Сили оборони дроном-камікадзе знищили танк Т-90 окупантів. ВIДЕО

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади вистежили вночі російський танк, який після роботи повернувся до ангара та сховався. Після цього воїни Strike Drone Company дроном залетіли у ангар через вікно та спалили Т-90.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на соцмережі.

Також дивіться: Українські захисники ліквідували велику кількість російської піхоти на тимчасово окупованій території. ВIДЕО