Ініціював законопроєкт про позбавлення державних звань та нагород тих, хто обрав ворога та підтримує Росію, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 874 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Підписав сьогодні два документи. Перший – указ щодо відзначення державними нагородами наших воїнів. 266 прізвищ. Воїни різних елементів Сил оборони України. Всі вони абсолютно заслуговують на нашу з вами шану.

І другий документ – я ініціював законопроєкт, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців. Це законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, зокрема Героя України, ордени "За заслуги" та інші, але обрав для себе не Україну – обрав ворога й зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території. Потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород України та почесних звань. Вони заслуговують тільки на одне "звання" – зрадники. А "нагородою" їм буде відповідальність перед Україною та нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності. Я прошу Верховну Раду розглянути цей законопроєкт уже найближчим часом", - розповів Зеленський.

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