Украинские штурмовики ликвидировали группу оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Операторы дронов 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады на Харьковщине точными сбросами боеприпасов ликвидировали группу оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную работу наших воинов опубликовали в телеграм-канале Оперативний ЗСУ.
Топ комментарии
Alessandro Moretti
16.07.2024 20:16
Нина Карпенко
16.07.2024 20:24
Олександр ВАЛОВИЙ
16.07.2024 20:18
Скотиняки орки, вдерлися в Україну поубивати Українців, за гроші *****, а воно, он, як неловко для них вийшло … Ну, то таке!
Смерть рашистам!
Ще порадували новини з боліт
про зупинку блоку АЕС,пожежа
на підприємстві кераміки,
а також відео прожарки орків.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e533c3/ua_sep_presidential_brigades_4th_battalion_drone/
Зразу й оплатив за перегляд донатиком.
у котлі з кипʼящою смолою
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e4kvrl/ua_national_guards_peaky_blinders_drone_team/
Special attention is required at 31 sec. Pause the video and look what is sticking out from under BMP.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e52bff/ua_63rd_mechanized_brigades_ghosts_drone_team/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e4qerb/ir_ua_reconnaissance_drone_films_atacms_missiles/