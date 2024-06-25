Українські захисники ліквідували велику кількість російської піхоти на тимчасово окупованій території. ВIДЕО
Аеророзвідка 71-ї окремої єгерської бригади помітила велике скупчення ворожої піхоти, – росіяни переміщалися з посадки в будинок на тимчасово окупованій території. Кілька ударів FPV змусили їх перебігти в іншу хату, проте й там їх дістали дрони-камікадзе.
Російські загарбники намагалися сховатися та втекти на тимчасово окупованій території, але дрони 71-ї бригади знищили ворога, передає Цензор.НЕТ.
"Залишки окупантів спробували втекти на машині, але на ходу їх також наздогнали безжальні дрони 71 ОЄБр", –додають у дописі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Юрист Правильный
показати весь коментар25.06.2024 17:41 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Деніс Войцеховський
показати весь коментар25.06.2024 17:45 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Alex Nosov #582146
показати весь коментар25.06.2024 17:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Всеволод Марчелло
показати весь коментар25.06.2024 17:49 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар25.06.2024 17:51 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Andrii Andriiash
показати весь коментар25.06.2024 22:37 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Amber
показати весь коментар26.06.2024 00:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль