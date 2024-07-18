Один человек ранен в результате обстрела Камышан в Херсонской области

18 июля войска РФ ударили по Камышанам Херсонской области. Один человек получил ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

"В Камышанах в результате российского обстрела пострадала местная жительница. 55-летнюю женщину госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой. Сейчас медики ее дообследуют и оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего 5 человек погибли, а 3 получили ранения.

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