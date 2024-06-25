Сили оборони дроном-камікадзе знищили танк Т-90 окупантів. ВIДЕО
Бійці 47-ої окремої механізованої бригади вистежили вночі російський танк, який після роботи повернувся до ангара та сховався. Після цього воїни Strike Drone Company дроном залетіли у ангар через вікно та спалили Т-90.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на соцмережі.
