В Одессе были взрывы, - Труханов

Вечером 18 июля во время воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы.

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы!", - отметил он.

Перед этим городской голова предупреждал об угрозе вражеской баллистики из Крыма.

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