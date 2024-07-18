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Новости Агрессия России против Украины Война
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На юге за сутки уничтожено 120 оккупантов, 42 единицы вооружения и военной техники и 10 мест хранения боеприпасов

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 120 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 120 человек.

Также россияне потеряли 42 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 танк;
  • 4 пушки;
  • 3 миномета;
  • 20 единиц автомобильной техники;

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  • 5 разведывательных БПЛА;
  • 4 станции РЭБ;
  • 1 камеру видеонаблюдения;
  • 2 лодки;
  • 2 единицы мототехники.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 10 мест хранения боеприпасов, 3 наблюдательных пункта, 1 огневую позицию.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 563 640 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19899) ликвидация (3768) уничтожение (7397) Силы обороны юга (374)


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Задля рівноваги звітуйте щодня про площу зданих ***** територій.
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18.07.2024 12:35 Ответить
недоработка! Немає інформації про звільнені території Півдня, а про втрачені на Сході є
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18.07.2024 14:19 Ответить
 
 