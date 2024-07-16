РУС
Украинские штурмовики ликвидировали группу оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Операторы дронов 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады на Харьковщине точными сбросами боеприпасов ликвидировали группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную работу наших воинов опубликовали в телеграм-канале Оперативний ЗСУ.

Смотрите также: Танкисты 92-й ОШБр, несмотря на плотный огонь противника, наносят удары по вражеским укрытиям на Харьковщине. ВИДЕО

Групі видали безкоштовні квитки на шоу Кобзона.
16.07.2024 20:16 Ответить
Обожнюю такі позитивні новини.
Ще порадували новини з боліт
про зупинку блоку АЕС,пожежа
на підприємстві кераміки,
а також відео прожарки орків.
16.07.2024 20:24 Ответить
На рашистів зійшов, Олімпійський Вогонь з Мирної України!!
Скотиняки орки, вдерлися в Україну поубивати Українців, за гроші *****, а воно, он, як неловко для них вийшло … Ну, то таке!
Смерть рашистам!
16.07.2024 20:18 Ответить
Скіди мають гарніший вигляд, ніж комікадзе
16.07.2024 20:32 Ответить
Если вам нравятся скидки то вам сюда:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e533c3/ua_sep_presidential_brigades_4th_battalion_drone/
17.07.2024 05:30 Ответить
Хорошее видео, Супер!
16.07.2024 20:51 Ответить
Дякую,хлопці,добра робота!
Зразу й оплатив за перегляд донатиком.
16.07.2024 21:09 Ответить
Дійсно, відео якісне, прям кіно. Все думаю, а якщо такі дрони будуть ще потужніши. Це ж справжні бомбери будуть.
16.07.2024 21:59 Ответить
Так так звана Баба Яга та інші вже давно працюють ))
17.07.2024 08:52 Ответить
Кацапи , ваше місце в пеклі ,
у котлі з кипʼящою смолою
16.07.2024 22:04 Ответить
Good and rich video, the editor is too fast, I can't enjoy it enough, so I have to play it again and again
16.07.2024 22:45 Ответить
I bet you gonna like this video a lot. Very good compilation with all kind of shit:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e4kvrl/ua_national_guards_peaky_blinders_drone_team/

Special attention is required at 31 sec. Pause the video and look what is sticking out from under BMP.
17.07.2024 04:35 Ответить
Дуже шикарні відіки, особливо на ніч . Гарних сновидінь,Україна . Слава Героям!
16.07.2024 22:52 Ответить
Смерть каапам!
17.07.2024 01:23 Ответить
"Своих не бросаем". Раненый орк попросил эвакуацию. Ему очень популярно объяснили:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e52bff/ua_63rd_mechanized_brigades_ghosts_drone_team/
17.07.2024 05:24 Ответить
А здесь, просто "песня"! Работа кассетных ATACMS по С-300/400 в Крыму:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e4qerb/ir_ua_reconnaissance_drone_films_atacms_missiles/
17.07.2024 05:27 Ответить
Тугарину і Ко респект!)
17.07.2024 08:08 Ответить
 
 