Миссия НАТО по координации помощи Украине начнет работь в сентябре, - Столтенберг
Миссия НАТО в Германии для координации поддержки Украины начнет работать с сентября.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом по прибытии на встречу Европейского политического сообщества в Великобритании заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы согласились создать командование для координации и оказания помощи по вопросам безопасности и обучения для Украины. Эта миссия начнет работать в сентябре, она будет насчитывать 700 человек в Германии... Она будет обеспечивать поддержку и помощь по безопасности Украине и координировать усилия союзников по НАТО", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил Патрика Тернера старшим представителем в Украине.
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Проте все простiше: хотiли б допомогти - допомогли. Чомусь нi вiнi-пух, нi товстячок, нi аятола не планують нiяких мiciй, а зброя в РФ тече фонтаном.
Можете\хочете допомогти - допомагаете.
Не можете\не хочете (не важливо з яких причин) - кажете "далi самi, або на перемовини".
А оце все - типова морква для вiслюка.