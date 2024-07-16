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Ініціював законопроєкт про позбавлення державних звань та нагород тих, хто обрав ворога та підтримує Росію, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 874 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Підписав сьогодні два документи. Перший – указ щодо відзначення державними нагородами наших воїнів. 266 прізвищ. Воїни різних елементів Сил оборони України. Всі вони абсолютно заслуговують на нашу з вами шану.

І другий документ – я ініціював законопроєкт, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців. Це законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, зокрема Героя України, ордени "За заслуги" та інші, але обрав для себе не Україну – обрав ворога й зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території. Потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород України та почесних звань. Вони заслуговують тільки на одне "звання" – зрадники. А "нагородою" їм буде відповідальність перед Україною та нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності. Я прошу Верховну Раду розглянути цей законопроєкт уже найближчим часом", - розповів Зеленський.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України сімом воїнам - посмертно

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) нагорода (1282)


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Топ коментарі
+20
Чегевара Оманський !!Чергова порція локшини!!))
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16.07.2024 19:34 Відповісти
+13
З себе почнеш?!
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16.07.2024 19:43 Відповісти
+13
А хто там кордон України кудась пересував??))
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16.07.2024 19:47 Відповісти
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Чегевара Оманський !!Чергова порція локшини!!))
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16.07.2024 19:34 Відповісти
ТАТИШООООО? А ву ТАТАРОВА є нагороди, окрім заборона працювати у владі?
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16.07.2024 20:58 Відповісти
ТАТАТАРОВ заслуги перед Україною

Штурм Майдану 11 грудня 2013 року
Побиття Тетяни Чорновол
Викрадення Дмитра Булатова
Виправдання агресії міліції проти мітингувальників на Майдані
Татаров у розпал Революції гідності отримав звання «Заслужений юрист України» від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича за особистим поданням тодішнього очільника МВС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віталія Захарченка , внесеним 16 грудня 2013 року

2 грудня 2020 року НАБУ і САП підготували підозру Олегові Татарову, але https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) генпрокурорка України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ірина Венедіктова відсторонила 4-х прокурорів, які вели цю справу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-51 [51] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-52 [52] Згодом НАБУ відкрито звинуватило офіс Венедіктової в саботажі справи щодо Татарова.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-53 [53] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-54 [54]

4 грудня 2020 року під Офісом президента України пройшла акція, учасники якої вимагали звільнення Ірини Венедіктової, глави Офіса президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова.
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16.07.2024 21:04 Відповісти
Тетяна Чорновол

Нагороди
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Премія імені Сахарова у 2014 році.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB Орден «За мужність» III ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 6 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 ) - за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізмhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-36 [36] Відомча відзнака Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя» (12 травня 2014) - пистолет «Форт 9», калібр 9 ммhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-37 [37] Відомча відзнака Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя» (15 жовтня 2014) - автомат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A%D0%A1-74 «АКС-74» , калібр 5,45 ммhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-38 [38]
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16.07.2024 21:10 Відповісти
що вам не так?
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17.07.2024 14:23 Відповісти
Яке ж воно розумне! Аж страшно......
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16.07.2024 19:37 Відповісти
А у вас який орден?
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16.07.2024 20:02 Відповісти
У меня с завода.
Орден "сутулого".
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16.07.2024 22:07 Відповісти
Всі назвати чи тільки кількість?
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17.07.2024 13:57 Відповісти
А громадянство? Залишити?
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16.07.2024 19:39 Відповісти
"Хід конем"....
Все розраховано!
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16.07.2024 19:42 Відповісти
ТИПІЛ!
Як раз громадянства, ні в якому разі, позбавляти НЕМОЖНА!
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16.07.2024 20:33 Відповісти
А тих хто на гастролі з юмористичними шоу до рашки їздив, позбавляти будуть, хтось вкурсі?
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16.07.2024 19:42 Відповісти
А хто там кордон України кудась пересував??))
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16.07.2024 19:47 Відповісти
Але це має бути потужно? Чи ні?
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16.07.2024 19:43 Відповісти
З себе почнеш?!
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16.07.2024 19:43 Відповісти
Ініціював законопроєкт про позбавлення державних звань та нагород тих, хто обрав ворога та підтримує Росію

