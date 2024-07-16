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Новини Відео Війна
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Українські штурмовики ліквідували групу окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Оператори дронів 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади на Харківщині влучними скидами боєприпасів ліквідували групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну роботу наших воїнів опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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Автор: 

ліквідація (4146) 92 окрема штурмова бригада (258)


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Топ коментарі
+11
Групі видали безкоштовні квитки на шоу Кобзона.
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16.07.2024 20:16 Відповісти
+10
Обожнюю такі позитивні новини.
Ще порадували новини з боліт
про зупинку блоку АЕС,пожежа
на підприємстві кераміки,
а також відео прожарки орків.
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16.07.2024 20:24 Відповісти
+9
На рашистів зійшов, Олімпійський Вогонь з Мирної України!!
Скотиняки орки, вдерлися в Україну поубивати Українців, за гроші *****, а воно, он, як неловко для них вийшло … Ну, то таке!
Смерть рашистам!
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16.07.2024 20:18 Відповісти
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Групі видали безкоштовні квитки на шоу Кобзона.
показати весь коментар
16.07.2024 20:16 Відповісти
На рашистів зійшов, Олімпійський Вогонь з Мирної України!!
Скотиняки орки, вдерлися в Україну поубивати Українців, за гроші *****, а воно, он, як неловко для них вийшло … Ну, то таке!
Смерть рашистам!
показати весь коментар
16.07.2024 20:18 Відповісти
Обожнюю такі позитивні новини.
Ще порадували новини з боліт
про зупинку блоку АЕС,пожежа
на підприємстві кераміки,
а також відео прожарки орків.
показати весь коментар
16.07.2024 20:24 Відповісти
Скіди мають гарніший вигляд, ніж комікадзе
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16.07.2024 20:32 Відповісти
Если вам нравятся скидки то вам сюда:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e533c3/ua_sep_presidential_brigades_4th_battalion_drone/
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17.07.2024 05:30 Відповісти
Хорошее видео, Супер!
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16.07.2024 20:51 Відповісти
Дякую,хлопці,добра робота!
Зразу й оплатив за перегляд донатиком.
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16.07.2024 21:09 Відповісти
Дійсно, відео якісне, прям кіно. Все думаю, а якщо такі дрони будуть ще потужніши. Це ж справжні бомбери будуть.
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16.07.2024 21:59 Відповісти
Так так звана Баба Яга та інші вже давно працюють ))
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17.07.2024 08:52 Відповісти
Кацапи , ваше місце в пеклі ,
у котлі з кипʼящою смолою
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16.07.2024 22:04 Відповісти
Good and rich video, the editor is too fast, I can't enjoy it enough, so I have to play it again and again
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16.07.2024 22:45 Відповісти
I bet you gonna like this video a lot. Very good compilation with all kind of shit:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e4kvrl/ua_national_guards_peaky_blinders_drone_team/

Special attention is required at 31 sec. Pause the video and look what is sticking out from under BMP.
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17.07.2024 04:35 Відповісти
Дуже шикарні відіки, особливо на ніч . Гарних сновидінь,Україна . Слава Героям!
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16.07.2024 22:52 Відповісти
Смерть каапам!
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17.07.2024 01:23 Відповісти
"Своих не бросаем". Раненый орк попросил эвакуацию. Ему очень популярно объяснили:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e52bff/ua_63rd_mechanized_brigades_ghosts_drone_team/
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17.07.2024 05:24 Відповісти
А здесь, просто "песня"! Работа кассетных ATACMS по С-300/400 в Крыму:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e4qerb/ir_ua_reconnaissance_drone_films_atacms_missiles/
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17.07.2024 05:27 Відповісти
Тугарину і Ко респект!)
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17.07.2024 08:08 Відповісти
 
 