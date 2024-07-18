На юге за сутки уничтожено 120 оккупантов, 42 единицы вооружения и военной техники и 10 мест хранения боеприпасов
Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 120 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 120 человек.
Также россияне потеряли 42 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк;
- 4 пушки;
- 3 миномета;
- 20 единиц автомобильной техники;
- 5 разведывательных БПЛА;
- 4 станции РЭБ;
- 1 камеру видеонаблюдения;
- 2 лодки;
- 2 единицы мототехники.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 10 мест хранения боеприпасов, 3 наблюдательных пункта, 1 огневую позицию.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 563 640 российских захватчиков.
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Алекс Скела
показать весь комментарий18.07.2024 12:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Gregory Mihelson
показать весь комментарий18.07.2024 14:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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