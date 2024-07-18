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В Одессе были взрывы, - Труханов

В Одесі пролунали вибухи

Вечером 18 июля во время воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы.

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы!", - отметил он.

Перед этим городской голова предупреждал об угрозе вражеской баллистики из Крыма.

Также читайте: В Одессе раздался взрыв во время тревоги

Автор: 

взрыв (6823) Одесса (7959)


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Топ комментарии
+5
Збили Іскандер, нарешті то!!!!
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18.07.2024 21:34 Ответить
+4
Кацапы называют Одессу российским городом и в той же час бьют по городу баллистикой!
Кто-то может дать кацапам диагноз?
Геморрой головного мозга, олигофрения, дебилизм, путинская шизофрения...???
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18.07.2024 21:14 Ответить
+2
Прошлый раз тоже ни о чем новость . но по городу пошли слухи , шо кровь всех групп резко затребовалась.
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18.07.2024 21:23 Ответить
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Кацапы называют Одессу российским городом и в той же час бьют по городу баллистикой!
Кто-то может дать кацапам диагноз?
Геморрой головного мозга, олигофрения, дебилизм, путинская шизофрения...???
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18.07.2024 21:14 Ответить
Диагноз цапорылых, сделанных по пьяне - это результ ПЬЯНОГО УГАРА ЖИЗНИ , СУМРАКА СОВКОВОГО СОЗНАНИЯ, ПОЛНОГО КАТАКЛИЗМА МОЗГОВ ВЕЛИКОГО ШОВИНИЗМА
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18.07.2024 21:29 Ответить
Прошлый раз тоже ни о чем новость . но по городу пошли слухи , шо кровь всех групп резко затребовалась.
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18.07.2024 21:23 Ответить
Говорил бы уже, что ППО сбили, а то мол, догадайтесь сами. ЗЫ... или молчал бы ваапше.
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18.07.2024 21:25 Ответить
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18.07.2024 21:23 Ответить
Труха- гражданин параши. Он комментирует "дружественный огонь".
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18.07.2024 21:31 Ответить
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18.07.2024 21:34 Ответить
Говорят, на него когда-то было покушение.
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18.07.2024 21:35 Ответить
Говорят- на правое ухо трампона тоже. И даже футболки заранее сделали.
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18.07.2024 21:41 Ответить
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18.07.2024 23:08 Ответить
Збили Іскандер, нарешті то!!!!
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18.07.2024 21:34 Ответить
Ще раз запитую, що в Одесі не залишилось бізнесменів та заможних громадян що б скинутися на парочку «Патриотів»??? Я не впізнаю одеситів.
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18.07.2024 22:09 Ответить
так Одессу Патриот прикрывает
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18.07.2024 22:53 Ответить
Ви теж вважаєте, що "Patriot" можно в любому супермаркеті купити?
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18.07.2024 23:01 Ответить
Ні, я звичайно, так не вважаю, але одесити чи одеські євреї, так же ж як і вірмени, є в будь-якої державної структурі будь якої країни світу. Звичайно, що з цього списку викидаємо країни радикального ісламу, КНДР та КНР. Так що не треба ля-ля, як кажуть в Одесі, було б бабло а Патріоти знайдуться. Шо оті славні сини Сіону які Одеську митницю у порту тримають грошів не мають??? Ха ха ха . Та їх, якщо добре потрясти, - вони вам не тільки засоби ППО, а й Томагавки з Мінітменами куплять…. А може і атомну бомбу….
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19.07.2024 14:34 Ответить
 
 