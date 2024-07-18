Миссия НАТО по координации помощи Украине начнет работь в сентябре, - Столтенберг

Миссия НАТО в Германии для координации поддержки Украины начнет работать с сентября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом по прибытии на встречу Европейского политического сообщества в Великобритании заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы согласились создать командование для координации и оказания помощи по вопросам безопасности и обучения для Украины. Эта миссия начнет работать в сентябре, она будет насчитывать 700 человек в Германии... Она будет обеспечивать поддержку и помощь по безопасности Украине и координировать усилия союзников по НАТО", - сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил Патрика Тернера старшим представителем в Украине.