Українські захисники ліквідували велику кількість російської піхоти на тимчасово окупованій території. ВIДЕО

Аеророзвідка 71-ї окремої єгерської бригади помітила велике скупчення ворожої піхоти, – росіяни переміщалися з посадки в будинок на тимчасово окупованій території. Кілька ударів FPV змусили їх перебігти в іншу хату, проте й там їх дістали дрони-камікадзе.

Російські загарбники намагалися сховатися та втекти на тимчасово окупованій території, але дрони 71-ї бригади знищили ворога, передає Цензор.НЕТ.

"Залишки окупантів спробували втекти на машині, але на ходу їх також наздогнали безжальні дрони 71 ОЄБр", –додають у дописі.

