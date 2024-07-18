В Нацбанке обеспокоены обвалом курса гривни, обещают принять меры

В Национальном банке считают, что темп ослабления гривны в течение последних недель может создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности.

Об этом сообщили в регуляторе в ответе на запрос "Интерфакс-Украина".

"Поэтому Национальный банк готов принять надлежащие меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, необходимых для дальнейшего обеспечения ценовой стабильности", - говорится в сообщении.

В центробанке указали, что до сих пор курсовая динамика, несмотря на некоторое ослабление гривни, согласовывалась с целью НБУ обеспечить умеренную инфляцию, что подтверждает ее приближение к целевому уровню 5% в июне.

Текущее ослабление курса гривни на валютном рынке регулятор связывает с расширением чистого спроса в течение последних двух месяцев под влиянием увеличения бюджетных расходов, значительная часть которых материализуется в спрос на валюту, майской валютной либерализации, а также временного уменьшения предложения валюты аграрным сектором.

Последний фактор в Нацбанке объясняют исчерпанием прошлогоднего урожая и "эффектами от отдельных решений из области регулирования предельных сроков расчетов по операциям по экспорту некоторых видов аграрной продукции".

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Нацбанк отметил, что сейчас есть все предпосылки для обеспечения устойчивости валютного рынка.

"Вскоре начнет поступать валюта от продажи нового урожая, а функционирование морского коридора создает возможности для активного экспорта", - сообщил НБУ.

В частности, уже в этом месяце центральный банк Украины ожидает поступления $3,9 млрд от США. Соответственно, международные резервы снова превысят уровень $40 млрд.