Европейское сообщество усилит борьбу с российским "фантомным флотом", - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал усиление борьбы с так называемым "фантомным флотом" России.

Об этом он заявил на пресс-конференции по завершении саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я хочу поддержать призыв премьер-министра Стармера (главы правительства Великобритании - Ред.), который объединил около сорока членов европейского политического сообщества, усилить наши действия против так называемого "фантомного флота", то есть судов, позволяющих России обходить санкции ЕС", - заявил президент Франции.

"Фантомным флотом" называют российские танкеры, которые перевозят нефть в обход европейских санкций. Ранее в рамках 14-го пакета санкций Европейский Союз принял конкретные ограничения против некоторых кораблей этого флота.

Кроме того, Макрон резюмировал вопрос поддержки Украины, что было одной из тем саммита.

"Мы подтвердили нашу поддержку президенту Зеленскому и украинскому народу, и вполне очевидно, что место Украины в европейской семье является вполне оправданным. Наша поддержка будет усиливаться, потому что в Украине на карту поставлен вопрос Европы и ее безопасности", - отметил он.

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Также Макрон провел совместное заседание вместе с президентом Молдовы Майей Санду по борьбе с манипуляцией информацией и иностранным вмешательством.

"Мы договорились распространить механизмы, уже изобретенные Европейским Союзом, за его пределы, в частности группы быстрого реагирования на гибридные мероприятия. Также мы решили создать сеть экспертов с целью определения общих стандартов и протоколов для выявления и реагирования на информационные манипуляции и кибератаки", - сказал французский президент.

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