениями - 945,77 млн грн, еще 424,36 млн грн потратят на социальное обеспечение депутатов. На 2023 год на выплаты депутатам предполагалось потратить 840 млн грн.

На организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение работы парламента предусмотрено 1,13 млрд грн, в том числе 1,01 млрд грн - на оплату труда.

При этом по отдельной бюджетной программе на освещение деятельности Верховной Рады для телеканала "Рада" и газеты "Голос Украины" предусмотрено 198,3 млн грн. В том числе 169,18 млн грн выделят именно телеканалу "Рада", что соответствует уровню 2023 года.