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Новости
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80% украинцев заявили, что фраза "простые россияне" у них вызывает негативные ассоциации: враги, изверги, зазомбированные, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

94% опрошенных украинцев заявили, что им приходят в голову только негативные или критические слова, когда они слышат слово "Россия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 17-23 февраля и 16-22 мая.

"В 94% случаев высказывания относительно "России" являются негативными или критическими и только в 5% случаев - нейтральные или положительные (и еще 1% затруднились ответить). Относительно "простых россиян" ситуация лишь немного лучше - в 80% случаев слова и словосочетания являются негативными, а в 6% - нейтральными или положительными (и еще 14% ответили, что не имеют ассоциаций или не могут ответить)", - говорится в пресс-релизе.

Какие слова/словосочетания приходят в первую очередь, когда украинцы слышат "Россия" и "простые жители России" (% среди всех названных слов / словосочетаний)

Інфографіка - негативне відношення

Кроме того, социологи просили респондентов ответить, какие "первые два-три слова" приходят им на ум, когда они слышат слово "Россия" или словосочетание "простые жители России".

"Россия" у украинцев вызывает такой ассоциационный ряд: "агрессор", "враг", "ненависть", "оккупант", "убийца", "война", "нецензурные слова", "нелюди", ярость".

Облако слов / словосочетаний

Інфографіка - Хмара слів / словосполучень

На словосочетание "простые жители России" украинцы могут ответить нецензурной лексикой, а также словами "нелюди", "зазомбированные", "необразованные", "враги", "тупые" и "обычные люди".

Облако слов / словосочетаний относительно "простые жители России"

Інфографіка - Хмара слів/словосполучень щодо "прості мешканці Росії"

Напомним, большинство украинцев выступают за закрытые границы с РФ и визовый режим со страной-агрессором.

Читайте также: 66% украинцев верят в победу Украины над Россией военным путем, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2870) россия (96446) КМИС (343)


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Топ комментарии
+8
Генетичне сміття.
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18.07.2024 12:49 Ответить
+7
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18.07.2024 13:37 Ответить
+6
Ви б ще спитали, які у людей асоціації зі словом "гімно"!
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18.07.2024 12:43 Ответить
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Ви б ще спитали, які у людей асоціації зі словом "гімно"!
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18.07.2024 12:43 Ответить
2 этих слова давно заменены одним: свинособаки.
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18.07.2024 12:46 Ответить
росія це зло!
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18.07.2024 12:48 Ответить
Генетичне сміття.
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18.07.2024 12:49 Ответить
прастиє расіянє=путіни
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18.07.2024 12:56 Ответить
не люди
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18.07.2024 13:21 Ответить
Але 44% готові вести з цими ворогами і нелюдями переговори про мир.

Когнитивний диссонанс у половини суспільства. І якось в голові у наріда це все укладається...
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18.07.2024 13:30 Ответить
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18.07.2024 13:37 Ответить
Всі москалі - психічно хворі тварюки!
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18.07.2024 14:06 Ответить
Це не психічна хвороба. Це розлад особистості, а саме - психопатія. Характеризується відсутністю совісті та інших рис, що роблять людину людиною. Про це можна прочитати зокрема у книзі Роберта Хаєра «Позбавлені совісті». Слово «тварюки» справді влучно їх описує.
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18.07.2024 14:32 Ответить
В тебе знов понос від Порошенка ?
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18.07.2024 14:58 Ответить
Мені дуже знайома ця методичка від "свободи". Нажаль своїми мізками користуватись більшість їх прихильників не вміють.
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18.07.2024 15:09 Ответить
Украінцам будєт стидно за своі слова в адрес расіян.
(С) Ані Лорак.
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18.07.2024 15:03 Ответить
А мене згадка взвгалі про любого кацапа викликає блювотину
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18.07.2024 15:28 Ответить
80% українців заявили, що фраза "прості росіяни" в них викликає негативні асоціації: вороги, нелюди, зазомбовані Джерело:
Ті ж асоціації у них викликають слова Зеленський і влада Зеленського, тільки Розумков стриндів зі своєю статистикою.
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18.07.2024 16:25 Ответить
Просто ГОБЛІНИ або жителі болот, ото і всі росіянє.
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18.07.2024 16:27 Ответить
 
 