Один человек ранен в результате обстрела Камышан в Херсонской области
18 июля войска РФ ударили по Камышанам Херсонской области. Один человек получил ранения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
"В Камышанах в результате российского обстрела пострадала местная жительница. 55-летнюю женщину госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой. Сейчас медики ее дообследуют и оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего 5 человек погибли, а 3 получили ранения.
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