80% украинцев заявили, что фраза "простые россияне" у них вызывает негативные ассоциации: враги, изверги, зазомбированные, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

94% опрошенных украинцев заявили, что им приходят в голову только негативные или критические слова, когда они слышат слово "Россия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 17-23 февраля и 16-22 мая.

"В 94% случаев высказывания относительно "России" являются негативными или критическими и только в 5% случаев - нейтральные или положительные (и еще 1% затруднились ответить). Относительно "простых россиян" ситуация лишь немного лучше - в 80% случаев слова и словосочетания являются негативными, а в 6% - нейтральными или положительными (и еще 14% ответили, что не имеют ассоциаций или не могут ответить)", - говорится в пресс-релизе.

Какие слова/словосочетания приходят в первую очередь, когда украинцы слышат "Россия" и "простые жители России" (% среди всех названных слов / словосочетаний)

Кроме того, социологи просили респондентов ответить, какие "первые два-три слова" приходят им на ум, когда они слышат слово "Россия" или словосочетание "простые жители России".

"Россия" у украинцев вызывает такой ассоциационный ряд: "агрессор", "враг", "ненависть", "оккупант", "убийца", "война", "нецензурные слова", "нелюди", ярость".

Облако слов / словосочетаний

На словосочетание "простые жители России" украинцы могут ответить нецензурной лексикой, а также словами "нелюди", "зазомбированные", "необразованные", "враги", "тупые" и "обычные люди".

Облако слов / словосочетаний относительно "простые жители России"

Напомним, большинство украинцев выступают за закрытые границы с РФ и визовый режим со страной-агрессором.

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