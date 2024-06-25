Прикордонники ліквідували 6 окупантів і ще 2 поранили на Сіверському напрямку. ВIДЕО
Ударні дрони прикордонників бригади "Помста" ліквідували 6 окупантів та ще 2 російських загарбників поранили на Сіверському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.