Ініціював хто?
Дехто у пальто?
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16.07.2024 19:44 Відповісти
Так, ти ж перший в черзі!
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16.07.2024 19:45 Відповісти
це про баканова??
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16.07.2024 19:48 Відповісти
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16.07.2024 20:01 Відповісти
почни з себе та з твого офісу реЗЕдента.
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16.07.2024 19:51 Відповісти
Сам проти себе із дєрьмаком. Хто набрав команду відібраних ворюг ,бивших та ******** ворогів України? Хто робить вигляд що робе щось корисне для України , а насправді тільки шкоду?
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16.07.2024 19:53 Відповісти
А хіба зараз не можна позбавити? За рішенням суду, звичайно. Чи він хоче одноосібно.
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16.07.2024 19:56 Відповісти
Сам пʼю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю
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16.07.2024 20:40 Відповісти
Потужно, дуже потужно. Неперевершено потужно, геніально потужно, стратегічно потужно.
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16.07.2024 19:59 Відповісти
З усієї сили потужно.
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16.07.2024 20:18 Відповісти
Що там з московською церквою?
Вже домовились?
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16.07.2024 20:00 Відповісти
І другий документ - я ініціював законопроєкт, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців. Це законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України. Підготовляє Кримінальний кодекс під майбутню "посадку" всієї "зеленої проашистської партії в Україні"
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16.07.2024 20:02 Відповісти
Володя, опомнись. Тільки ж 2,5 років війна. Це зарано. Вот років через 15-20 було б якраз)
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16.07.2024 20:03 Відповісти
Валодья, ти нам краще розповіси про слугу народа який працював з тобою у твойому балагані квартал 95, та відповідав у ВР за фориіфікацію, а вчора чи позавчора, котрого взяли за вимагання 14% відкату з суми бюджетних грошей на відновлення водогону у Ахтирці. Ви ж дружбани?
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16.07.2024 20:09 Відповісти
Вроде бы клоун на ходу переобувается. Безумная на сайте Миротворец. Червинский почти свободен. Интересные движняки пошли.
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16.07.2024 20:14 Відповісти
Так , але пана Порошенка в США не відпустив .
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16.07.2024 20:18 Відповісти
На свою сраку.
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16.07.2024 20:34 Відповісти
Рєвнуєт
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16.07.2024 20:41 Відповісти
Так 73% електорату обрали ворога, а з них великий процент підтримують РФ.
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16.07.2024 20:20 Відповісти
В Україні жирують попи гундяєвської секти...
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16.07.2024 20:23 Відповісти
А ініціатор то, виявився від приблуд95!!
То універ, то асфальт, то дерева, то для пенсіонерів айфони!! Чого тільки воно не ІНІЦІЮВАЛО!! А потім, і гроші, десь на рахунках з'являлися у нього, а уряд каже, що пропадали десь!! Без адресно..
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16.07.2024 20:26 Відповісти
Батька свого, комуняку-рашиста, "почесної" пенсії позбавиш?!
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16.07.2024 20:35 Відповісти
Підсумок потужного зверненя зє.
"Куда идем мы с ермачком большой-большой секрет!
И не расскажем мы о нем онет! Онет! Онет!"
Глядачі разом:
"К уйлу идете с ермачком и это не секрет!"
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16.07.2024 21:01 Відповісти
Оце правильно.

Тільки навіщо було чекати 2 роки? До речі, і тут боти набігли ))
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16.07.2024 21:02 Відповісти
Тугодум. За два з половиною років хоч дійшло
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16.07.2024 21:03 Відповісти
Попов московских запрети, падла! Или это твой лохторат?
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16.07.2024 21:05 Відповісти
Мішу Подоляка і Андрюшу Єрмака-це також стосується?
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16.07.2024 21:22 Відповісти
Видимо, плохи дела, раз на таком пиарится.
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16.07.2024 22:54 Відповісти
А Жека лисий ?! Чи то нє, не підходить...хоча?!
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16.07.2024 22:58 Відповісти
... почав з єрмака і татарова
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17.07.2024 08:13 Відповісти
Мухи проти гімна, чи бджоли проти меду, чи кіт проти сметани
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17.07.2024 11:21 Відповісти
Ініціював законопроєкт про позбавлення державних звань та нагород тих, хто обрав ворога та підтримує Росію, - Зеленський Джерело:

Зеленський тепер мабуть БДСМ - сам себе буде пороти кнутом
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17.07.2024 20:20 Відповісти
 
 