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Россияне на ВОТ Запорожской области хотят создать "хуторские и городские казачьи общества", - Федоров

Окупанти планують створити на ТОТ Запоріжжя хуторські та міські козачі товариства

На захваченной территории Запорожской области российские оккупанты анонсировали создание "хуторских и городских казачьих обществ", членов которых будут привлекать к "охране правопорядка". Таким образом россияне хотят привлечь местное население на службу в армию РФ.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что привлечение к так называемой охране правопорядка означает фильтрацию в захваченных населенных пунктах, а дальше, по его словам, приведет и к службе во вражеской армии.

"Увеличивают количество "ополченцев". Но поскольку местные не спешат пополнить их ряды, то враг формирует отряды боевиков с территорий, оккупированных в 2014 году. По сообщениям Центра Нацсопротивления, главная задача таких незаконных вооруженных формирований - контроль за жителями ВОТ", - отметил Федоров.

Председатель Запорожской ОВА добавил, что добровольная служба во вражеской армии - это преступление, за которое виновные будут наказаны. В то же время человек, которого мобилизовали принудительно, является пострадавшим и не будет нести наказание.

Также читайте: Россияне отправили на ВОТ новую партию священников, которые будут агитировать солдат РФ возвращаться на передовую, - ЦНС

Автор: 

армия РФ (19899) Запорожская область (3251) Федоров Иван (470) Центр национального сопротивления (586)


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Який жах, а основне - огида, огида до ригачки - опинитися під владою смердючих ванюшок.
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18.07.2024 14:03 Ответить
взагалі-то, якщо задуматися, то виходить, що окупанти підпадають під вплив місцевих/місцевості, бо не дивлячись на бажання "русифікації всього і кожного" несвідомо продовжують використовувати українські нарративи!

це дуже схоже на окупації Китаю... Китай захоплювали всі кому не лінь, але всі, з часом, розчинялися в його культурі і соціуму
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18.07.2024 14:12 Ответить
Ви це серьозно? Які українські нарративи? Ви ТАК погано навчалися в школі, що не знаєте, що у параші є власне казацтво - донське? Жителі окупованого Донбаса могли б вам розповісти, про цих вилупків, які вже більше 10 років вбивають та крадуть в Україні, тобто "пітримують закон та порядок" по-рабсєянські
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18.07.2024 16:33 Ответить
У нас вся ОП і половина Слуг Народа казачкі заслані! Треба їх, якось на ТОТ переправити...
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18.07.2024 14:31 Ответить
А ти їм заборони!
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18.07.2024 14:33 Ответить
Які росіяни? Коли вже почнуть писати як є, кацапи, хробаки, нелюди, підараси, орки і т.д.
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18.07.2024 15:46 Ответить
 
 