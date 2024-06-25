Танкисты 92-й ОШБр, несмотря на плотный огонь противника, наносят удары по вражеским укрытиям на Харьковщине. ВИДЕО
Экипаж танкистов 92-й отдельной штурмовой бригады в Харьковской области под плотным огнем противника, в том числе из РСЗО ТОС-1А "Солнцепек", несмотря на неоднократные прилеты российских дронов-камикадзе, продолжает наносить удары по укрытиям с живой силой врага.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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