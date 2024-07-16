Ініціював законопроєкт про позбавлення державних звань та нагород тих, хто обрав ворога та підтримує Росію, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 874 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Підписав сьогодні два документи. Перший – указ щодо відзначення державними нагородами наших воїнів. 266 прізвищ. Воїни різних елементів Сил оборони України. Всі вони абсолютно заслуговують на нашу з вами шану.
І другий документ – я ініціював законопроєкт, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців. Це законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.
Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, зокрема Героя України, ордени "За заслуги" та інші, але обрав для себе не Україну – обрав ворога й зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території. Потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород України та почесних звань. Вони заслуговують тільки на одне "звання" – зрадники. А "нагородою" їм буде відповідальність перед Україною та нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності. Я прошу Верховну Раду розглянути цей законопроєкт уже найближчим часом", - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Штурм Майдану 11 грудня 2013 року
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Виправдання агресії міліції проти мітингувальників на Майдані
Татаров у розпал Революції гідності отримав звання «Заслужений юрист України» від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича за особистим поданням тодішнього очільника МВС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віталія Захарченка , внесеним 16 грудня 2013 року
2 грудня 2020 року НАБУ і САП підготували підозру Олегові Татарову, але https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) генпрокурорка України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ірина Венедіктова відсторонила 4-х прокурорів, які вели цю справу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-51 [51] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-52 [52] Згодом НАБУ відкрито звинуватило офіс Венедіктової в саботажі справи щодо Татарова.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-53 [53] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-54 [54]
4 грудня 2020 року під Офісом президента України пройшла акція, учасники якої вимагали звільнення Ірини Венедіктової, глави Офіса президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова.
Нагороди
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Премія імені Сахарова у 2014 році.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB Орден «За мужність» III ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 6 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 ) - за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізмhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-36 [36] Відомча відзнака Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя» (12 травня 2014) - пистолет «Форт 9», калібр 9 ммhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-37 [37] Відомча відзнака Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя» (15 жовтня 2014) - автомат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A%D0%A1-74 «АКС-74» , калібр 5,45 ммhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-38 [38]
Орден "сутулого".
Все розраховано!
Як раз громадянства, ні в якому разі, позбавляти НЕМОЖНА!
Ініціював хто?
Дехто у пальто?
Вже домовились?
То універ, то асфальт, то дерева, то для пенсіонерів айфони!! Чого тільки воно не ІНІЦІЮВАЛО!! А потім, і гроші, десь на рахунках з'являлися у нього, а уряд каже, що пропадали десь!! Без адресно..
"Куда идем мы с ермачком большой-большой секрет!
И не расскажем мы о нем онет! Онет! Онет!"
Глядачі разом:
"К уйлу идете с ермачком и это не секрет!"
Тільки навіщо було чекати 2 роки? До речі, і тут боти набігли ))
Зеленський тепер мабуть БДСМ - сам себе буде пороти кнутом