В Одессе были взрывы, - Труханов
Вечером 18 июля во время воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы.
Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе слышны взрывы!", - отметил он.
Перед этим городской голова предупреждал об угрозе вражеской баллистики из Крыма.
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