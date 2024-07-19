Общие боевые потери РФ с начала войны - около 564 620 человек (+980 за сутки), 8250 танков, 15 520 артсистем, 15 902 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 564 620 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 564 620 (+980) человек,
- танков - 8250 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин - 15 902 (+19) единиц,
- артиллерийских систем - 15 520 (+55) единиц,
- РСЗО - 1120 (+0) единиц,
- средств ПВО - 894 (+1) единицы,
- самолетов - 361 (+0) единица,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 316 (+42) единиц,
- крылатых ракет - 2401 (+3) единица,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20 909 (+76) единиц,
- специальной техники - 2593 (+0) единицы.
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156!! одиниці техніки та 980 чумардосів за день.
Арта 55!, броня 24, логістика 76!
Кількість перехоплених крилатих ракет перевалила за 2400!, при цьому для порівняння США під час Бурі в пустелі використали всього 415, це було перше бойове застосування крилатих ракет, збиті були одиниці.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 564 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.