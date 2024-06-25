УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11206 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 490 7

Українські захисники ліквідували велику кількість російської піхоти на тимчасово окупованій території. ВIДЕО

Аеророзвідка 71-ї окремої єгерської бригади помітила велике скупчення ворожої піхоти, – росіяни переміщалися з посадки в будинок на тимчасово окупованій території. Кілька ударів FPV змусили їх перебігти в іншу хату, проте й там їх дістали дрони-камікадзе.

Російські загарбники намагалися сховатися та втекти на тимчасово окупованій території, але дрони 71-ї бригади знищили ворога, передає Цензор.НЕТ.

"Залишки окупантів спробували втекти на машині, але на ходу їх також наздогнали безжальні дрони 71 ОЄБр", –додають у дописі.

Дивіться: Прикордонники ліквідували 6 окупантів і ще 2 поранили на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (8055) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (30)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вони вважали що вони приїхали на сафарі ...
показати весь коментар
25.06.2024 17:41 Відповісти
Русня самовпевнена і зарозуміла аж до останнього подиху.
показати весь коментар
25.06.2024 17:45 Відповісти
Не нужно недооценивать рашистов. Рашисты сначала все сносят КАБами наши позиции а пехотой только зачищают и мародерят.
показати весь коментар
25.06.2024 17:48 Відповісти
Кацапи такого слова не знають.
показати весь коментар
25.06.2024 17:49 Відповісти
Залишки мають залишатися!
показати весь коментар
25.06.2024 17:51 Відповісти
Дали прикурити покидьками.
показати весь коментар
25.06.2024 22:37 Відповісти
Слава ЗСУ👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
26.06.2024 00:00 Відповісти
 
 