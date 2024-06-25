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Танкисты 92-й ОШБр, несмотря на плотный огонь противника, наносят удары по вражеским укрытиям на Харьковщине. ВИДЕО

Экипаж танкистов 92-й отдельной штурмовой бригады в Харьковской области под плотным огнем противника, в том числе из РСЗО ТОС-1А "Солнцепек", несмотря на неоднократные прилеты российских дронов-камикадзе, продолжает наносить удары по укрытиям с живой силой врага.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воинам 92 ОШБр, защищающим Харьковщину, передали партию новейших дронов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Харьковщина (5577) 92 отдельная штурмовая бригада (256)


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Топ комментарии
+6
Наші козаки мають сталеві яйка і загартовану волю. Але є питання: чому їм віддали наказ висунутись на дистанцію прямого пострілу, не ліквідувавши перед цим важку вогнеметну систему рашистів / не провівши розвідки? А якби кацапи їх заптурили чи попали б "Солнцепьоком"? Якби мали більше готових дронів-камікадзе? Ризик втратити екіпаж і машину тут був шалений
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25.06.2024 20:18
+6
Це звичайно героїзм поза гранню мого розуміння. Але героїзм одних завжди ознака недопрацювання або недбалості інших.
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25.06.2024 20:42
+5
А в головах багатьох командирів до сих пір живуть думки, що баби нових народять, воєнкомат нових наловить, нєзамєнімих у нас нєт. Відмовитися теж неможливо бо посадять. Ось і бачимо героїзм простих солдат на рівні камікадзе.
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25.06.2024 20:38
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Наші козаки мають сталеві яйка і загартовану волю. Але є питання: чому їм віддали наказ висунутись на дистанцію прямого пострілу, не ліквідувавши перед цим важку вогнеметну систему рашистів / не провівши розвідки? А якби кацапи їх заптурили чи попали б "Солнцепьоком"? Якби мали більше готових дронів-камікадзе? Ризик втратити екіпаж і машину тут був шалений
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25.06.2024 20:18 Ответить
А в головах багатьох командирів до сих пір живуть думки, що баби нових народять, воєнкомат нових наловить, нєзамєнімих у нас нєт. Відмовитися теж неможливо бо посадять. Ось і бачимо героїзм простих солдат на рівні камікадзе.
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25.06.2024 20:38 Ответить
Це звичайно героїзм поза гранню мого розуміння. Але героїзм одних завжди ознака недопрацювання або недбалості інших.
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25.06.2024 20:42 Ответить
Ви така багатослівна, все знаєте, як треба і як не треба воювати... Може пора подавати свою кандидатуру на головкома?
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26.06.2024 08:51 Ответить
Щоб подати кандидатуру на главкома треба спочатку з Безуглою домовитися. Може замовити "словечко" ?
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26.06.2024 11:29 Ответить
Честь и слава танкистам нашим! На ВСУ только и держимся и только в верим им! Но вот есть ещё одна сторона медальки. Все районы города уже достают кабами. Этого не было. Уже три дня. Кацапня обещала давно, сделали и пошло у них. Пока 250---500 кг. Вовсю готовят 1500. Пускают со своей стороны. Лёту 4--6 мин вроде. Точно конечно не знаю. Ну вот.....
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25.06.2024 20:47 Ответить
Навіть мені здається, що краще це було зробити гарматами чи Хімарсами.
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25.06.2024 21:07 Ответить
Бідні наші штаби. Задихаються, певно, без ваших порад
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26.06.2024 08:53 Ответить
Але музика...
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25.06.2024 22:13 Ответить
Просто Бетмен!
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25.06.2024 22:29 Ответить
Батько - мэн! 👍
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26.06.2024 14:05 Ответить
Класс, птуры фпв солнцепек а им дают приказ выдвигаться. Ну на яйцах конечно, ничего не скажешь
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25.06.2024 23:04 Ответить
експерд...
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26.06.2024 08:55 Ответить
Господи, храни Героев!
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26.06.2024 12:02 Ответить
Навіщо ризикувати людьми? Можна із закритих позицій розстріляти кацапів. *******...
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26.06.2024 12:03 Ответить
 
 