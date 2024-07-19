Рашисты утром обстреляли Белозерку на Херсонщине: погибли два человека, 5 ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня утром российские захватчики обстреляли жилой дом в Белозерке Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что российские войска накрыли огнем жилой дом в Белозерке.

"Из-за этого в собственном доме смертельные ранения получила 72-летняя местная жительница. Мои соболезнования родным и близким погибшей", - говорится в сообщении.

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Впоследствии стало известно, что из-под завалов извлекли тело женщины. Число погибших в результате российского обстрела возросло до 2.

"Оккупанты били по Белозерке из РСЗО "Град", выпустив около сорока снарядов. Из-за этого повреждено около шести десятков гражданских зданий", - рассказал Прокудин.

Также он отметил, что в результате обстрела есть раненые, в частности медицинские работники.

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Позже Прокудин уточнил, что на 11:40 известно о двух погибших и пяти травмированных.

"Со взрывными травмами, контузией, осколочными ранениями затылка и бедра в больницу доставили 43-летнего мужчину. В собственной квартире из-за ударной волны пострадала 69-летняя медработница. Она получила контузию, сотрясение головного мозга и взрывную травму. Пострадавшей на месте предоставили меддо – рассказал он.

Местные жители, 52 и 39 лет, получили контузии и взрывные травмы. Им тоже необходимую помощь оказали на месте.

Также под удар российского беспилотника попала фельдшер, помогавшая пострадавшим. 26-летнюю женщину госпитализировали со взрывчатыми травмами и контузией.

















