Танкісти 92 ОШБр, попри щільний вогонь противника, завдають ударів по ворожих укриттях на Харківщині. ВIДЕО
Екіпаж танкістів 92-ої окремої штурмової бригади у Харківській області під щільним вогнем противника, у тому числі з РСЗВ ТОС-1А "Сонцепек", попри неодноразові прильоти російських дронів-камікадзе, продовжує завдавати ударів по укриттях із живою силою ворога.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+6 Whitе Rаven #590082
показати весь коментар25.06.2024 20:18 Відповісти Посилання
+6 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар25.06.2024 20:42 Відповісти Посилання
+5 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар25.06.2024 20:38 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Whitе Rаven #590082
показати весь коментар25.06.2024 20:18 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Людмила Полякова #573716
показати весь коментар25.06.2024 20:38 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Людмила Полякова #573716
показати весь коментар25.06.2024 20:42 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
✘
Богдан Сварга
показати весь коментар26.06.2024 08:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Vitaliy Korkh #582053
показати весь коментар26.06.2024 11:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Борис Дородный #516688
показати весь коментар25.06.2024 20:47 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Victoria Shkilyova
показати весь коментар25.06.2024 21:07 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Богдан Сварга
показати весь коментар26.06.2024 08:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
юрий Шмалько #512164
показати весь коментар25.06.2024 22:13 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Andrii Andriiash
показати весь коментар25.06.2024 22:29 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Nick Nemo
показати весь коментар26.06.2024 14:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Антон Антонов #590717
показати весь коментар25.06.2024 23:04 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Богдан Сварга
показати весь коментар26.06.2024 08:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
амфаш
показати весь коментар26.06.2024 12:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Дмитро Голомозий
показати весь коментар26.06.2024 12:03 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль