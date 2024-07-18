РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7787 посетителей онлайн
Новости
394 8

Миссия НАТО по координации помощи Украине начнет работь в сентябре, - Столтенберг

Єнс Столтенберг

Миссия НАТО в Германии для координации поддержки Украины начнет работать с сентября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом по прибытии на встречу Европейского политического сообщества в Великобритании заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы согласились создать командование для координации и оказания помощи по вопросам безопасности и обучения для Украины. Эта миссия начнет работать в сентябре, она будет насчитывать 700 человек в Германии... Она будет обеспечивать поддержку и помощь по безопасности Украине и координировать усилия союзников по НАТО", - сказал он.

Также читайте: Китай, РФ и Иран представляют смертельную угрозу для Британии и НАТО, - экс-генсек Альянса Робертсон

Напомним, ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил Патрика Тернера старшим представителем в Украине.

Автор: 

НАТО (10177) Столтенберг Йенс (1620)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не поспішайте,грудень,січень і далі по календарю😭
показать весь комментарий
18.07.2024 14:03 Ответить
Мгм...
Японська мудрість: "Нінада тарапіса, ні нада валнаваса!"
показать весь комментарий
18.07.2024 14:11 Ответить
Координуватимуть обіцянки?
показать весь комментарий
18.07.2024 14:13 Ответить
Звучить пафосно. Аж цiла мiсiя.

Проте все простiше: хотiли б допомогти - допомогли. Чомусь нi вiнi-пух, нi товстячок, нi аятола не планують нiяких мiciй, а зброя в РФ тече фонтаном.

Можете\хочете допомогти - допомагаете.
Не можете\не хочете (не важливо з яких причин) - кажете "далi самi, або на перемовини".

А оце все - типова морква для вiслюка.
показать весь комментарий
18.07.2024 14:27 Ответить
подождите до сентября, сейчас отпуск, собираюсь на море
показать весь комментарий
18.07.2024 14:35 Ответить
якого року?
показать весь комментарий
18.07.2024 14:39 Ответить
показать весь комментарий
18.07.2024 14:40 Ответить
Не виключено,що і цю місію куйло теж вже викупив...
показать весь комментарий
18.07.2024 15:20 Ответить
 
 