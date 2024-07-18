На юге за сутки уничтожено 120 оккупантов, 42 единицы вооружения и военной техники и 10 мест хранения боеприпасов

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 120 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 120 человек.

Также россияне потеряли 42 единицы вооружения и военной техники, в частности:

1 танк;

4 пушки;

3 миномета;

20 единиц автомобильной техники;

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5 разведывательных БПЛА;

4 станции РЭБ;

1 камеру видеонаблюдения;

2 лодки;

2 единицы мототехники.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 10 мест хранения боеприпасов, 3 наблюдательных пункта, 1 огневую позицию.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 563 640 российских захватчиков.