Сили оборони дроном-камікадзе знищили танк Т-90 окупантів. ВIДЕО

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади вистежили вночі російський танк, який після роботи повернувся до ангара та сховався. Після цього воїни Strike Drone Company дроном залетіли у ангар через вікно та спалили Т-90.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на соцмережі.

танк (2113) знищення (8055)
Гарна робота-дронщику респект...
25.06.2024 19:17 Відповісти
Добре по бочкам з соляною попали
25.06.2024 19:25 Відповісти
What?
25.06.2024 19:42 Відповісти
Чіво?
25.06.2024 21:27 Відповісти
Мінімум емоцій - хлопці просто роблять своє діло!
25.06.2024 20:29 Відповісти
Ангар 18

25.06.2024 21:17 Відповісти
Ангар великий,там напевно не тільки танк зажарився...
25.06.2024 22:37 Відповісти
 
 