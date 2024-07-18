Россияне на ВОТ Запорожской области хотят создать "хуторские и городские казачьи общества", - Федоров

На захваченной территории Запорожской области российские оккупанты анонсировали создание "хуторских и городских казачьих обществ", членов которых будут привлекать к "охране правопорядка". Таким образом россияне хотят привлечь местное население на службу в армию РФ.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что привлечение к так называемой охране правопорядка означает фильтрацию в захваченных населенных пунктах, а дальше, по его словам, приведет и к службе во вражеской армии.

"Увеличивают количество "ополченцев". Но поскольку местные не спешат пополнить их ряды, то враг формирует отряды боевиков с территорий, оккупированных в 2014 году. По сообщениям Центра Нацсопротивления, главная задача таких незаконных вооруженных формирований - контроль за жителями ВОТ", - отметил Федоров.

Председатель Запорожской ОВА добавил, что добровольная служба во вражеской армии - это преступление, за которое виновные будут наказаны. В то же время человек, которого мобилизовали принудительно, является пострадавшим и не будет нести наказание.

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