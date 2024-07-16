Українські штурмовики ліквідували групу окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Оператори дронів 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади на Харківщині влучними скидами боєприпасів ліквідували групу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну роботу наших воїнів опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
Топ коментарі
+11 Alessandro Moretti
показати весь коментар16.07.2024 20:16 Відповісти Посилання
+10 Нина Карпенко
показати весь коментар16.07.2024 20:24 Відповісти Посилання
+9 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар16.07.2024 20:18 Відповісти Посилання
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Скотиняки орки, вдерлися в Україну поубивати Українців, за гроші *****, а воно, он, як неловко для них вийшло … Ну, то таке!
Смерть рашистам!
Ще порадували новини з боліт
про зупинку блоку АЕС,пожежа
на підприємстві кераміки,
а також відео прожарки орків.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e533c3/ua_sep_presidential_brigades_4th_battalion_drone/
Зразу й оплатив за перегляд донатиком.
у котлі з кипʼящою смолою
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e4kvrl/ua_national_guards_peaky_blinders_drone_team/
Special attention is required at 31 sec. Pause the video and look what is sticking out from under BMP.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e52bff/ua_63rd_mechanized_brigades_ghosts_drone_team/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e4qerb/ir_ua_reconnaissance_drone_films_atacms_missiles/