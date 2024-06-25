З початку року РФ випустила 2277 "Шахедів", 86% знищила наша ППО, - Олещук. ВIДЕО

З 1 січня 2024 року російські окупанти випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу "Shahed". Протиповітряною обороною знищено близько 86 відсотків – 1953 "шахеди".

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, таких результатів вдалось досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей мобільних вогневих груп Сил оборони України. Це тисячі військовослужбовців, які майже щоночі виїжджають на вогневі позиції і б’ють ворожі БпЛА з усього наявного у них озброєння.

"Створення МВГ – це вимушений крок Повітряних Сил з початку російського вторгнення. Адже ворог постійно нарощує атаки великою кількістю засобів повітряного нападу - особливо це стосується ударних БпЛА. Нам довелось оперативно реагувати, збільшувати не лише кількість підрозділів мобільних вогневих груп, але і якість їхнього оснащення", - каже Олещук.

Що допомагає вогневим групам знищувати Шахеди?

Сьогодні стрілецька зброя, зенітні гармати, ПЗРК, що є на озброєнні МВГ модифіковані, мають додаткове обладнання, здатне забезпечувати гарний результат бойової роботи. Це прилади нічного бачення, тепловізори, оптика, лазерні указки, прожектори, засоби РЕБ, програмне забезпечення, автомобілі високої прохідності. Усе це дозволяє працювати по ворожих цілях більш ефективно та раціонально.

Більше 80 відсотків збитих "шахедів" саме на рахунку мобільних вогневих груп Сил оборони України", - уточнив Олещук.

"Війна щоразу виходить на новий технологічний рівень, все більшої ваги набирають БпЛА різних типів, йде впровадження штучного інтелекту. Удосконалюються і мобільні вогневі групи. Із великою імовірністю у їх складі з’являться оператори БпЛА-перехоплювачів та інше новітнє озброєння, зокрема бойові лазери", - резюмує він.