Танкисты 92-й ОШБр, несмотря на плотный огонь противника, наносят удары по вражеским укрытиям на Харьковщине. ВИДЕО

Экипаж танкистов 92-й отдельной штурмовой бригады в Харьковской области под плотным огнем противника, в том числе из РСЗО ТОС-1А "Солнцепек", несмотря на неоднократные прилеты российских дронов-камикадзе, продолжает наносить удары по укрытиям с живой силой врага.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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