Танкісти 92 ОШБр, попри щільний вогонь противника, завдають ударів по ворожих укриттях на Харківщині. ВIДЕО

Екіпаж танкістів 92-ої окремої штурмової бригади у Харківській області під щільним вогнем противника, у тому числі з РСЗВ ТОС-1А "Сонцепек", попри неодноразові прильоти російських дронів-камікадзе, продовжує завдавати ударів по укриттях із живою силою ворога.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

+6
Наші козаки мають сталеві яйка і загартовану волю. Але є питання: чому їм віддали наказ висунутись на дистанцію прямого пострілу, не ліквідувавши перед цим важку вогнеметну систему рашистів / не провівши розвідки? А якби кацапи їх заптурили чи попали б "Солнцепьоком"? Якби мали більше готових дронів-камікадзе? Ризик втратити екіпаж і машину тут був шалений
25.06.2024 20:18 Відповісти
+6
Це звичайно героїзм поза гранню мого розуміння. Але героїзм одних завжди ознака недопрацювання або недбалості інших.
25.06.2024 20:42 Відповісти
+5
А в головах багатьох командирів до сих пір живуть думки, що баби нових народять, воєнкомат нових наловить, нєзамєнімих у нас нєт. Відмовитися теж неможливо бо посадять. Ось і бачимо героїзм простих солдат на рівні камікадзе.
25.06.2024 20:38 Відповісти
25.06.2024 20:18 Відповісти
25.06.2024 20:18 Відповісти
25.06.2024 20:38 Відповісти
25.06.2024 20:38 Відповісти
25.06.2024 20:42 Відповісти
25.06.2024 20:42 Відповісти
Ви така багатослівна, все знаєте, як треба і як не треба воювати... Може пора подавати свою кандидатуру на головкома?
26.06.2024 08:51 Відповісти
Щоб подати кандидатуру на главкома треба спочатку з Безуглою домовитися. Може замовити "словечко" ?
26.06.2024 11:29 Відповісти
Честь и слава танкистам нашим! На ВСУ только и держимся и только в верим им! Но вот есть ещё одна сторона медальки. Все районы города уже достают кабами. Этого не было. Уже три дня. Кацапня обещала давно, сделали и пошло у них. Пока 250---500 кг. Вовсю готовят 1500. Пускают со своей стороны. Лёту 4--6 мин вроде. Точно конечно не знаю. Ну вот.....
25.06.2024 20:47 Відповісти
Навіть мені здається, що краще це було зробити гарматами чи Хімарсами.
25.06.2024 21:07 Відповісти
Бідні наші штаби. Задихаються, певно, без ваших порад
26.06.2024 08:53 Відповісти
Але музика...
25.06.2024 22:13 Відповісти
Просто Бетмен!
25.06.2024 22:29 Відповісти
Батько - мэн! 👍
26.06.2024 14:05 Відповісти
Класс, птуры фпв солнцепек а им дают приказ выдвигаться. Ну на яйцах конечно, ничего не скажешь
25.06.2024 23:04 Відповісти
експерд...
26.06.2024 08:55 Відповісти
Господи, храни Героев!
26.06.2024 12:02 Відповісти
Навіщо ризикувати людьми? Можна із закритих позицій розстріляти кацапів. *******...
26.06.2024 12:03 Відповісти
 
 