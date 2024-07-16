Инициировал законопроект о лишении государственных званий и наград тех, кто избрал врага и поддерживает Россию, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 874 дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Подписал сегодня два документа. Первый - указ о награждении государственными наградами наших воинов. 266 фамилий. Воины различных элементов Сил обороны Украины. Все они абсолютно заслуживают нашего с вами уважения.
И второй документ - я инициировал законопроект, который способен восстановить справедливость именно в вопросах о том, кого мы уважаем, а кто в результате своих собственных действий потерял право на любое уважение от украинцев. Это законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.
Это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в частности Героя Украины, ордена "За заслуги" и другие, но выбрал для себя не Украину - выбрал врага и сейчас поддерживает Россию так или иначе или вообще находится на ее территории. Нужен правовой механизм реального лишения таких лиц всех государственных наград Украины и почетных званий. Они заслуживают только одного "звания" - предатели. А "наградой" им будет ответственность перед Украиной и нашими людьми за все совершенное против Украины, против нашего государства, против нашей независимости. Я прошу Верховную Раду рассмотреть этот законопроект уже в ближайшее время", - рассказал Зеленский.
Орден "сутулого".
Все розраховано!
Як раз громадянства, ні в якому разі, позбавляти НЕМОЖНА!
Ініціював хто?
Дехто у пальто?
Вже домовились?
То універ, то асфальт, то дерева, то для пенсіонерів айфони!! Чого тільки воно не ІНІЦІЮВАЛО!! А потім, і гроші, десь на рахунках з'являлися у нього, а уряд каже, що пропадали десь!! Без адресно..
"Куда идем мы с ермачком большой-большой секрет!
И не расскажем мы о нем онет! Онет! Онет!"
Глядачі разом:
"К уйлу идете с ермачком и это не секрет!"
Тільки навіщо було чекати 2 роки? До речі, і тут боти набігли ))
Зеленський тепер мабуть БДСМ - сам себе буде пороти кнутом