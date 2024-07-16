РУС
Инициировал законопроект о лишении государственных званий и наград тех, кто избрал врага и поддерживает Россию, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 874 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Подписал сегодня два документа. Первый - указ о награждении государственными наградами наших воинов. 266 фамилий. Воины различных элементов Сил обороны Украины. Все они абсолютно заслуживают нашего с вами уважения.

И второй документ - я инициировал законопроект, который способен восстановить справедливость именно в вопросах о том, кого мы уважаем, а кто в результате своих собственных действий потерял право на любое уважение от украинцев. Это законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.

Это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в частности Героя Украины, ордена "За заслуги" и другие, но выбрал для себя не Украину - выбрал врага и сейчас поддерживает Россию так или иначе или вообще находится на ее территории. Нужен правовой механизм реального лишения таких лиц всех государственных наград Украины и почетных званий. Они заслуживают только одного "звания" - предатели. А "наградой" им будет ответственность перед Украиной и нашими людьми за все совершенное против Украины, против нашего государства, против нашей независимости. Я прошу Верховную Раду рассмотреть этот законопроект уже в ближайшее время", - рассказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины семерым воинам - посмертно

Автор: 

Зеленский Владимир (22072) награда (1851)
Топ комментарии
+20
Чегевара Оманський !!Чергова порція локшини!!))
показать весь комментарий
16.07.2024 19:34 Ответить
+13
З себе почнеш?!
показать весь комментарий
16.07.2024 19:43 Ответить
+13
А хто там кордон України кудась пересував??))
показать весь комментарий
16.07.2024 19:47 Ответить
Чегевара Оманський !!Чергова порція локшини!!))
показать весь комментарий
16.07.2024 19:34 Ответить
ТАТИШООООО? А ву ТАТАРОВА є нагороди, окрім заборона працювати у владі?
показать весь комментарий
16.07.2024 20:58 Ответить
ТАТАТАРОВ заслуги перед Україною

Штурм Майдану 11 грудня 2013 року
Побиття Тетяни Чорновол
Викрадення Дмитра Булатова
Виправдання агресії міліції проти мітингувальників на Майдані
Татаров у розпал Революції гідності отримав звання «Заслужений юрист України» від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича за особистим поданням тодішнього очільника МВС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віталія Захарченка , внесеним 16 грудня 2013 року

2 грудня 2020 року НАБУ і САП підготували підозру Олегові Татарову, але https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) генпрокурорка України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ірина Венедіктова відсторонила 4-х прокурорів, які вели цю справу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-51 [51] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-52 [52] Згодом НАБУ відкрито звинуватило офіс Венедіктової в саботажі справи щодо Татарова.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-53 [53] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-54 [54]

4 грудня 2020 року під Офісом президента України пройшла акція, учасники якої вимагали звільнення Ірини Венедіктової, глави Офіса президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова.
показать весь комментарий
16.07.2024 21:04 Ответить
Тетяна Чорновол

Нагороди
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Премія імені Сахарова у 2014 році.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB Орден «За мужність» III ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 6 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 ) - за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізмhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-36 [36] Відомча відзнака Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя» (12 травня 2014) - пистолет «Форт 9», калібр 9 ммhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-37 [37] Відомча відзнака Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя» (15 жовтня 2014) - автомат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A%D0%A1-74 «АКС-74» , калібр 5,45 ммhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-38 [38]
показать весь комментарий
16.07.2024 21:10 Ответить
що вам не так?
показать весь комментарий
17.07.2024 14:23 Ответить
Яке ж воно розумне! Аж страшно......
показать весь комментарий
16.07.2024 19:37 Ответить
А у вас який орден?
показать весь комментарий
16.07.2024 20:02 Ответить
У меня с завода.
Орден "сутулого".
показать весь комментарий
16.07.2024 22:07 Ответить
Всі назвати чи тільки кількість?
показать весь комментарий
17.07.2024 13:57 Ответить
А громадянство? Залишити?
показать весь комментарий
16.07.2024 19:39 Ответить
"Хід конем"....
Все розраховано!
показать весь комментарий
16.07.2024 19:42 Ответить
ТИПІЛ!
Як раз громадянства, ні в якому разі, позбавляти НЕМОЖНА!
показать весь комментарий
16.07.2024 20:33 Ответить
А тих хто на гастролі з юмористичними шоу до рашки їздив, позбавляти будуть, хтось вкурсі?
показать весь комментарий
16.07.2024 19:42 Ответить
А хто там кордон України кудась пересував??))
показать весь комментарий
16.07.2024 19:47 Ответить
Але це має бути потужно? Чи ні?
показать весь комментарий
16.07.2024 19:43 Ответить
З себе почнеш?!
показать весь комментарий
16.07.2024 19:43 Ответить
Ініціював законопроєкт про позбавлення державних звань та нагород тих, хто обрав ворога та підтримує Росію

