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Рашисты утром обстреляли Белозерку на Херсонщине: погибли два человека, 5 ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

російські війська вкрили вогнем житловий будинок у Білозерці 19 липня

Сегодня утром российские захватчики обстреляли жилой дом в Белозерке Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что российские войска накрыли огнем жилой дом в Белозерке.

"Из-за этого в собственном доме смертельные ранения получила 72-летняя местная жительница. Мои соболезнования родным и близким погибшей", - говорится в сообщении.

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Впоследствии стало известно, что из-под завалов извлекли тело женщины. Число погибших в результате российского обстрела возросло до 2.

"Оккупанты били по Белозерке из РСЗО "Град", выпустив около сорока снарядов. Из-за этого повреждено около шести десятков гражданских зданий", - рассказал Прокудин.

Также он отметил, что в результате обстрела есть раненые, в частности медицинские работники.

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Позже Прокудин уточнил, что на 11:40 известно о двух погибших и пяти травмированных.

"Со взрывными травмами, контузией, осколочными ранениями затылка и бедра в больницу доставили 43-летнего мужчину. В собственной квартире из-за ударной волны пострадала 69-летняя медработница. Она получила контузию, сотрясение головного мозга и взрывную травму. Пострадавшей на месте предоставили меддо – рассказал он.

Местные жители, 52 и 39 лет, получили контузии и взрывные травмы. Им тоже необходимую помощь оказали на месте.

Также под удар российского беспилотника попала фельдшер, помогавшая пострадавшим. 26-летнюю женщину госпитализировали со взрывчатыми травмами и контузией.

Обстріли Білозерки 19 липня 2024 року
Обстріли Білозерки 19 липня 2024 року
Обстріли Білозерки 19 липня 2024 року
Обстріли Білозерки 19 липня 2024 року
Обстріли Білозерки 19 липня 2024 року
Обстріли Білозерки 19 липня 2024 року
Обстріли Білозерки 19 липня 2024 року
Обстріли Білозерки 19 липня 2024 року
Наслідки обстрілу Білозерки 19 липня 2024 року

Автор: 

обстрел (28239) Херсонская область (4955)


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