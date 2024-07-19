Общие боевые потери РФ с начала войны - около 564 620 человек (+980 за сутки), 8250 танков, 15 520 артсистем, 15 902 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 564 620 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 564 620 (+980) человек,

танков - 8250 (+5) единиц,

боевых бронированных машин - 15 902 (+19) единиц,

артиллерийских систем - 15 520 (+55) единиц,

РСЗО - 1120 (+0) единиц,

средств ПВО - 894 (+1) единицы,

самолетов - 361 (+0) единица,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 316 (+42) единиц,

крылатых ракет - 2401 (+3) единица,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 20 909 (+76) единиц,

специальной техники - 2593 (+0) единицы.

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