Ініціював хто?
Дехто у пальто?
показать весь комментарий
16.07.2024 19:44 Ответить
Так, ти ж перший в черзі!
показать весь комментарий
16.07.2024 19:45 Ответить
це про баканова??
показать весь комментарий
16.07.2024 19:48 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2024 20:01 Ответить
почни з себе та з твого офісу реЗЕдента.
показать весь комментарий
16.07.2024 19:51 Ответить
Сам проти себе із дєрьмаком. Хто набрав команду відібраних ворюг ,бивших та ******** ворогів України? Хто робить вигляд що робе щось корисне для України , а насправді тільки шкоду?
показать весь комментарий
16.07.2024 19:53 Ответить
А хіба зараз не можна позбавити? За рішенням суду, звичайно. Чи він хоче одноосібно.
показать весь комментарий
16.07.2024 19:56 Ответить
Сам пʼю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю
показать весь комментарий
16.07.2024 20:40 Ответить
Потужно, дуже потужно. Неперевершено потужно, геніально потужно, стратегічно потужно.
показать весь комментарий
16.07.2024 19:59 Ответить
З усієї сили потужно.
показать весь комментарий
16.07.2024 20:18 Ответить
Що там з московською церквою?
Вже домовились?
показать весь комментарий
16.07.2024 20:00 Ответить
І другий документ - я ініціював законопроєкт, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців. Це законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України. Підготовляє Кримінальний кодекс під майбутню "посадку" всієї "зеленої проашистської партії в Україні"
показать весь комментарий
16.07.2024 20:02 Ответить
Володя, опомнись. Тільки ж 2,5 років війна. Це зарано. Вот років через 15-20 було б якраз)
показать весь комментарий
16.07.2024 20:03 Ответить
Валодья, ти нам краще розповіси про слугу народа який працював з тобою у твойому балагані квартал 95, та відповідав у ВР за фориіфікацію, а вчора чи позавчора, котрого взяли за вимагання 14% відкату з суми бюджетних грошей на відновлення водогону у Ахтирці. Ви ж дружбани?
показать весь комментарий
16.07.2024 20:09 Ответить
Вроде бы клоун на ходу переобувается. Безумная на сайте Миротворец. Червинский почти свободен. Интересные движняки пошли.
показать весь комментарий
16.07.2024 20:14 Ответить
Так , але пана Порошенка в США не відпустив .
показать весь комментарий
16.07.2024 20:18 Ответить
На свою сраку.
показать весь комментарий
16.07.2024 20:34 Ответить
Рєвнуєт
показать весь комментарий
16.07.2024 20:41 Ответить
Так 73% електорату обрали ворога, а з них великий процент підтримують РФ.
показать весь комментарий
16.07.2024 20:20 Ответить
В Україні жирують попи гундяєвської секти...
показать весь комментарий
16.07.2024 20:23 Ответить
А ініціатор то, виявився від приблуд95!!
То універ, то асфальт, то дерева, то для пенсіонерів айфони!! Чого тільки воно не ІНІЦІЮВАЛО!! А потім, і гроші, десь на рахунках з'являлися у нього, а уряд каже, що пропадали десь!! Без адресно..
показать весь комментарий
16.07.2024 20:26 Ответить
Батька свого, комуняку-рашиста, "почесної" пенсії позбавиш?!
показать весь комментарий
16.07.2024 20:35 Ответить
Підсумок потужного зверненя зє.
"Куда идем мы с ермачком большой-большой секрет!
И не расскажем мы о нем онет! Онет! Онет!"
Глядачі разом:
"К уйлу идете с ермачком и это не секрет!"
показать весь комментарий
16.07.2024 21:01 Ответить
Оце правильно.

Тільки навіщо було чекати 2 роки? До речі, і тут боти набігли ))
показать весь комментарий
16.07.2024 21:02 Ответить
Тугодум. За два з половиною років хоч дійшло
показать весь комментарий
16.07.2024 21:03 Ответить
Попов московских запрети, падла! Или это твой лохторат?
показать весь комментарий
16.07.2024 21:05 Ответить
Мішу Подоляка і Андрюшу Єрмака-це також стосується?
показать весь комментарий
16.07.2024 21:22 Ответить
Видимо, плохи дела, раз на таком пиарится.
показать весь комментарий
16.07.2024 22:54 Ответить
А Жека лисий ?! Чи то нє, не підходить...хоча?!
показать весь комментарий
16.07.2024 22:58 Ответить
... почав з єрмака і татарова
показать весь комментарий
17.07.2024 08:13 Ответить
Мухи проти гімна, чи бджоли проти меду, чи кіт проти сметани
показать весь комментарий
17.07.2024 11:21 Ответить
Ініціював законопроєкт про позбавлення державних звань та нагород тих, хто обрав ворога та підтримує Росію, - Зеленський Джерело:

Зеленський тепер мабуть БДСМ - сам себе буде пороти кнутом
показать весь комментарий
17.07.2024 20:20 Ответить
 
 